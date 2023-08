Werder legt im Mittelfeld nach: Lynen kommt aus Belgien

Der SV Werder Bremen hat sich wenige Tage vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal bei Viktoria Köln (Samstag, 15.30 Uhr) im Mittelfeld noch einmal verstärkt. Vom belgischen Klub Royale Union Saint Gilloise wechselt Senne Lynen an die Weser, wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte. Zur Vertragslänge machte Werder keine Angaben, über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Medienberichten zufolge überweist der SVW rund zwei Millionen Euro an den belgischen Vizemeister.

„Wir haben Senne schon länger beobachtet. Er ist ein physischer Spieler, der eine sehr gute Übersicht hat und gerade im defensiven Mittelfeld seine Stärken ausspielen kann, durch die er einem Spiel eine gewisse Stabilität verleiht“, lobte Werder-Trainer Ole Werner seinen Neuzugang.

Der 24 Jahre alte Belgier ist im zentralen Mittelfeld beheimatet. In der vergangenen Saison gehörte er bei seinem Ex-Klub zum Stammpersonal und sorgte mit Union SG vor allem in der Europa League für Aufsehen. Erst im Viertelfinale war im gegen Bayer Leverkusen Schluss. Lynen stand in allen zehn Spielen im Europapokal in der Startelf.