Bericht: Niclas Füllkrug tendiert zu Verbleib bei Werder Bremen

In der Frage nach der sportlichen Zukunft von Niclas Füllkrug deutet sich offenbar Klarheit an. Laut Informationen der Sport Bild sieht der Nationalstürmer seine Zukunft vorerst bei Werder Bremen. Wie das Magazin am Mittwoch berichtete, sei der Bundesligist dem umworbenen Stürmer bei Verhandlungen während des Trainingslagers finanziell entgegengekommen. Ein neuer Vertrag solle dem Bericht zufolge bis 2026 laufen und eine Ausstiegsklausel enthalten. Sollte es allerdings bis zum Ende der laufenden Transferperiode am 1. September ein Top-Angebot geben, das auch für den Klub passe, dürfe Füllkrug die Bremer doch noch verlassen.

Baumann: Werder streckt sich für Füllkrug-Verbleib

Erst im vergangenen Jahr hatte Füllkrug seinen Vertrag mit Werder bis 2025 verlängert und dabei Gehaltseinbußen ab dem 1. Juli 2023 akzeptiert. Inzwischen ist er allerdings zum Nationalspieler und WM-Teilnehmer aufgestiegen. Werders Geschäftsführer Frank Baumann hatte zu den Verhandlungen über einen Verbleib zuletzt gesagt: „Dass wir uns sehr, sehr strecken, um Niclas vom Bleiben zu überzeugen, das ist ganz klar. Dass wir auch wirtschaftliche Grenzen haben, ist auch bekannt.“

Werder hatte vor wenigen Tagen zudem bekannt gegeben, dass Füllkrug in der neuen Saison als Vize-Kapitän der Mannschaft fungiert und auch dem sechsköpfigen Mannschaftsrat angehört.