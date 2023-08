„Wie im Champions-League-Finale“: „Fangirl“ Wontorra schwärmt über WM-Stimmung

Syndey. Normalerweise steht Moderatorin Laura Wontorra am Spielfeldrand und stellt Spielern wie Trainern ihre Fragen. In Down Under ist die 34-Jährige für den Australischen Tourismusverband unterwegs und kann sich die Spiele der DFB-Frauen bei der Weltmeisterschaft mal wieder einfach nur als Fan von der Tribüne aus ansehen. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), hat Wontorra in Sydney getroffen.

Sportbuzzer: Frau Wontorra, Sie können sich derzeit Fußball mal wieder aus einer anderen Perspektive anschauen. Wie ist das für Sie?

Laura Wontorra: Es ist super aufregend. Ich glaube, das ist die entspannteste WM, die ich je erlebt habe. Normalerweise bin ich ja immer am Arbeiten, auch wenn EM oder Champions League ist. Und hier bin ich einfach nur als Fan Girl unterwegs. Das ist zwar etwas ungewohnt für mich, aber ich genieße das total. Ich bekomme die Atomsphäre auch ganz anders mit, als wenn ich mich unten auf die Sendung vorbereite.

Wie erleben Sie hier vor Ort die Atmosphäre?

Die Stimmung hier in Australien ist einfach nur großartig. In Melbourne vor dem ersten Spiel der Deutschen gegen Marokko habe ich mich eine Stunde vor dem Spiel noch gewundert, warum es so leer ist. Zum Anpfiff war die Stimmung dann aber super und mit dem 6:0-Sieg für uns Deutsche sowieso. Hier in Sydney ist es wirklich beeindruckend. Die Atmosphäre ist outstanding. Ich weiß nicht, wann ich das in dieser Form zum letzten Mal so erlebt habe. Es fühlt sich an wie im Champions-League-Finale und wir sind immer noch erst Gruppenphase.

Wie ist Ihr Bezug zum Frauenfußball?

Beruflich komme ich natürlich mehr aus dem Männerfußball, aber die Frauen haben mich in den letzten Jahren echt gekriegt. Ansonsten schaue ich mir vor allem die Champions League an und den internationalen Frauenfußball verfolge ich ohnehin schon länger. Deswegen bin ich auch sehr stolz, dass wir mit DAZN Rise als erstes einen eigenen Frauensportsender auf den Markt gebracht haben.

Was trauen Sie den DFB-Frauen bei diesem Turnier zu?

Die USA sind einfach haushoher Favorit. Das könnte schon schwer für uns werden. Ich wünsche mir, dass wir noch mal das Finale erreichen können. So wie letztes Jahr bei der EM. Gerade nach dem verlorenen Finale glaube ich, dass den Deutschen das sehr guttun würde. Die Mädels sind gut drauf und bekommen einen guten Push von zuhause. Das hilft bei so einem Turnier enorm. So war es schließlich auch bei den Männern 2014 in Brasilien. Aber ich habe auch Frankreich und Brasilien auf dem Schirm, die wirklich sehr gut sind. Und ein bisschen Glück brauchst du in einem Turnier auch immer.

Was gefällt Ihnen am Frauenfußball besonders gut?

Die Mädels sind total nahbar und authentisch. Ich fiebere als Fan auch wegen ihrer Art richtig mit Ihnen mit. Und an den TV-Quoten sieht man, dass es auch viele andere tun.