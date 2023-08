Werder, HSV und Frankfurt gefährdet? Das Überraschungsbarometer im DFB-Pokal

Für Bundesligisten kann es in der ersten Runde des DFB-Pokals gerne mal peinlich werden. Für jeweils drei Erstliga-Vereine war die Pokalsaison in den vergangenen beiden Jahren vorbei, noch ehe sie so richtig begonnen hatte. Erwischte es 2021 mit Eintracht Frankfurt unter anderem ein echtes Pokal-Schwergewicht der jüngeren Vergangenheit, mussten im Vorjahr Hertha BSC, der 1. FC Köln und das traditionell ambitionierte Bayer 04 Leverkusen die Segel streichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es braucht definitiv keinen Propheten um festzustellen: Auch in diesem Jahr wird es für die 18 Vereine der 1. Liga und auch für die Topklubs der 2. Bundesliga wieder gefährlich. Seit Gründung der Bundesliga vor rund 60 Jahren gab es noch kein Jahr, in dem es alle Erstligisten in die zweite Runde geschafft haben. Am häufigsten erwischte es die Nordklubs Hamburger SV und Werder Bremen, die zu Erstliga-Zeiten jeweils zwölfmal schon in der Hauptrunde aus dem DFB-Pokal flogen. Es folgt der VfB Stuttgart mit zehn Pleiten in Runde eins, dann kommt schon Borussia Dortmund, das wie Hannover 96, Eintracht Frankfurt und der 1. Köln achtmal gegen unterklassige Teams die Nerven verlor.

Wen trifft es in diesem Jahr? Der Sportbuzzer, das Sportportal des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND), blickt auf acht Partien, die in der ersten DFB-Pokal-Runde ein besonderes Überraschungspotenzial bergen könnten.

Carl Zeiss Jena - Hertha BSC (Samstag, 13 Uhr)

Nach dem Fehlstart in Liga zwei mit zwei 0:1-Niederlagen in den ersten beiden Spielen benötigt Hertha um Trainer Pal Dardai dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht in eine Negativspirale abzurutschen. Es gibt nicht allzu viel, was die Fans der Alten Dame nach dem Abstieg positiv stimmt - zumal nach der Suspendierung von Marius Gersbeck und dem Verkauf von Oliver Christensen nur noch drei ganz junge Torhüter zur Verfügung stehen. Ein Blick auf die Pokalbilanz der vergangenen Jahre dürfte kaum für bessere Laune sorgen: Zwei der letzten drei Pokalspielzeiten endeten in der Hauptrunde - jeweils gegen Braunschweig (2020 und 2022). Gegner Jena ist im Pokal in letzter Zeit ohne die ganz großen Überraschungen, auch wenn der viermalige DDR-Pokalsieger 2021 (Niederlage im Elfmeterschießen gegen Köln) und 2022 (Last-Minute-0:1 gegen Wolfsburg) bereits ganz dicht dran war... Überraschungs-Potenzial: 8 von 10

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viktoria Köln - Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr)

Unter den aktuellen Bundesligisten ist der SVW derjenige mit der schwächsten Erstrundenbilanz - zwölfmal war dort schon Endstation für die Hanseaten. Das letzte Mal ist zugegeben schon eine Weile her. 2016 bremsten die Sportfreunde Lotte den SVW mit einem 2:1 aus. Viktoria Köln taugt in diesem Jahr durchaus als Stolperstein, immerhin ist die Mannschaft von Cheftrainer Olaf Janßen mit einem Sieg im ersten Spiel gegen Verl (3:1) nach Maß in die Drittliga-Saison gestartet und grüßt nach dem ersten Spieltag von der Tabellenspitze. Die Domstädter mussten im Sommer den Abgang des früheren Bundesliga-Spielers Marcel Risse (Karriereende) verkraften und sind seit einigen Jahren Stammgast der 1. Runde - bislang war gegen RB Leipzig (1:3), TSG Hoffenheim (2:3 n.V.) und den FC Bayern (0:5) jeweils mehr oder weniger knapp Endstation. Da Werder zudem nicht ohne Verletzungssorgen ist (neben Star-Neuzugang Naby Keita fehlten zuletzt auch Mitchell Weiser und Kapitän Marco Friedl angeschlagen) erscheint eine Überraschung in Köln-Höhenberg zumindest nicht ausgeschlossen. Überraschungs-Potenzial: 2 von 10

SV Elversberg - 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 18 Uhr)

Elversberg gelang es im Vorjahr, Schwergewicht Leverkusen den Schneid abzukaufen - mit 4:3 siegte der damalige Drittligist und zog in die zweite Runde ein. Für den SVE war es ein Traumstart in eine erfolgreiche Saison, die im überraschenden Aufstieg in die 2. Liga ihren krönenden Abschluss fand. Bei Bayer hingegen war es der Anfang vom Ende für Trainer Gerardo Seoane. Mainz kommt allerdings mit einer astreinen Vorbereitung im Rücken - vier Spiele, vier Siege, zuletzt ein 3:0 gegen den ambitionierten Premier-League-Aufsteiger FC Burnley. Das wird schwierig für die Elversberger, die als Zweitliga-Neuling allerdings bereits zwei Pflichtspiele im Tank haben. Überraschungs-Potenzial: 3 von 10

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Arminia Bielefeld - VfL Bochum (Samstag, 18 Uhr)

Nach dem dramatischen Absturz der vergangenen Jahre wagt die Arminia gezwungenermaßen einen Neustart in der 3. Liga - mit einem Kader, der mit Ausnahme von Urgestein Fabian Klos nichts mehr mit dem Aufgebot gemein hat, das vor zwei Monaten in der Zweitliga-Relegation extrem kläglich an Wehen-Wiesbaden scheiterte. Auch der Trainer ist neu: Michél Kniat führt nun die Geschicke des DSC und kann nach einem klassischen Fehlstart in die Drittliga-Saison (1:3 gegen Dresden) nun für eine versöhnliche Stimmung auf der Alm sorgen - was würde da besser passen als ein Pokalerfolg gegen Bochum? Die jüngere Pokalbilanz des VfL dürfte in Ostwestfalen allerdings kaum für Optimismus sorgen - sie ist eindrucksvoll, in den letzten drei Jahren wurde stets mindestens das Achtelfinale erreicht. Dennoch klingt die Paarung klingt auf den ersten Blick nicht nach einem Zwei-Klassen-Unterschied und Bielefeld ist eine Wundertüte. Überraschungs-Potenzial: 7 von 10

Rot-Weiß Essen - Hamburger SV (Sonntag, 13 Uhr)

Der HSV ist zwar kein Erstligist, hat als ambitionierter Aufstiegskandidat des Unterhauses aber in seiner traditionsreichen Partie gegen den von Ex-Hannover-Profi Christoph Dabrowski trainierten Drittligisten aus dem Ruhrpott aber ebenfalls Favoritenstatus. Doch Obacht! Die Essener sind bekannt dafür, es Pokal-Schwergewichten nicht leicht zu machen: 2020/21 gelang der sensationelle Sprung ins Viertelfinale, indem man nacheinander Bielefeld, Düsseldorf und Leverkusen ausschaltete und den immer wieder leidgeprüften Fans so richtig etwas zu feiern gab. Hamburg flog unterdessen in den vergangenen zehn Jahren immerhin viermal in der ersten Runde raus. Überraschungs-Potenzial: 5 von 10

1. FC Lok Leipzig - Eintracht Frankfurt (Sonntag, 15.30 Uhr)

Ein Regionalligist soll gegen einen Bundesligisten eine Chance haben? Zugegeben, die Eintracht ist gegen den sächsischen Traditionsklub turmhoch favorisiert, ein deutlicher Sieg würde ehrlicherweise auch niemanden verwundern. Und doch kommen bei der SGE ein paar Dinge zusammen, die Stolperpotenzial andeuten: Ein neuer Trainer, eine holperige Vorbereitung (mit Niederlagen gegen TSV Steinbach Haiger und die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, die ebenfalls in der Regionalliga spielen) und mit Randal Kolo Muani ein Superstar, der als wechselwillig gilt. Im vergangenen Jahr scheiterte Leipzig klar gegen Leverkusen (0:3). Geht diesmal ein Erstligist im Bruno-Plache-Stadion auf die Bretter? Überraschungs-Potenzial: 5 von 10

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf Dino Toppmöller wartet sein erstes Pflichtspiel als Frankfurt-Trainer. © Quelle: IMAGO/Kessler-Sportfotografie

VfB Lübeck - TSG 1899 Hoffenheim (Montag, 18 Uhr)

Zurück in der 3. Liga legte der VfB Lübeck mit einem 0:0 gegen Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen los - kein schlechter Einstand für die Mannschaft des jungen Trainers Lukas Pfeiffer (32), der im Idealfall natürlich gar nichts gegen einen ähnlichen Pokal-Lauf wie 2003/04 hätte, als die Schleswig-Holsteiner unter dem VfB-Altvorderen Dieter Hecking bis ins Halbfinale marschierten, wo in einem dramatischen Spiel gegen Werder Bremen (2:3 n.V.) nur wenig zur Finalteilnahme fehlte. Im Vorjahr düpierte der VfB als Regionalligist den Nordrivalen Hansa Rostock und schaffte es in Runde zwei. Geht diesmal gegen Hoffenheim etwas? Was in der Marzipanstadt Hoffnung machen dürfte: Die TSG spielte eine mäßige Vorbereitung und zeigte sich defensiv noch nicht sonderlich sattelfest. Die TSG scheiterte letztmalig allerdings vor acht Jahren in der ersten Runde. Überraschungs-Potenzial: 3 von 10

VfL Osnabrück - 1. FC Köln (Montag, 20.45 Uhr)

Vor einem Jahr bremste Zweitligist Jahn Regensburg den „Effzeh“ in einem spannenden Erstrundenspiel im Elfmeterschießen aus. In diesem Jahr soll es für Trainer Steffen Baumgart und seine Mannschaft besser laufen. Die Domstädter reisen nach Osnabrück, wo es zu einem Duell mit dem von Tobias Schweinsteiger betreuten Zweitliga-Aufsteiger kommt, der bei seinen letzten beiden Pokal-Teilnahmen jeweils in die 2. Runde einziehen konnte. Stolz ist man bis heute auf das Jahr 2021, als die Lila-Weißen dem regionalen Platzhirsch Werder Bremen im VfL-Stadion an der Bremer Brücke rein gar nichts schenkten und mit 2:0 gewannen. Auch in Runde zwei schnupperte man an einer faustdicken Überraschung und zwang den SC Freiburg in ein Elfmeterschießen, in dem SC-Schlussmann Benjamin Uphoff mit drei gehaltenen Bällen zum späten Matchwinner avancierte. Überraschungs-Potenzial: 5 von 10

<br/>