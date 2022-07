﻿Wie Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zum Anker an der Linie wurde

Martina Voss-Tecklenburg scheint mit sich selbst im Reinen. Das merkt man, wenn sie mit leuchtenden Augen von ihrem Enkel erzählt oder ihrem Ehemann Hermann, einem erfolgreichen Bauunternehmer, am Mannschaftsbus zärtlich einen Kuss gibt. Jeden Tag nur Fußball, vom Aufstehen bis zum Einschlafen, hält auch eine Frau wie sie nicht durch.

Das legendäre Wembley-Stadion, in dem am 31. Juli (18 Uhr, ARD) das EM-Finale der DFB-Elf gegen Gastgeber England über die Bühne geht, ist ein Sehnsuchtsort für die Bundestrainerin, die als Spielerin selbst viermal Europameisterin wurde.

Bei der Premiere 1989 gab es noch das berühmte Kaffeeservice als Prämie, heute würde das Team für EM-Titel Nummer neun zusammen 60.000 Euro bekommen. Im Vergleich zu den Männern ist das nicht viel, aber eine Entwicklung ist immerhin auch im Finanziellen erkennbar.

Nach Jahren eines abflauenden Interesses kommt die Mannschaft von Voss-Tecklenburg in der Heimat endlich wieder gut an. Über zwölf Millionen TV-Zuschauende schauten beim 2:1-Sieg im Halbfinale gegen Frankreich zu. Zuvor sahen sie beim Zittersieg im Viertelfinale gegen Österreich (2:0) eine Cheftrainerin, die an jenem Tag den richtigen Ton traf.

Ein echter Anker an der Linie

Statt ins Triumphgeheul ihrer feiernden Spielerinnen einzustimmen, dachte sie in Brentford an den am selben Tag verstorbenen Uwe Seeler, so erzählte sie es. Ihr gelingt in England eine gute Balance aus Empathie und Emotionen. Mal Zügel anziehen, mal Leine lassen.

Die 54-Jährige verhehlt gar nicht, dass es lange gebraucht hat, um nach ihrem Amtsantritt 2019 ein echter Anker zu sein, an den sich alle gerne hängen. Es gelingt nur, weil sie sich geändert hat. In Deutschland war etwas anderes verlangt als in der Schweiz, wo sie von 2012 bis 2018 als Nationaltrainerin arbeitete und fast alles selbst entscheiden musste.

Heute kann sie delegieren und besser loslassen. „Das tut mir gut. Das tut aber auch den Spielerinnen gut, dass die Martina nicht immer nur mit dem erhobenen Zeigefinger dasteht“, sagt sie. Ihre impulsive Ader wird sie trotzdem nie ablegen, da fliegt auch mal ein Eiskoffer durch die Gegend – dafür ist sie viel zu ehrgeizig. „Wie mein Team jetzt dasteht“, sagt sie bestimmt, „das ist nicht außergewöhnlich, das ist der Anspruch.“

Zu ihren „Key-Playerinnen“ hat sie ein enges Verhältnis aufgebaut. Wann immer es geht, holt sie sich von ihrer Achse ein Feedback ein. Ihre Abwehrchefin Marina Hegering lernte sie kennen, als diese zwölf Jahre alt war; ihre in jedem EM-Spiel erfolgreiche Torjägerin Alexandra Popp (sechs Treffer) hat sie in ihrer teils schwierigen Jugendzeit betreut. Hegering( 32) und Popp (31) waren lange verletzt, hatten kaum Spielpraxis im Verein – nun zahlen beide das Vertrauen mit überragenden Leistungen zurück.

Jedes Wort sitzt: MVT bei ihrer Ansprache nach dem Sieg über Finnland im dritten Gruppenspiel. © Quelle: IMAGO/Colorsport

Wie die Personalentscheidungen bislang passten, wurde die Taktik dem Gegner angepasst. Gegen Dänemark (4:0) spielte das DFB-Team dominant und druckvoll, gegen Spanien (2:0) defensiv und abwartend.

Im Trainerteam passt es jetzt

Spätestens ab der K.-o.-Phase verzeiht eine Endrunde keine Fehler mehr. Voss-Tecklenburg machte diese schmerzhafte Erfahrung 2019, als es zur WM in ihrem Trainerteam knirschte. Es gab unterschiedliche Charaktere, verschiedene Ansichten. Das Resultat: Aus im Viertelfinale gegen Schweden.

Die Bundestrainerin nahm Rat an – und ging mit Taten voran. Sie wollte ihre wichtigsten Helferinnen und Helfer besser kennenlernen und mietete eine Hütte im Schwarzwald. Tagsüber wurden Workshops gemacht, zusammen gekocht, mit Pfeil und Bogen geschossen, eine Schneeballschlacht absolviert. Sie lud ihre Assistenten zu sich nach Straelen an den Niederrhein zum Gin-Tasting ein. Ihr Ziel: belastbare Beziehungen schaffen. Ihr Credo: „Wir brauchen erst Klarheit bei uns, bevor wir Klarheit bei den Spielerinnen verlangen.“

Auch in den Finaltag wird sie wie immer mit einer halben Stunde Schwimmen im Hotelpool starten. Da kann sie abschalten, ähnlich wie kürzlich, als sie in der Hängematte den Bestseller von Susanne Abel endlich ausgelesen hatte: „Was ich nie gesagt habe: Gretchens Schicksalsfamilie.“ Ihr eigenes Schicksal wird sich heute zwar nicht entscheiden, doch der EM-Titel wäre die Krönung ihrer Trainerkarriere.

