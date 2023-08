Geniestreich gegen Liverpool: Das ist Bayern-Talent Krätzig

Trainer Thomas Tuchel klatschte mit geöffnetem Mund, die Profis des FC Bayern München liefen ungläubig zum Gratulieren herbei. Unmittelbar zuvor hatte ein gewisser Frans Krätzig den deutschen Rekordmeister im Prestige-Duell mit dem englischen Spitzenklub FC Liverpool zum 4:3-Sieg geschossen und den Münchnern am Mittwoch einen versöhnlichen Abschluss der Asienreise beschert.

Doch nicht nur der Umstand, dass ein 20-Jähriger, der beim FC Bayern bislang einigen Fans noch überhaupt kein Begriff gewesen sein dürfte, die Entscheidung eines unterhaltsamen Top-Duells herbeiführte, sondern vielmehr das Zustandekommen des Treffers hinterließ großen Eindruck. Technisch anspruchsvoll pflückte Krätzig einen weiten Ball von Verteidiger Matthijs de Ligt in der 91. Spielminute in vollem Lauf herunter und schoss über den machtlosen „Reds“-Keeper Alisson Becker hinweg sehenswert ein. Auch der Youngster selbst fasste sich beim anschließenden Torjubel mit seinen FCB-Kollegen an den Kopf, als könnte er nicht glauben, was gerade passiert war.

Dabei war das fulminante Tor von Krätzig, der nach dem Schlusspfiff mit dem Man-of-the-match-Award ausgezeichnet wurde, keineswegs ein Zufallsprodukt. Schon beim 1:2 gegen Triple-Sieger Manchester City am vergangenen Mittwoch hatte der Linksverteidiger den einzigen Treffer der Münchner eingeleitet. „Er hat es sehr gut gemacht, vor allem als wir ihn auf die offensivere Position gestellt haben“, lobte Coach Tuchel nun nach dem bemerkenswerten Auftritt gegen Liverpool. Eine Mahnung schob er allerdings direkt hinterher: „Wir pushen ihn weiter, aber man sollte nicht überschwänglich werden.“ Den Paukenschlag von Nachwuchsakteur Krätzig am Ende solle man öffentlich „nicht zu hoch hängen“, so der Bayern-Trainer weiter.

Tuchel selbst hatte dem sonst in der Regionalliga-Mannschaft beheimateten Krätzig mit der Nominierung für den Kader der Asienreise überhaupt erst die Möglichkeit gegeben, sich bei den Profis zu beweisen. 2017 war er im Alter von 14 Jahren von der Jugendmannschaft des 1. FC Nürnberg in den Münchner Nachwuchs gewechselt - damals noch als offensiver Mittelfeldspieler. Seine bisherige Bilanz im FCB-Trikot: Insgesamt 57 Pflichtspiele, fünf Tore und neun Vorlagen sowie die Versetzung auf die Außenverteidigerposition. In der zurückliegenden Saison - seiner ersten in der Reserve - entwickelte er sich schnell zum Stammspieler. „Frans ist ein Supertyp, er ist sehr intelligent auf dem Platz“, freut sich Tuchel über die Entwicklung des jungen Spielers.

„Er ist ein smarter, netter Typ.“ Bayern-Trainer Thomas Tuchel über Frans Krätzig

Ein Pflichtspieleinsatz bei den Profis blieb Krätzig, der noch bis 2025 in München unter Vertrag steht, bislang allerdings noch verwehrt. Wird sich das nach seiner starken Performance in der Vorbereitung der Bayern, die ihm auch Tuchel attestierte, ändern? Ausruhen sollte sich Krätzig auf seinen guten Leistungen zumindest nicht. Die klare Forderung des Bayern-Coaches: „Er ist ein smarter, netter Typ, der geduldig aber nicht zu geduldig sein darf.“ Mittelfeld-Star Joshua Kimmich ergänzte mit Blick auf Krätzigs Last-Minute-Geniestreich: „Wenn man als Kind anfängt zu träumen: Auch wenn es nur ein Testspiel war, ist es nicht so schlecht, wenn man in der 92. Minute das Tor zum 4:3 gegen Liverpool macht.“ Und wer weiß: Sollte sich die beeindruckende Entwicklung des Youngsters fortsetzen, werden womöglich schon bald weitere Träume von Frans Krätzig wahr.