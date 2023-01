﻿Wie die deutschen Klubs um den Erhalt von 50+1 kämpfen

Sommer Startelf-Kandidat für Bayern-Duell mit Leipzig? Hamann wird deutlich

Der Wechsel von Yann Sommer zum FC Bayern München befindet sich auf den Zielgeraden. Am Mittwochabend kursierten bereits erste Bilder des Schweizer Nationalkeepers in München. Am Donnerstag wird der Wechsel wohl offiziell. Spielt Sommer dann bereits am Freitag gegen RB Leipzig? Ex-FCB-Star Dietmar Hamann hat dazu eine klare Meinung.