Werder-Verlängerung offiziell: Ducksch will „weiter Teil dieser Entwicklung sein“

Mit 43 Jahren beim Rasenklassiker

Trotz Auftaktpleite: Venus Williams bleibt die heimliche Wimbledon-Queen

Mit 43 Jahren hat Venus Williams den Zenit ihrer Karriere überschritten, ein Platz in den Tennisgeschichtsbüchern ist ihr sicher. Daran kann auch die Auftaktniederlage in Wimbledon gegen Elina Svitolina aus der Ukraine nichts ändern – in dem Match kämpft sie trotz eines Horrorsturzes bis zum Schluss.