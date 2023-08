Whoop 4.0: das smarte Wearable im Test

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Whoop ist ein innovativer Gesundheits- und Fitnesscoach, welches unter anderem von den Profisportlern LeBron James und Michael Phelps getragen wird. Auch bei der vergangenen Tour de France, genauso wie in der dazugehörigen Netflix-Dokumentation, konnte man einige Fahrer mit dem smarten Wearable ausmachen. Aber was macht das kleine Gerät, welches ohne Display auskommt, so besonders und lohnt es sich auch für den „normalen“ Hobbysportler? Wir haben den Selbsttest gemacht.

Das ist Whoop 4.0

Geliefert wird das Whoop standardmäßig mit einem schwarzen Armband sowie einem kabellosen Akkupack, welches, genau wie das Whoop selbst, wasserdicht ist. Dadurch, dass das Gerät über kein eigenes Display verfügt, spielt die App eine umso entscheidendere Rolle – sie ist das eigentliche Herzstück. Whoop ist so konzipiert, dass man es eigentlich nie abnehmen muss. Das soll dazu führen, dass möglichst durchgängige und vollständige Daten über alle Aktivitäten und Ruhephasen über den Tag gesammelt werden. Neben den eigentlichen Daten während des Sports sind die Schlafdaten von großer Bedeutung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber nach der Euphorie des ersten Auspackens ist erst mal Warten angesagt. Whoop ist nicht sofort voll einsatzfähig. Um seine Funktionen zu entfalten, muss es zuerst einige Tage und Nächte Daten sammeln, um sich auf seinen Träger, bzw. Trägerin einzustellen. Der generelle Tragekomfort ist durch die Reduziertheit größer als bei anderen Fitnesstrackern.

Ziel ist eine tägliche Ausgewogenheit zwischen Belastung und Entspannung zu finden. © Quelle: Whoop

Die drei Kernbereiche von Whoop

Whoop unterteilt sich grob drei Kernbereiche: Schlaf, Erholung und Belastung. Diese werden sowohl einzeln als auch gemeinsam in der Übersicht der App dargestellt. Logischerweise stehen sie auch in Beziehung zueinander.

Schlaf

Mithilfe der verschiedenen Sensoren misst Whoop Schlafmuster genau und analysiert diese. So zeigt es seinem Nutzer an, wie viel Zeit er oder sie in einer bestimmen Schlafphase zugebracht hat (Wachphase, Leichtschlaf, Tief- und REM-Schlaf) und setzt diese auch direkt in Bezug zu den persönlichen Normalwerten der vergangenen 30 Tage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dazu wird gemessen, wie viele Aufwachereignisse pro Stunde stattgefunden haben, wie hoch die Schlafeffizienz, die Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung des Bluts, die Ruheherzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität und die Hauttemperatur war.

Auf Basis all dieser Werte kann der integrierte Schlafcoach Empfehlungen aussprechen und dabei sowohl den Schlafbedarf als auch das persönliche Aufwachziel (Uhrzeit oder Erholungsgrad) berücksichtigen. Über einen Vibrationsalarm kann man sich sogar wecken lassen.

Belastung

Die tägliche Belastung gibt Whoop von null bis 21 in 0,1-er Schritten an. Dabei kann das Wearable eine Vielzahl von Aktivitäten unterscheiden, um so auch die Belastung exakter einschätzen zu können. Ein reines Schrittezählen findet man hier nicht. Trainings können entweder direkt zu Beginn über die App gestartet oder auch im Nachhinein hinzugefügt werden. Trägerinnen und Träger von z. B. einer Apple Watch können Trainings auch dort aufzeichnen, die Daten werden dann automatisch mit Whoop geteilt.

Die einzelnen Einheiten lassen sich im Nachhinein bearbeiten, z. B. wenn man vergessen hat, die Einheit rechtzeitig zu beenden, sowie auswerten. So werden einem die jeweils in den Belastungszonen (1–5) zugebrachte Trainingsdauer sowie wichtige Statistiken wie Kalorienverbrauch, die durchschnittliche und maximale Herzfrequenz sowie die gesamte Trainingsdauer angezeigt. Die Daten werden auch immer in Bezug zu vergangenen Einheiten in derselben Sportart gesetzt.

Das zentrale Feature hier ist der Belastungscoach. Dieser gibt dir tägliche Empfehlungen auf Basis des Schlafs und der damit zusammenhängenden Erholung sowie deiner persönlichen Fitnessziele, die man zu Beginn in der App hinterlegt. So soll z. B. auch ein dauerhaftes Übertraining, das schnell zu Verletzungen führen kann, vermieden werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erholung

Der Erholungsgrad speist sich wie bereits erwähnt aus den Schlaf- sowie den Belastungsdaten. Neben den unterschiedlichen Trainings können auch verschiedene Erholungstypen aufgezeichnet werden wie Meditation, Eisbäder, Sauna, Massagen und viele mehr. Auch hier unterstützt der in der App integrierte Coach.

Ziel ist dabei immer, Erholung und Belastung im vorgegebenen Rahmen zu halten. Denn auch wer wie ich fitter werden will, sollte sich nicht jeden Tag starken Belastungen aussetzen, gerade wenn man schlecht geschlafen oder z. B. leicht erhöhte Temperatur hat. Letztere könnte darauf hindeuten, dass der Körper gerade leichte Infekte verarbeitet und somit nicht anderweitig belastet werden sollte.

Tagebuch und Coach

Um die Daten und Erkenntnisse noch weiter zu verfeinern, kann und sollte man ein tägliches Journal in der App führen – quasi ein Tagebuch. Hier müssen lediglich in vorher eigens festgelegten Kategorien ein Schieberegler getätigt werden. So lassen sich langfristig Rückschlüsse für das Schlafverhalten oder die Erholung insgesamt aus bestimmten Verhaltensweisen ziehen. Dazu gehören Ernährungsaspekte, Gewohnheiten (z. B. Lesen vor dem Schlafen) oder auch generelle äußere Einflüsse wie soziale Kontakte oder Zeit an der frischen Luft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Daraus kann der Coach statistisch positive oder negative Auffälligkeiten ableiten. Diese werden dem Nutzer in der monatlichen Leistungsübersicht angezeigt, seit einem neueren Update (ca. Juli 2023) erhält der User auch dauerhafte Einblicke in diese Daten.

Ohnehin arbeitet Whoop laufend an der App und ihren Funktionen, von denen alle Nutzer durchgehend profitieren. Dies hat natürlich auch zur Folge, dass bestimmte Features ausgerollt werden, die auf den ersten Blick noch nicht hundertprozentig ausgereift erscheinen. So wurde kürzlich der „Strength-Trainer“ eingeführt, ein spezielles Feature für Kraftsportler. Da Kraftsport häufig geringe Herz-Kreislauf-Belastungen, dafür aber starke muskuläre Belastungen bzw. Ermüdung mit sich bringt, konnten diese bislang nicht so akkurat aufgezeichnet und ausgewertet werden.

Zum Start empfand ich das Feature als nicht besonders ausgereift, da jede Übung inkl. Wiederholungen und Gewichten einzeln erfasst werden muss. Durch das Feedback und die Daten aller Nutzenden wird das Feature hoffentlich in Zukunft noch verbessert.

Die Armbänder des Whoop sind in unterschiedlichen Farben erhältlich. © Quelle: Whoop

Fazit zu Whoop 4.0

Ich persönlich, als Hobbysportler ohne großen Leistungsanspruch, werde Whoop auch weiterhin einsetzen. Das Coaching in Bezug auf Schlaf/Erholung und Belastung ist eine super Hilfe und das ständige In‑Bezug-Setzen von Belastungen derselben Sportart finde ich sehr spannend.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben dem eigenen Gefühl, schwarz auf weiß zu sehen, wann es einem tatsächlich nicht so gut geht und man, statt sich aufs Rennrad zu setzen, vielleicht lieber eine entspannte Runde mit dem Rad durch den Park dreht, empfinde ich als sehr hilfreich.

Mit das Wichtigste ist: Der Coach motiviert tatsächlich und die App ist dabei, typisch amerikanisch, immer super positiv. Wer braucht schon einen Nörgler am Handgelenk.

Dieser Test wurde unterstützt von Whoop. Das Unternehmen hat dabei keinerlei Einfluss auf den Inhalt des Artikels.