„Ich liebe den Fußball“: Warum Ducksch die Saudi-Millionen ablehnte

Großeinsatz auf See

Ein Seemann tot: Japanischer Autofrachter auf der Nordsee in Flammen

Ein großer Autofrachter der japanischen K-Line ist in der Nacht zum Mittwoch auf der Nordsee in Brand geraten. Das Schiff kam aus Bremerhaven und war mit 2857 Autos an Bord auf dem Weg nach Singapur. Ein Seemann starb, 16 wurden verletzt. Auslöser soll ein Elektroauto gewesen sein.