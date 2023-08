﻿Der Keita-Coup und die Füllkrug-Frage

Wie schnell aus Spaß manchmal Ernst werden kann, erlebten die Fans von Werder Bremen noch vor dem offiziellen Beginn der Transferperiode. Als es plötzlich hieß, dass der Bundesliga-Klub mit Naby Keita über eine Verpflichtung spreche, wurden die Meldungen schnell als Scherz oder wildes Gerücht abgetan. Doch nur wenig später meldete Werder tatsächlich, dass sich der Mittelfeldstar nach Ablauf seines Vertrags beim FC Liverpool dem Nordklub anschließen wird.

Dabei hielten selbst die Bremer Verantwortlichen den Vorschlag der Berateragentur des 28-Jährigen zunächst für einen Witz. „Super Spieler, aber um den zu bezahlen, müssen wir erst mal eine Ölquelle an der Weser entdecken“, sagte Geschäftsführer Frank Baumann in einem 11 Freunde-Interview auf die Frage seines Gegenübers, was er denn von Keita halte. Der Transfercoup des Sommers aus Bremer Sicht ergab sich aus reinem Zufall bei einem Treffen, in dem es eigentlich um andere Spieler ging, wie Baumann offenbarte: „Wir konzentrieren uns vor allem auf Spieler, bei denen wir uns realistische Chancen ausrechnen. Naby gehört eigentlich nicht in diese Kategorie.“

Mit seiner Unterschrift bis 2026 löste der Nationalspieler Guineas an der Weser früh Euphorie und Vorfreude auf die neue Saison aus. Und für den Klub brachte die Personalie neben der hochkarätigen sportlichen Verstärkung einen anderen positiven Effekt mit sich: ein Signal an weitere potenzielle Zugänge sowie vorhandene Leistungsträger, wohin die Werder-Reise ein Jahr nach dem Wiederaufstieg in Zukunft gehen soll – nach oben, weit weg vom Abstiegskampf.

Ich liebe den Fußball. Und deshalb habe ich mich für Werder entschieden. Marvin Ducksch

So verzichtete Marvin Ducksch, mit zwölf Toren und sieben Vorlagen der zweitwichtigste Bremer Angreifer der vergangenen Spielzeit, auf viele Millionen, die ihm die bestätigten Angebote aus Saudi-Arabien eingebracht hätten. Der Stürmer verlängerte seinen Vertrag stattdessen bis 2026. Der Grund: Bock auf Bremen. Er sei nicht der Typ, der sagt: „Ich verdiene das Zehnfache und mache es deswegen“, sagte der 29-Jährige der Sport Bild. „Ich liebe den Fußball. Und deshalb habe ich mich für Werder entschieden.“

Niclas Füllkrug vor Verlängerung bei Werder Bremen

Sätze, die die Fans nur zu gern auch von Niclas Füllkrug hören würden. Der Torschützenkönig und WM-Teilnehmer hat seinen Vertrag nach wie vor nicht verlängert und hält sich die Option, bis Ende August zu einem Topklub zu wechseln, weiter offen. Zwar deutet dem Vernehmen nach immer mehr auf eine baldige Verlängerung bis 2026 in Bremen hin, damit wäre ein Abgang des 29-Jährigen zu bestimmten Bedingungen in der laufenden Transferperiode aber nicht vom Tisch. Doch selbst wenn der Nationalspieler gehen sollte, hat Werder vorgesorgt. Dawid Kownacki kam mit der Empfehlung von 23 Torbeteiligungen (14 Tore, neun Vorlagen) ablösefrei aus Düsseldorf. Natürlich birgt der Transfer eines Spielers aus der 2. Liga ein gewisses Risiko. Doch mit Füllkrug spielt das beste Beispiel, dass Torjäger aus dem Unterhaus auch in der Bundesliga direkt funktionieren können, ebenfalls in Bremen – jedenfalls noch.

Aktuell scheint Füllkrug jedoch bei keinem Verein als Zugang im Gespräch zu sein. Seine Qualität wird Werder beim Eröffnungsspiel am Freitag (20.30 Uhr, Sat.1) gegen Meister FC Bayern München brauchen. Schließlich soll das blamable Erstrundenaus im Pokal bei Drittligist Viktoria Köln (2:3), das ausgerechnet der Nationalstürmer mit heftiger Kollegenschelte „abrundete“, schnell aus den Köpfen raus. Edelzugang Keita fällt jedoch wegen einer Adduktorenverletzung aus. „Naby macht seine Fortschritte“, sagte Trainer Ole Werner. Einen genauen Zeitpunkt für eine Rückkehr könne er aber nicht nennen.