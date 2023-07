Deutscher wird Transfer-Boss bei West Ham United

West Ham United verstärkt sich auf einer wichtigen Position mit einem deutschen Fachmann: Tim Steidten übernimmt die Position des technischen Direktors bei den Londonern und ist damit quasi der neue Transfer-Boss. Der 44-Jährige soll sich um sämtliche Aktivitäten auf dem Transfermarkt kümmern.

Tim Steidten: Spitzname Perlentaucher

Zuletzt war der gebürtige Bremer bei Bayer Leverkusen als Assistent von Sportgeschäftsführer Simon Rolfes tätig. Mitte März erfolgte die Trennung vom Kaderplaner. Davor war er als Sportlicher Leiter von Werder Bremen tätig. Steidten wird ein gutes Händchen für Talente nachgesagt, was ihm den Spitznamen Perlentaucher eingebracht hat.

In Leverkusen war er an den Transfers von Spielern wie Edmond Tapsoba oder Jeremie Frimpong beteiligt. Welche „Perlen“ holt der deutsche West-Ham-Chef nun in die Premier League?

Weil Steidten da ist: Wechselt jetzt Jonathan Tah zu West Ham United?

Der Conference-League-Sieger soll ausgerechnet Interesse an Leverkusen-Verteidiger und DFB-Profi Jonathan Tah haben. Steidten sollte der Vertrag des Werkself-Innenverteidigers, der den Klub wohl verlassen will, bestens bekannt sein. Laut Kicker soll Tah bis zum 10. Juli eine Ausstiegsklausel in Höhe von 18 Millionen Euro besitzen.