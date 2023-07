Schock für Werder: Königstransfer Keita fehlt wochenlang

Schlechte Nachrichten für Naby Keita und Werder Bremen. Wie der Klub am Montagnachmittag mitteilte, hat sich der hochkarätige Sommer-Zugang beim Aufwärmen vor dem Testspiel gegen den VfB Oldenburg am Sonntag (3:1) eine „muskuläre Verletzung der Adduktoren zugezogen und wird mehrere Wochen ausfallen“.

„Das ist extrem bitter für Naby und für uns als Mannschaft“, sagte Cheftrainer Ole Werner: „Wir werden jetzt alles dafür tun, dass Naby schnellstmöglich wieder fit wird. Wir müssen aber davon ausgehen, dass Naby uns an den ersten Spieltagen nicht zur Verfügung stehen wird. Naby wird trotz der Verletzung mit ins Zillertal fahren. Wir haben dort für seine Reha optimale Bedingungen, zudem kann er sich dort weiter ins Team integrieren.“

Keita kam im Sommer nach auslaufendem Vertrag beim FC Liverpool ablösefrei nach Bremen. Der Mittelfeldspieler hatte bereits in seiner Zeit auf der Insel häufig mit Verletzungen zu kämpfen, weshalb er in fünf Jahren bei den Reds nur auf 129 Spiele (elf Tore, sieben Vorlagen) kam. In der Bundesliga wollte der 28-Jährige wieder zu alter Stärke finden. Sein Comeback in Deutschlands Eliteliga sollte zur Saisoneröffnung erfolgen. Am 18. August empfangen die Bremer dann den FC Bayern.