Aufstellungen fix: Kane stürmt von Beginn an – Überraschung um Goretzka

Pleite im Supercup, Torwart-Diskussionen, Transfer-Trubel um Harry Kane: Für Thomas Tuchel und seine erfolgsverwöhnten Münchner geht es im Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison 2023/24 darum, mit einem möglichst überzeugenden Sieg gegen Werder Bremen für Ruhe im Umfeld zu sorgen. „Wir haben den einen Schlüssel noch nicht gefunden, um das Schloss zu knacken. Aber wir haben noch ein paar am Schlüsselbund“, sagte der Trainer des FC Bayern voller Hoffnung.

Dabei helfen soll der neue Superstar Kane, der nur eine Woche nach seiner Ankunft direkt in der Startelf steht. „Er erhöht unsere Chance, in Bremen zu gewinnen“, hatte Tuchel bereits vorab angekündigt und die Hoffnung geäußert, „dass er die Spieler um sich herum sehr schnell besser macht“. Im Vergleich zur 0:3-Niederlage im Supercup gegen RB Leipzig wechselt der Coach fünfmal. Neben Kane rücken Min-jae Kim, Noussair Mazraoui, Kingsley Coman und überraschend auch Leon Goretzka ins Team. Goretzka gehörte in der Vorbereitung unter Tuchel kaum der ersten Elf an.

Für Schlagzeilen hatte in den vergangenen Tagen auch Benjamin Pavard gesorgt, weil er sich mit Manchester United über einen Wechsel einig sein soll und auch von Inter Mailand umworben wird. Den Saisonauftakt erlebt der Franzose auf der Bank. Nationalspieler Serge Gnabry verpasst das Spiel angeschlagen und steht nicht im Kader

Die Startelf des FC Bayern: Ulreich - Mazraoui, Kim, Upamecano, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Musiala, Coman - Kane

Die Bremer waren vorab derweil bemüht, sich vom anstehenden Liga-Debüt von Kane nicht beeindrucken zu lassen: „Wir bereiten uns auf ihn genauso vor wie auf jeden anderen Spieler“, sagte Trainer Ole Werner. Einziger Unterschied sei, dass man sich Szenen des englischen Nationalmannschaftskapitäns fast ausschließlich im Trikot von Tottenham Hotspur anschauen könne. „Man weiß noch nicht vollkommen, wie er sich im Gefüge der Bayern gibt“, so Werner, der im ersten Heimspiel der Saison auf seinen eigenen Star-Zugang Naby Keita verletzungsbedingt verzichten muss und als Gegenpart zu Kane mit Niclas Füllkrug den Torschützenkönig der vergangenen Spielzeit in seiner Anfangsformation aufbietet. Niklas Stark wurde laut Werder-Mitteilung „aus persönlichen Gründen“ für die Partie freigestellt.

Die Startelf von Werder Bremen: Pavlenka – Pieper, Veljković, Fiedl - Jung, Weiser, Lynen, Stage, Bittencourt - Ducksch, Füllkrug