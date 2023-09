Wie Sammer über Nagelsmann als Bundestrainer denkt

Neuer Name

„BaySiamen“: Asiatische und bayrische Gerichte in Juhls Gasthof in Itzstedt

Sie will asiatisch essen, er will deftige Gerichte – das gibt Streit. Die Lösung: Im „BaySiamen“ in Itzstedt gibt es beides. Oliver und Bangorn Roth eröffnen das Restaurant im ehemaligen Juhls Gasthof. Roth ist als Betreiber des geschlossenen Western-Lokals „Mones“ in Bad Segeberg bekannt.