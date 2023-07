Wie das Regen-Chaos in Wimbledon für „eine Menge Drama“ sorgt

Tennisprofis sind erfinderisch, wenn es darum geht, sich die Zeit zu vertreiben. Und in Wimbledon blieb ihnen in der ersten Woche auch nicht viel anderes übrig. Alexander Zverev postete auf seinen sozialen Kanälen Videos, die sein Bruder Mischa aufnahm und die Deutschlands besten Tennisspieler beim Golfspielen im Garten des gemieteten Hauses im Londoner Südwesten zeigten. Andere wie der dänische Geheimfavorit Holger Rune spielten Karten.

Erst spät wurde das Wetter in Wimbledon besser. Donnerstag und Freitag konnte schließlich sogar ganz ohne Regenunterbrechungen gespielt werden – der Sommer kehrte nach London zurück. In den Tagen zuvor herrschte Chaos. Der gesamte Zeitplan geriet durcheinander, es gab irrwitzige Match-Ansetzungen, Konstellationen und Verschiebungen. Ein Beispiel: Novak Djokovic, der den Rasenklassiker die vergangenen vier Male gewinnen konnte, hatte bereits am Mittwoch seine ersten beiden Spiele gewonnen, während Zverev erst einen Tag später überhaupt sein erstes Match bestritt.

Genau das hatte eben direkt mit den Ansetzungen der Organisatoren zu tun. Denn die Topspieler dürfen in Wimbledon regelmäßig auf den beiden „Showcourts“ spielen. Genauso wie einige britische Profis, denen die Kulisse auf dem Centre-Court und Court Number One Rückenwind verleihen sollen.

Zverev hingegen, in Wimbledon „nur“ an Nummer 19 gesetzt, gehört zumindest aktuell nicht mehr zur absoluten Weltspitze, weswegen sein zweimal verschobenes Erstrundenmatch zunächst auf einem der Außenplätze angesetzt wurde. Was nicht weiter schlimm wäre, wenn diese ein Dach hätten. Da aber nur die beiden großen Arenen den nötigen Schutz gegen den Regen besitzen, mussten gleich reihenweise Spiele abgesagt und auf den nächsten Tag verschoben werden. Am Mittwoch, das gab es zuvor noch nie bei einem Grand-Slam-Turnier, versuchten die Organisatoren, 87 Einzelmatches durchzuziehen.

Regenunterbrechungen: Tennis-Stars müssen nachsitzen

Weil es aber vormittags immer wieder regnete, ging der Plan nicht auf und die Terminplaner gerieten zunehmend unter Druck. Wimbledon macht es sich in diesen Tagen selbst schwer. Der All England Lawn Tennis and Croquet Club legt Wert darauf, so viele Spiele wie möglich im Freien auf den Außenplätzen auszutragen. Man möchte damit den Rasen in den beiden großen Arenen für die zweite Woche schonen. Selbst an Regentagen und mit dem großen Termindruck im Rücken blieb man deshalb stur, ließ nicht mehr als die vorgesehenen drei Partien auf den beiden Hauptplätzen zu. Damit wurde die Chance verpasst, auf den von oben verschließbaren Arenen mehr Matches anzusetzen und dort auch früher zu beginnen. Spielbeginn auf dem Centre-Court und dem Court Number One ist stets 14 und 14.30 Uhr deutscher Zeit – das ist Tradition. Und mit Traditionen brechen die Briten am liebsten gar nicht.

Davon konnte man sich am späten Donnerstagabend erneut überzeugen. Weil die Matches in Wimbledon aus Rücksicht auf die Anwohner rund um den Klub spätestens um 23 Uhr enden, mussten Andy Murray und Stefanos Tsitsipas ihr Spiel nach dem dritten Satz abbrechen, erst Freitagnachmittag wurde weitergespielt. Bei allen anderen Grand-Slam-Turnieren spielt man, bis die Matches zu Ende sind.

Es ist eine Menge Drama, eine Menge Widrigkeiten. Tennis-Profi Sloane Stephens

Bei den Spielern herrscht über das Ansetzungschaos mehr Fatalismus als Frustration. Die US-Amerikanerin Sloane Stephens, die eigentlich am Montag spielen sollte, ihr Erstrundenmatch aber erst Mittwoch austragen konnte, ignorierte ihre Enttäuschung. „Es ist immer schwierig, wenn ein Montagsspiel zuerst auf Dienstag und dann auf Mittwoch verschoben wird“, sagte sie. „Es ist eine Menge Drama, eine Menge Widrigkeiten. Die Dynamik ist bei jedem ein bisschen anders, aber wir sitzen alle ziemlich im selben Boot des Leidens. Am Ende des Tages ist es Wimbledon, es regnet.“

Die Meteorologen sagen für das Wochenende wieder wechselhaftes Wetter voraus. Ein Glück für die Organisatoren, dass sich das Teilnehmerfeld bis dahin gelichtet hat.