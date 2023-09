„Pfeil von außen“ mit TV-Verbot: Wie Njinmah Werder verzückt

Mehr als nur liebend gern hätte der übertragende TV-Sender Sky den Tor-Helden am Mikrofon gehabt: Schließlich war Shootingstar Justin Njinmah mit seinem Joker-Treffer zum 2:1-Endstand für Werder Bremen am Samstagabend im Heimspiel gegen den 1. FC Köln der Mann des Spiels – doch der 22-Jährige durfte nicht: Moderator Sebastian Hellmann verkündete kurz nach der Partie die Entscheidung der Werder-Presseabteilung, die Trainer Ole Werner bestätigte. Njinmah solle sich „erstmal aufs Fußballspielen konzentrieren. Ich glaube, das macht er auch“, erklärte der Coach. Und wie es der Youngster tat ...

Direkt mit seiner ersten Ballberührung nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung erzielte der in der vergangenen Saison an Borussia Dortmund ausgeliehene Angreifer seinen zweiten Saisontreffer. „Wir sind sehr zufrieden mit ihm. Er nimmt seine Rolle gut an, macht für uns in dieser Rolle zum wiederholten Male den Unterschied“, lobte Werner – und beschwichtige anschließend auch den TV-Sender wegen des Interview-Verbots. „Alles andere werdet ihr noch kennenlernen“, scherzte der Coach.

Stark lobt Njinmah: Justin kann man da echt reinschmeißen

Wer Njinmah schon bestens kennt, ist Teamkollege Niklas Stark. Der gegen Köln als Kapitän aufgebotene Innenverteidiger setzte nach Abpfiff zu einer wahren Lobeshymne an: „Justin kann man da echt reinschmeißen. Er ist nicht so langsam“, sagte der deutsche Ex-Nationalspieler. „Wenn man als Verteidiger da 70 Minuten hinterherläuft, schon nicht mehr so richtig kann und dann kommt so ein Pfeil von außen – das ist nicht so einfach.“ Aktuell sei das Team deshalb „froh, dass wir ihn haben“, so Stark weiter. „Zurzeit bringt er viel für die Mannschaft.“