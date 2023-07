Bericht: Serie-A-Trio um AC Florenz an Füllkrug interessiert

Bleibt er oder geht er? Die Zukunft von Niclas Füllkrug bei Werder Bremen ist weiter nicht final geklärt. Der Stürmer von Werder Bremen wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mit einem Vereinswechsel in Verbindung gebracht. Wie Sky berichtet, gibt es nun konkretes Interesse aus Italien. So soll Serie-A-Klub AC Florenz erste Schritte unternommen haben, um die Möglichkeiten eines Füllkrug-Transfers in die italienische Eliteliga auszuloten.

Demnach habe die Fiorentina bereits Kontakt zu dem Stürmer aufgenommen und sich mit dem Umfeld Füllkrugs über in einen etwaigen Deal verankerte Zahlen ausgetauscht. Eine offizielle Offerte des Vorjahres-Achten der Serie A habe es allerdings noch nicht gegeben. Zudem habe Florenz im Werben um Füllkrug Konkurrenz. Denn wie es weiter heißt, sollen zwei weitere italienische Klubs ein Auge auf den 30-Jährigen geworfen haben.

Füllkrug, der 2019 von Hannover 96 an die Weser gewechselt war, hatte in der abgelaufenen Saison mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Der Mittelstürmer, der vertraglich noch bis 2025 an die Hanseaten gebunden ist, erzielte in 28 Bundesliga-Partien 16 Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor. Gemeinsam mit Christopher Nkunku, den es nun von RB Leipzig zum FC Chelsea zieht, sicherte sich Füllkrug damit die Torjägerkanone für den treffsichersten Angreifer in Deutschlands Oberhaus.

Füllkrug glänzt auch im DFB-Dress

Auch im Dress der deutschen Nationalmannschaft legte der gebürtige Hannoveraner mindestens ordentliche Auftritte hin. Seit seinem Debüt im November 2022 gelangen ihm in neun Partien für die DFB-Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick sieben Tore. Auch bei dem enttäuschenden Abschneiden des deutschen Teams bei der Weltmeisterschaft in Katar am Ende des Vorjahres war Füllkrug in der Offensive einer der wenigen Lichtblicke.

In dieser Woche kehrt der Nationalspieler nun zunächst aus seinem Urlaub zurück und nimmt die Arbeit bei seinem Klub Werder Bremen wieder auf. Am Mittwoch stehen für den Angreifer erste Leistungstests auf dem Programm. Mit Blick auf seine Zukunftspläne hielt sich der 30-Jährige zuletzt stets bedeckt. Die Vertragsverlängerung seines Sturmpartners Marvin Ducksch sowie die spektakuläre Verpflichtung von Naby Keita (kam vom FC Liverpool) dürften Füllkrug allerdings einen Verbleib bei den Hanseaten durchaus schmackhaft machen.