﻿Wie Gina Lückenkemper und Niklas Kaul einen Abend für die Ewigkeit erschufen

Sie sorgten für das bisherige Highlight der European Champion­ships aus deutscher Sicht: Gina Lückenkemper und Niklas Kaul gewannen am Dienstag­abend überraschend Gold in ihren Disziplinen – ein Abend, über den Leichtathletik­fans noch in Jahren sprechen werden.

Für Familie Kaul wurde es spät. Erst um 1.30 Uhr nahmen die Eltern Michael und Stephanie ihren Niki vor dem Olympiastadion in Empfang. Danach ging es in eine Sponsoren­lounge am Olympiasee auf einige Gläser Bier, um 4 Uhr war Niklas Kaul im Teamhotel. Bis er einschlafen konnte, meinte er am Tag danach, sei es nach 5 Uhr gewesen. Es dauerte, bis all das gesackt war, was er am Abend erlebt hatte, im Hexenkessel des Münchner Olympia­stadions.