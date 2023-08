Fritz rüffelt Füllkrug: „Nicht mit Finger auf andere zeigen“

Nationalspieler Niclas Füllkrug fand nach der Pokal-Blamage seines Klubs Werder Bremen in der ersten Runde beim Drittligisten Viktoria Köln sofort einen Schuldigen. „Etwas extrem ausgedrückt: Wir sind bekannt doof im Verteidigen“, schimpfte der am Samstag als Kapitän eingesetzte Angreifer. Worte, die bei Werders Profifußball-Leiter Clemens Fritz überhaupt nicht gut ankamen. Der Ex-Profi rüffelte Füllkrug für dessen Worte deutlich.

Fritz schimpft über Füllkrug: „Es kann sich keiner rausnehmen“

„Wir sollten nicht mit dem Finger auf andere zeigen“, mahnte Fritz gegenüber der Bild. „Die Offensive sollte nicht die Defensive und sie nicht die Offensive kritisieren. Wir müssen uns mannschaftlich im Defensiv-Verbund und auch individuell verbessern. Jeder sollte bei sich anfangen.“ Für Fritz war diese Äußerung über die „doofe“ Defensive etwas zu viel: „Es ist wichtig, die Sachen klar anzusprechen, aber es kann sich keiner rausnehmen“, sagte der 42-Jährige.

Das versuchte Füllkrug aber, indem er durchblicken ließ, dass die Offensive an der Pleite nach 80-minütiger Unterzahl nur wenig Schuld gehabt habe. „Das war eine Drittliga-Mannschaft“, ätzte Füllkrug: „Da muss es auch mit einem Mann weniger klar sein, dass wir als Sieger vom Platz gehen. Dass wir in Unterzahl zwei Tore geschossen haben, spricht auf jeden Fall wieder dafür, dass wir kein großes Problem in der Offensive haben.“

Niclas Füllkrug: Vertragsgespräche mit Werder Bremen laufen

Unter einem Abgang Füllkrugs könnte die Offensive aber leiden. Der DFB-Profi verhandelt bereits seit Wochen mit Werder über einen neuen Vertrag zu verbesserten Konditionen. Einen neuen Stand gebe es nicht: „Natürlich wäre es für die Gesamtheit einfacher, wenn alles schneller und zügiger gegangen wäre“, sagte er: „Aber das kann ich als Einzelperson nicht immer beeinflussen. Da gehören mehrere Parteien dazu, die am Ende glücklich und zufrieden sein müssen. Das war bisher nicht so. Deshalb gab es noch keine Verkündung.“ Werder sei aber „weiter eine Sache, die mir am Herzen liegt“.