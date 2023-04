﻿Wie Kroos gegen das Image vom „Querpass-Toni“ kämpft

Madrid. Ein klein wenig Sorge kam im Umfeld von Real Madrid am Wochenende auf. Zwar gelang die Generalprobe für das Viertelfinalrückspiel in der Champions League beim FC Chelsea an diesem Dienstag (21 Uhr, Amazon Prime) – man gewann 2:0 beim FC Cadiz – allerdings fehlten mit Toni Kroos und Vinicius Jr. zwei prägende Spieler in der Liga. Doch Trainer Carlo Ancelotti gab Entwarnung für die Königsklasse. Und somit stehen sowohl der doppelte Vorlagengeber gegen Chelsea, Vinicius, als auch Kroos, der überragende Mann des Hinspiels, wieder auf dem Platz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Deutsche zeigte sich beim 2:0 agil, passsicher wie eh und je, spielintelligent und zweikampfstark in den Duellen gegen die Chelsea-Weltmeister N‘Golo Kanté und Enzo Fernandez. Er gewann 88,9 Prozent seiner Zweikämpfe – Bestwert aller Spieler, die mehr als 45 Minuten dabei waren. Seit dem Abgang von Casemiro ist Kroos nicht mehr nur Taktgeber, sondern plötzlich auch robuster Abräumer. „Er ist ja nicht mehr da, was soll ich machen?“, scherzte der 33-Jährige, der trotzdem die meisten Pässe aller Akteure (81) zum Mann brachte und mit einer Zuspielquote von 93,8 Prozent bestach.

Seit Wochen ist der Weltmeister von 2014 in Topform und bekommt von der spanischen Presse Bestnoten – auch beim 4:0-Sieg im Clasico gegen den FC Barcelona im Halbfinalrückspiel der Copa del Rey. Ausgerechnet der spanische Pokal fehlt dem Titelhamster als Trophäe auf Klubebene noch in seiner Sammlung. 30 Titel – darunter allein fünfmal die Königsklasse – hat Kroos gewonnen, mehr als jeder andere deutsche Fußballer jemals zuvor. Und ein Ende ist nicht in Sicht. In dieser Saison ist die Meisterschaft bei elf Punkten Rückstand auf Barca zwar unrealistisch, doch mit einem Bein stehen die Königlichen erneut im Halbfinale der Champions League, zudem will Kroos am 6. Mai gegen Osasuna seinen Fluch im Pokalfinale beenden – und dann gleich noch mal angreifen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kroos hat sich zur Verlängerung bis 2024 entschieden

Denn am Wochenende teilte er seinem Klub mit, dass er gerne auch noch die zehnte Saison bei Real absolvieren und seinen auslaufenden Vertrag noch mal verlängern möchte. Nach Informationen des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) geht es um ein Jahr, eine Einigung dürfte in Anbetracht dieser Traumehe nur Formsache sein.

Während Kroos in Madrid seinen x-ten Frühling erlebt und bei Mitspielern, im Klub und der Liga maximalen Respekt genießt, ist sein Standing in der Heimat gemessen an seinen Erfolgen unterirdisch. So unkte Uli Hoeneß nach dem Achtelfinal-Aus des DFB-Teams bei der EM 2021, dass die Art und Weise, wie Kroos Fußball spiele „total vorbei“ sei. „Bei anderen Teams geht es mit Zug nach vorne und bei uns wurde quer gespielt, quer gespielt, quer gespielt“, befand er, machte Kroos zum Sündenbock für das DFB-Auftreten und gab der Mär vom „Querpass-Toni“ neues Futter.

Der Mythos, Kroos spiele im Vergleich mit seinen ehemaligen Nationalmannschaftskollegen Leon Goretzka, Joshua Kimmich oder Ilkay Gündogan zu behäbig und beschränke sich auf Querpässe, hält sich in Deutschland seit Jahren. Doch die Fakten sprachen und sprechen eine andere Sprache. Aktuell können sich Kroos‘ Werte bei gespielten und angekommenen Pässen in die Tiefe mit denen der Konkurrenz messen, in der Champions League kreierte er mehr Torchancen als Goretzka oder Gündogan.

Mit fünf Champions-League-Titel ist Toni Kroos der erfolgreichste deutsche Fußballspieler aller Zeiten. © Quelle: Laci Perenyi/Imago

„Besser in Deutschland umstritten und weltweite Anerkennung“

Angeblich hat Kroos sich längst damit abgefunden, dass er in der Heimat schlechter gesehen und bewertet wird als im Ausland. „Besser in Deutschland umstritten und weltweite Anerkennung als andersrum“, sagte er einmal. Doch wie sehr ihn fehlende Wertschätzung und mangelnder Respekt nerven, zeigte sich beim Champions-League-Triumph (1:0 gegen den FC Liverpool) im vergangenen Jahr, als er das Interview mit ZDF-Reporter Nils Kaben wegen dessen „Scheißfragen“ abbrach und schimpfte: „Da weißt du schon, dass du aus Deutschland kommst.“ Vielleicht kommt es im Juni ja auch in diesem „Duell“ zur Neuauflage.