Völlers Transfer-Ratschlag an Füllkrug

Noch immer ist nicht sicher, ob Niclas Füllkrug in der jüngst begonnenen Saison bei Werder Bremen bleibt, oder bis Ende der Transferperiode noch den Klub wechselt. Zuletzt soll sich die AC Mailand nach dem Stürmer erkundigt haben.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler rät dem Nationalspieler, seine Einsatzchancen in eine mögliche Transfer-Entscheidung mit einfließen zu lassen. Dies sei „wichtig für die Nationalmannschaft, für die Europameisterschaft“, sagte der 63-Jährige am Rande des Sport-Bild-Awards am Montagabend. Füllkrug müsse sicherstellen, „dass er so zum Einsatz kommt, wie er es auch bei Werder Bremen hingekriegt hat“.

Der Bremer Stürmer war in der vergangenen Spielzeit mit 16 Treffern Torschützenkönig der Bundesliga geworden. Ein möglicher Abgang von Werder ist seit Monaten Gegenstand von Spekulationen. Füllkrugs Vertrag in Bremen läuft 2025 aus, der Klub möchte diesen gerne verlängern. Der 30-Jährige sei mit Werder „in sehr engem Austausch“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Wann mit einer Entscheidung zu rechnen sei, ließ er offen.

Für die deutsche Nationalmannschaft war Füllkrug bislang neunmal zum Einsatz gekommen und erzielte dabei sieben Tore. Im kommenden Sommer findet die Europameisterschaft in Deutschland statt.