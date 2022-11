﻿Wie die regimekritischen Proteste in der Heimat die iranische Nationalmannschaft erreichen

Im Heimatland von Sardar Azmoun wird protestiert. Er selbst tritt mit der Nationalmannschaft bei der WM in Katar an.

An den Sommer 2018 erinnert sich Zahra Farzeli gern. „Man hat sich mit Familien und Freunden getroffen, die Straßen waren fast leer“, erzählt die inzwischen nach Deutschland geflohene Fußballerin und Aktivistin. Man verfolgte in ihrer Heimatstadt Teheran, wie sich die iranische Nationalmannschaft bei der WM in Russland schlug. Vor allem Exil-Iranerinnen und ‑Iraner nutzten die Partien, um zu zeigen, dass Abertausende Männer und Frauen gemeinsam feiern können.

Über den Fußball sollte der Klerus aufgefordert werden, sich zu bewegen. Das „Team Melli“ schied damals zwar in der Gruppe aus, erreichte aber, dass das Stadionverbot für Frauen aufgeweicht wurde. Heute weiß die Welt, dass alles nichts gebracht hat. Im Gegenteil: Der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini Mitte September nach der Verhaftung durch die iranische Sittenpolizei hat das Land in Aufruhr versetzt. Die andauernden Proteste strahlen auch nach Katar ab.

Farzeli, die eigentlich anders heißt, hat bei einer Veranstaltung der Organisation Discover Football in Heidelberg darüber gesprochen, wie Frauen, Fußball und Revolution verwoben sind. „Die Frauen im Iran waren lange wie ein Fluss, der hinter einem Damm gestaut war. Jetzt ist der Damm gebrochen.“ Die 38-Jäh­ri­ge ging bis zum 6. Oktober jeden Nachmittag zum Protest mit Zehntausenden auf die Straßen der Hauptstadt. Parole: „Zan, Zendegi, Azadi.“ Frau, Leben, Freiheit. Die Demonstranten teilen ihre Botschaften über die sozialen Medien, deshalb hat das Regime teilweise das Internet abgeschaltet. Farzeli betont, wie wichtig es ist, dass die Bewegung von Männern unterstützt wird. Jedes Sprachrohr aus dem Sport erhöht die Aufmerksamkeit.

Leverkusen-Profi Azmoun bezieht Stellung

So wie Stürmer Sardar Azmoun. Der Profi von Bayer Leverkusen hat sich mit dem Protest solidarisiert. Bis Montag stand nicht mal fest, ob der 27-Jährige für die WM nominiert wird. Angeblich wurde Nationaltrainer Carlos Queiroz aufgefordert, auf ihn zu verzichten. Doch der Portugiese dachte nicht daran. Und so bildet Azmoun das Herzstück der Offensive. Wenn das iranische Team in der Gruppe B gegen England, Wales und die USA bestehen will, braucht es den in 64 Länderspielen 41-mal erfolgreichen Torjäger.

Für die Protestierenden ist Azmoun „ein Held“, betont Farzeli. Weil er nicht wegschaut. Dabei würden auch die Nationalspieler die Repressionen spüren. Wer nicht spurt, spielt nicht. Bei einem Ligaspiel in Teheran wollte offenbar das Team von Persepolis Teheran Botschaften verbreiten. Der Plan flog auf. Sicherheitskräfte stürmten die Kabine und drohten damit, die Familien der Fußballer zu belangen.

Die Angst der Mullahs ist riesig, dass das Nationalstadion von Teheran als Bühne für Botschaften genutzt wird – weshalb jüngst das WM-Testspiel des Irans gegen Nicaragua vor leeren Rängen stattfand. Farzeli erhofft sich aus Europa noch mehr Unterstützung für eine friedliche Veränderung, um Frauen- und Menschenrechte zu stärken.

Mit Ali Daei verzichtet jetzt sogar das Fußballidol des Irans auf die Einladung der Fifa und des katarischen Fußballverbandes, die WM zu besuchen. Der frühere Bundesliga-Profi (Bielefeld, Bayern München, Hertha BSC) könne in Tagen, „in denen es den meisten von uns nicht gut geht“, nicht nach Doha fliegen. „Ich möchte mit euch in meinem Land sein und all den Familien, die in diesen Tagen ihre Angehörigen verloren haben, mein Mitgefühl aussprechen“, schrieb der 53-Jährige.