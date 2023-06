Wie Füllkrug die Kritiker und Zweifler überzeugen will

Die deutsche Nationalmannschaft genießt aktuell nicht die höchsten Sympathiewerte und kämpft ein Jahr vor der Europameisterschaft im eigene Land darum, die Gunst der Fans zurückzugewinnen und sich mit öffentlichen Trainingseinheiten und Fan-Aktionen nahbarer zu präsentieren. DFB-Stürmer Niclas Füllkrug wählt einen anderen, pragmatischen Ansatz: „Diejenigen, die uns kritisch sehen, versuchen wir, mit Leistung zu überzeugen“, sagt der Bundesliga-Torschützenkönig im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND+), zu dem auch der SPORTBUZZER gehört.

„Manche Dinge sind halt so, wie sie sind. Ich bin kein Freund davon, irgendeine Nähe künstlich zu erzwingen“, führt der Prof des SV Werder Bremen aus, sagt jedoch auch: „Ich kann aber garantieren, dass ich mich über jeden Fan freue, der bei uns zum öffentlichen Training kommt und der uns unterstützt.“

Die kritische Haltung der Öffentlichkeit habe seine Sportart nicht exklusiv, vermutet der 30-Jährige: „Ich glaube, dass es kein fußballspezifisches Thema ist, sondern allgemein in Deutschland vieles kritisch gesehen wird. Oft scheint es so, dass es interessanter ist, jemanden verlieren als gewinnen zu sehen. Dennoch glaube ich, dass wir eine tolle Heim-EM erleben und uns viele Menschen unterstützen werden.“

Auch eine mangelnde Bereitschaft oder Motivation könne er innerhalb des Nationalteams nicht ausmachen: „Ich bin stolz, Nationalspieler zu sein, und freue mich jedes Mal, wenn Hansi Flick anruft. Ich kann das aber auch für die Mannschaft nur bestätigen. Wir haben sehr viele gierige Spieler, die alles dafür tun, um das Ruder wieder in die richtige Richtung zu reißen.“ Nächste Gelegenheit dazu haben Füllkrug und seine DFB-Kollegen am Freitag (20.45 Uhr, ARD) in Polen und am Dienstag (20.45 Uhr, RTL) in Gelsenkirchen gegen Kolumbien.