﻿Wie die Bundesliga-Bosse mit Investoren das angekratzte Renommee aufpolieren wollen

Der Staatsmann des deutschen Fußballs schweigt. Karl-Heinz Rummenigge, nach gut 40 erfolgreichen Jahren als Spieler und als späterer Chef von Bayern München ein Wortführer, hat in dieser Woche alle Termine abgesagt. Die Bundesliga? Investoren? Frisches Kapital für die 36 Spitzenklubs des Landes? Auch Hans-Joachim Watzke, als Geschäftsführer von Borussia Dortmund, Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) sowie Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Fußball Liga (DFL) einer der Taktgeber und sonst charmanter Gesprächspartner, beißt sich auf die Lippen. Axel Hellmann und Oliver Leki, die beiden Oberen der DFL? Im Wesentlichen nichts Neues.

Wenn der Bundesliga die Worte fehlen, wird es ernst. Oder gefährlich. Oder beides. Die Eliteklasse des Fußballs, dieses Erfolgskonstrukt, das sich in dem Dauerrausch aus Toren, Triumphen und Tragödien auch gemessen an wirtschaftlichen Eckdaten wie Einschaltquote, Reichweite und Umsätzen in Milliardenhöhe sowie auf kultureller und politischer Ebene zum nationalen Schwergewicht entwickelt hat, steht an einem kritischen Punkt. Es geht um den Ruf, um Geld, ein attraktives Zukunftsmodell – und zuallererst um einen starken Partner. Entsprechend dynamisch gestaltet sich das Geschehen drum herum. Anrufe im Minutentakt, schnell formulierte Nachrichten auf dem Mobiltelefon, Videokonferenzen. Dazu jede Menge Informationen unter der Hand. Natürlich wird auch in den Hinterzimmern der Verantwortlichen hitzig debattiert.

Die Bosse der Bundesliga haben begonnen, mit sechs potenziellen Investoren zu verhandeln. 2 bis 3 Milliarden Euro sollen eingenommen werden können. Kapital, das Bayern, Dortmund und Co. benötigen, um die Attraktivität der Eliteklasse zu steigern. Für Vereine wie Hertha BSC, den FC Schalke oder Werder Bremen, die auch aufgrund der Einbußen während der Pandemie gebeutelt sind, hat der zu erwartende Geldfluss existenzielle Aspekte. Mehr als eine Milliarde Euro an Eigenkapital haben die 36 Klubs aus der 1. und 2. Liga nach eigenen Angaben in den vergangenen drei Jahren verloren. Der Milliardendeal mit einem externen Geldgeber wirkt also für die Strategen im wirtschaftlichen Bereich wie ein Lichtblick. Die DFL ist im Gegenzug bereit, 12,5 Prozent ihrer Einnahmen – Fernsehgelder inklusive – über einen Zeitraum von 20, 25 oder 30 Jahren an den Investor abzugeben.

Mehr als Kapitalzinsgeschäft

Für die Traditionalisten unter den Anhängerinnen und Anhängern mag es absurd klingen: Doch die Analysten der Spitzenklubs erwarten von dem neuen Partner weit mehr als das reine Kapitalzinsgeschäft. Der Investor soll mit seinen Kontakten, branchenübergreifenden Kompetenzen sowie Kreativität dazu beitragen, das Potenzial des Produkts Bundesliga im nationalen und globalen Wettbewerb der Sport- und Medienindustrie auszuloten und nachhaltig zu steigern. Nur so, davon sind die Vertreter der international ambitionierten Vereine überzeugt, könne sich die deutsche Eliteklasse auch in Zukunft mit der Konkurrenz aus Spanien, Italien, Frankreich sowie aus Englands übermächtig erscheinender Premier League messen.

Selbst in den Chefetagen der Bundesliga-Klubs wird offen konstatiert, dass die Milliarden des Investors benötigt werden, um das angekratzte Renommee des deutschen Fußballs aufzupolieren. Vorbei seien die Zeiten, in denen die Nationalelf rund um den Globus für die besondere Art ihres Auftritts und die damit verbundenen Erfolge bewundert wurde. Dieses Jahr jährt es sich schon zum zehnten Mal, dass der FC Bayern und Borussia Dortmund im deutsch-deutschen Champions-League-Finale im Londoner Wembley-Stadion aufeinandertrafen. Aufgebraucht scheinen zudem die Sympathiewerte, die sich Deutschland als Gastgeber der WM 2006 verdient hat. Auch der in dieser Phase erworbene Vorsprung, was Ausbau und Komfort der Stadien betrifft, ist dahin. Die englischen Arenen, etwa in Wembley oder Tottenham, setzen den Maßstab. Dazu kommt, dass die Bundesliga nach dem Abgang der Torjäger Erling Haaland und Robert Lewandowski nur noch wenige Stars in ihrem Portfolio hat, welche die Fans jenseits der Landesgrenzen elektrisieren.

Charakter der Liga erhalten

Die DFL-Geschäftsführer Hellmann und Leki, die mit Bayern-Finanzchef Jan-Christian Dreesen und Darmstadts Präsident Rüdiger Fritsch in der vom DFL-Präsidium eingesetzten „Arbeitsgruppe Zukunftsszenarien“ agieren, sind genau wie die Mehrzahl der Kluboberen davon überzeugt, dass der Investor neben dem Kapitalfluss einen Mehrwert bieten sollte, der mittel- und langfristig neues Erlöspotenzial garantiert. Selbst wenn einige der Protagonisten schwer abschätzen können, was damit konkret gemeint ist: OTT ist einer dieser Geheimcodes, der seit einigen Wochen durch die Geschäftszimmer zwischen München und Kiel hallt. Der englische Begriff, kurz für „over-the-top content“, beschreibt Plattformen wie Netflix oder Spotify, die ihre Audio- und Videoinhalte im Internet anbieten. Als Musterbeispiel nennen die Anführer des deutschen Fußballs die Netflix-Reihe „Drive to Survive“, ein 2019 geschaffenes Angebot über das Leben der Fahrer, Manager und Teambesitzer in der Formel 1, das die Umsätze der Motorsportserie um mehr als 20 Prozent nach oben schnellen ließ. Auch die globalen Tennis- und Golfverbände haben bereits OTT-Formate entwickelt und gewinnbringend vermarktet.

Bei aller Offenheit für Ideen und Einnahmequellen: Die Bosse der deutschen Klubs legen Wert darauf, dass der Charakter der Bundesliga erhalten bleibt – im Stadion und auch, was die Anstoßzeiten betrifft. Das Aufsplitten eines Spieltags über die Woche soll genauso vermieden werden wie allzu krachende Showelemente vor, während oder nach den Partien, die dem einfachen Fußballanhang missfallen könnten.

Einstieg im Sommer möglich

Wie schwierig sich die Kooperation mit externen Kapitalgebern gestalten kann, ist in anderen Topligen dokumentiert. CVC, ein Private-Equity-Fonds aus Luxemburg, stieg vor zwei Jahren in Spaniens La Liga ein, die Weltklubs Real Madrid und FC Barcelona fanden jedoch keinen Gefallen daran und klagten erfolgreich gegen das Investment. Die Folge: Real und Barça bleiben von dem Geschäft unberührt. Die Spitzenvereine erhalten kein Geld vom Investor, können sich selbst vermarkten.

Welches Potenzial die Bundesliga besitzt, belegt die Tatsache, dass zwei Schwergewichte des Private-Equity-Business, Blackstone und EQT, ausgestattet mit immenser Finanzkraft das Zusammenspiel anstreben. Für die Strategen der deutschen Eliteklasse heißt es nun, die Offerten der Kandidaten – neben Blackstone und EQT bewerben sich Advent, Bridgepoint, CVC und KKR – zu sichten und zu bewerten. Die Investment­unternehmen präsentieren ihre Angebote in den nächsten Tagen in der DFL-Zentrale in Frankfurt. Es folgt eine Versammlung der 36 Klubs, eine Zweidrittelmehrheit wird benötigt. Drei Kandidaten sollen am Ende im Detail geprüft werden. Im Idealfall ist der neue Partner schon bis zur Jahresmitte gefunden.

Wenn sich nicht doch noch die Skeptiker gegenüber einem solchen Modell durchsetzen wie Kölns Sportchef Christian Keller, der gerade überraschend in den DFL-Aufsichtsrat gewählt wurde. Er sagt: „Geld und Kommerz sind nur ein Mittel zum Zweck, damit das Spiel besser funktioniert. Mit Blick auf den Investor macht es das DFL-Präsidium sehr richtig und zeigt die Optionen auf. Wenn alle Klubs dann im Thema sind, sucht man den größtmöglichen Nenner, von dem alle profitieren.“

Investor 1: Advent – die Serie A im Visier

Das in Boston (USA) ansässige Unternehmen hat als Anteilseigner des renommierten Vermarkters Sportfive vor 15 Jahren bereits Akzente setzen können, ist in der Fußballbranche ansonsten jedoch ein eher unbeschriebenes Blatt. Als Juniorpartner kämpft Advent mit den Kollegen von CVC und einem Staatsfonds seit geraumer Zeit und bislang vergeblich um das Investment für die italienische Serie A. Die US-Amerikaner sind wie die Kollegen von CVC an keiner Börse gelistet und damit zu wenig Transparenz verpflichtet.

Investor 2: Blackstone – von Bieber bis zum FCA

Der Gigant aus New York City hat knapp 900 Milliarden Euro investiert und ist damit die größte Private-Equity-Firma weltweit. Mit Wohlwollen haben die Strategen der Bundesliga registriert, dass Blackstone bereits erfolgreich in den Segmenten Sport und Medien agiert. Der Erwerb der Musikrechte von Justin Bieber in Höhe von 200 Millionen US-Dollar ist ein aktuelles Beispiel. Als knifflig könnte sich darstellen, dass Blackstones Topmanager David S. Blitzer mit eigenem Kapital unter anderem an Bundesligist FC Augsburg und dem englischen Traditionsklub Crystal Palace beteiligt ist.

Investor 3: Bridgepoint – Profis nur für Europa

Die Londoner sind das kleinste Investment­unternehmen in diesem Kreis. Sie verfügen durch ihre Aktivitäten in der Rennserie MotoGP und dem Sportrechtevermarkter Infront über fundierte Kenntnisse im Profisport. Bridgepoint gilt als ausschließlich in Europa und damit keineswegs als weltweit agierende Firma, was die Ansprüche der Bundesliga zu konterkarieren scheint. Dem Vernehmen nach werden diesem Fonds, der mit Gesamtbeteiligungen in Höhe von rund 38 Milliarden Euro im Geschäft ist, höchstens Außenseiterchancen eingeräumt.

Investor 4: CVC – die Bundesliga als Mitläufer

Der Private-Equity-Fonds aus Luxemburg gilt als schillerndster Name unter den Bietern. CVC hält bereits Rechte in Spanien – Real Madrid und den FC Barcelona ausgenommen – und Frankreich. In der Bundesliga scheint es Vorbehalte zu geben, auch weil kartellrechtliche Probleme drohen könnten. Zudem wäre die deutsche Eliteklasse in dem CVC-Portfolio nur eine unter mehreren und keineswegs exponiert. Zwölf Jahre lang waren die Luxemburger in der Formel 1 engagiert, es endete mit fadem Beigeschmack: TV-Quoten im Keller, einige Teams existenzbedroht, F1-Chef Bernie Ecclestone vor Gericht.

Investor 5: EQT – längst auf dem Radarschirm

Der schwedische Riese ist in der Bundesliga hoch angesehen. Einige Klubchefs bewerten EQT als „Benchmark“, den höchsten Maßstab. Sie haben den Einfallsreichtum, mit dem die Schweden ihre Geschäftspartner voranbringen, registriert. Im Profibereich machte sich EQT als Treiber und technischer Innovator – Stichwort OTT – der global agierenden Datenermittler von Sportradar einen Namen. Herbert Hainer, früher CEO von Adidas und heute Bayern-Präsident, saß kurzzeitig im Verwaltungsrat von Sportradar. Nach dem Zusammenschluss mit Baring Private Equity gilt EQT zudem als Nummer eins im asiatischen Markt.

Investor 6: KKR – von Hertha BSC zur „Bild“

Der Dauerbrenner aus New York City ist bereits seit 50 Jahren im Geschäft, mitunter auch im Sportbereich aktiv. KKR war jahrelang Minderheitsinvestor bei Hertha BSC. 2019 sorgte das US-Unternehmen mit seinem Einstieg beim Axel-Springer-Verlag für Furore. Derzeit hält es gut 35 Prozent an dem deutschen Medienhaus, was nach Ansicht einiger Ligaoberen zu Konflikten führen könnte. Genauso wie das indirekte Investment von KKR über Axel Springers mehrheitliche Beteiligung an der Sportplattform Dyn Media, die der ehemalige DFL-Chef Christian Seifert zu Beginn des vergangenen Jahres gegründet hat.