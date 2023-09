Füllkrug verabschiedet sich emotional aus Bremen: „Das ist nicht 08/15″

Wenige Tage nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund hat sich Niclas Füllkrug mit emotionalen Worten an die Fans und die Mitarbeiter seines bisherigen Klubs Werder Bremen gewandt. „Sechs Jahre in der Jugend, meine ersten Profischritte hier gegangen - deswegen ist Werder für mich ein besonderer Verein. Das ist für mich schon eine emotionale Sache, das ist nicht 08/15 für mich″, sagte der 30-Jährige in einem Videoclip, den Werder am Montag über seine Kanäle in den sozialen Medien verbreitete.

Der gebürtige Hannoveraner Füllkrug fügte hinzu: „Werder ist ein Verein, der einen Platz in meinem Herzen hat, weil so viel Verbindung da ist, die man gar nicht mehr wettmachen kann.“ Der Angreifer, der seit seiner Berufung in den Kader für die aus deutscher Sicht verkorkste WM 2022 in Katar auch fester Bestandteil in der Nationalmannschaft ist, wurde im Bremer Nachwuchs mit ausgebildet und startete bei Werder auch seine Profikarriere. Anlässlich seines Abschieds in Richtung BVB erinnerte sich der Torjäger darum auch an seine Anfänge im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) der Bremer: „Wenn ich in die NLZ-Geschäftsstelle gehe und mir dort die Gesichter anschaue, dann sind das noch dieselben wie zu meiner Jugendzeit.“ Er wolle sich für die letzten vier Jahre und die Unterstützung bedanken.

Nach Stationen bei der SpVgg Greuther Fürth, dem 1. FC Nürnberg und Hannover 96 kehrte Füllkrug 2019 an die Weser zurück. Nach dem Bundesliga-Abstieg 2021 war mit 16 Zweitliga-Toren einer der Garanten für den direkten Wiederaufstieg. In der vergangenen Spielzeit wurde er mit 16 Bundesliga-Saisontoren gemeinsam mit Christopher Nkunku Bundesliga-Torschützenkönig. In Dortmund unterschrieb Füllkrug einen Vertrag über drei Jahre. Für Deutschland gelangen ihm in bislang neun Länderspielen sieben Tore.