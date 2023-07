Bei Füllkrug-Verkauf: Berisha wohl auf der Nachfolger-Liste in Bremen

Auf den Verbleib von Stürmer Niclas Füllkrug will man sich bei Werder Bremen offenbar nicht mehr vollends verlassen. Die Bild berichtet von einer Shortlist, die die Namen potenzieller Nachfolge-Kandidaten für den 30-Jährigen im Angriffszentrum der Hanseaten enthält. Auf dieser befinde sich demnach auch Mergim Berisha von Bundesliga-Konkurrent FC Augsburg.

Ein Transfer des FCA-Stürmers könnte, wie weiter spekuliert wird, allerdings an der aufgerufenen Ablösesumme scheitern. So ist die Rede von bis zu 20 Millionen Euro, die für den 25-Jährigen über den Tisch gehen könnten. Aktuell wird der Marktwert des zweimaligen Nationalspielers, der in der vergangenen Saison zehn Tore in 24 Pflichtspielen für Augsburg erzielte, vom Datenportal transfermarkt.de auf zwölf Millionen Euro geschätzt.

Berisha soll beim FCA Wechselwunsch hinterlegt haben

Der FC Augsburg hat erst kürzlich von der Kaufoption für Berisha Gebrauch gemacht und den Angreifer nach seiner Leihe in der vergangenen Saison fest von Fenerbahce Istanbul verpflichtet. Jedoch wurde stets darüber berichtet, dass ein direkter Weiterverkauf nicht ausgeschlossen ist. Laut Kicker hatte der 24-Jährige den FCA-Verantwortlichen mitgeteilt, dass er den Klub verlassen und noch diesen Sommer den nächsten Karriereschritt gehen wolle. Ein Angebot von einem anderen Klub habe dem Bundesligisten bislang aber noch nicht vorgelegen.

Bundesliga-Torschützenkönig Füllkrug wird bereits seit Monaten mit einem Werder-Abschied in Verbindung gebracht. Zuletzt wurde auch Bayer Leverkusen als Abnehmer für den neunmaligen deutschen Nationalspieler (sieben Tore) gehandelt. Bei der „Werkself“ ist er Medienberichten zufolge ein Kandidat, um den mehrmonatigen Ausfall von Patrik Schick zu kompensieren.