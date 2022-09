﻿Wie Roger Federer der einflussreichste Spieler der modernen Tennisgeschichte wurde

Seine Leistungen für den Tennissport bleiben unvergessen: Roger Federer hat am Donnerstag nach 20 Grand-Slam-Siegen sein Karriereende angekündigt. So stieg der Schweizer zum Superstar auf.

Das erste Foto von Roger Federer auf einer großen Bühne spielte noch in einer Zeit, als niemand Roger Federer kannte. Es war im Jahr 1993, und Roger Federer tat, was viele junge Tenniskinder aus Basel taten: Er war Balljunge beim glamourösen Turnier in der St.-Jakobs-Halle, auch beim Finale war er im Einsatz. Michael Stich gewann in jenem Jahr, er schüttelte den Ballkindern die Hand, natürlich auch Federer. „Es war die Motivation, selbst einmal so ein großer Spieler zu werden, die mich antrieb“, sagte Federer später einmal, „ich hatte glänzende Augen damals am Centre Court, als junger Bursche.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viele Jahre hat er das Zeremoniell selbst mit großer Freude gepflegt, zehnmal gewann er in seiner Heimatstadt, zehnmal drückte er den Ballkindern die Hand, posierte zum Gruppenfoto. Ein elftes Mal wird es nun allerdings nicht mehr geben: Federer, der Tennisästhet, der Künstler am Ball, der Maestro, der sportliche Gigant über alle Zeitzonen und Erdteile hinweg, tritt ab – gut einen Monat vor dem eigentlich letzten Hurra daheim in Basel. „Man muss erkennen, wenn der Zeitpunkt zum Abschied gekommen ist“, erklärte Federer in einer emotionalen Botschaft am Donnerstagnachmittag. Noch einmal wolle er auf den Spielplatz marschieren, in der kommenden Woche beim von ihm mitinitiierten Schauwettbewerb des Laver Cups – einem Kontinentalkampf zwischen Europa und dem Rest der Welt in London.

Für Federer ist das Karriereende eine „bittersüße Entscheidung“

Dort gibt es dann auch ein legendäres Wiedersehen des 41-Jährigen mit den bedeutsamsten Konkurrenten, die er in seiner Ausnahmekarriere kannte: mit dem spanischen Matador Rafael Nadal, mit Serbiens Bewegungswunder Novak Djokovic und dem britischen Lokalmatador Andy Murray, alle vereint im Team Europa. Eine „bittersüße Entscheidung“ nannte Federer den Rückzug, den ihm eine hartnäckige Verletzungsmisere mit mehreren Knieoperationen aufgezwungen hatte: „Ich bin einer der glücklichsten Menschen auf der Welt, weil mir solch ein Talent geschenkt wurde“, so Federer, „aber natürlich fällt es schwer, diesem Leben nach 24 Jahren auf der Tour Lebewohl zu sagen.“ Federers Ankündigung kam nur anderthalb Wochen nach dem mit viel Pomp und Getöse vollzogenen Schlussturnier von Frauentennisikone Serena Williams bei den US Open.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fast drei Jahre hatte Federer nach seiner letzten, einigermaßen regulären Saison 2019 versucht, ein weiteres Comeback im Tourzirkus hervorzuzaubern – so wie zu Beginn des Jahres 2017, als er nach fast halbjähriger Zwangspause wie aus dem Nichts einen phänomenalen Sieg bei den Australian Open landete. Damals, das sei sein „größter Sieg“ überhaupt gewesen, „der unerwartetste und glücklichste Sieg“, sagte Federer, doch das letzte Abenteuer einer Rückkehr auf die geliebten Centre Courts war nun begleitet von Schmerzen, Ärger und immer neuen, zu häufigen Rückschlägen.

2020 spielte Federer nur ein einziges Turnier, die Australian Open. Er hatte noch Glück, dass er in der Pandemie nicht allzu viel Boden in der Rangliste verlor. Aber in der engeren Weltspitze, über anderthalb Jahrzehnte sein angestammtes, reserviertes Terrain, kam er niemals mehr an, bei den French Open 2021 zog er sich nach drei gewonnenen Runden zurück, um sich ganz auf Wimbledon, sein grünes Paradies, zu konzentrieren. Aber dort war dann im Viertelfinale Endstation, in seinem eigentlich nun letzten wirklich zählenden Match – gegen den Polen Hubert Hurkacz verlor er in drei schmucklosen Sätzen, der letzte Akt ging zu null an seinen Herausforderer. Es war kein schönes Schlussbild für den Mann, der beim berühmtesten Grand Slam der schier ewige Souverän und Titelheld gewesen war – achtmal ging er als Nummer eins über die Ziellinie.

Federer erfindet sich bereits in jungen Jahren neu

Dort, in Londons Südwesten, hatte er sich auch erstmals als vielversprechender Akteur angekündigt. Als er am 3. Juli 2001 den siebenfachen Champion Pete Sampras aus dem Turnier boxte, galt dieses Datum später als Zeitenwende – die Ära des Amerikaners endete, Federers Zeit begann. „Ich hatte mir zum ersten Mal bewiesen, dass ich die Großen auf großer Bühne schlagen konnte“, sagte Federer. Er musste allerdings dann noch zwei Jahre warten, bis er selbst zum ersten Mal die Siegertrophäe auf dem heiligen Rasen emporstemmen konnte – und zwar in einem kleinen Krisenmoment. Bei den French Open hatte Federer in der ersten Runde sensationell gegen den Peruaner Luis Horna verloren, vernichtende Schlagzeilen prasselten auf den jungen Burschen ein, auch in der Schweiz. Federer schaffte dann aber den magischen Dreh, erst siegte er in Halle, dann auch in Wimbledon. Ein Double, das ihm noch öfter in seiner schließlich märchenhaften Laufbahn gelingen sollte.

Tennisikone Serena Williams: Abschied unter Tränen Zehntausende Fans in New York feierten Serena Williams bei dem vermutlich letzten großen Tennismatch ihrer Karriere. © Quelle: Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Federer hatte aber, ganz nebenbei, noch etwas Größeres geschafft – und zwar, sich schon in jungen Jahren grundlegend neu zu erfinden. Als Teenager und Tourneuling trat Federer, viele wissen es gar nicht, eher rabaukenhaft und ungestüm auf. Er beschimpfte Schiedsrichter, warf mit seinen Schlägern umher. „Es kam der Punkt, wo ich mir sagte: Wenn ich so weitermache, höre ich lieber auf. Es muss sich was ändern.“ Wo das Ganze endete, ist bekannt: Wenn er seinen Schläger zur Seite legt in diesem September 2022, wird er der einflussreichste Spieler der modernen Tennisgeschichte gewesen sein, einer der Sportler, der auch in den entlegensten Erdwinkeln sofort erkannt wird.

Federer war Mensch und blieb Mensch

Federer ist ein Titan, ein Gigant, einer aus der Liga derer, die sich schon zu Lebzeiten unsterblich gemacht haben mit 20 Grand-Slam-Siegen, mit 103 Titeln, mit 1251 Siegen in 24 Tourjahren. Aber er war und ist vor allem stets Mensch gewesen, Mensch geblieben, kein unnahbarer, abgehobener Superstar. Er sagte selbst in seiner Abschiedsnote, er habe die Emotionen ausgekostet, er habe „gelacht und geweint – in Freude und Schmerz“, es sei eine „unbeschreibliche Erfahrung“ gewesen: „Ich hätte es mir nie vorstellen können, seinerzeit als Ballkind, das von einer Karriere nur träumte.“

Ein letztes Mal auf der großen Bühne: Wie Tennisikone Serena Williams den Sport geprägt hat Tennisikone und Drama Queen: Bei den US Open spielt Serena Williams ein letztes Mal vor ihrem Rücktritt auf der großen Tennisbühne. Bei ihrem Erstrundenmatch gab es bereits emotionale Huldigungen aus dem Publikum. Mit RND+ lesen

Aber ein würdiger Schlussakzent bleibt nun auch. Denn Federers 103. Titelcoup gelang 2019 in Basel, in der St.-Jakobs-Halle – in der Schweiz, die ihm immer als verschwiegener Rückzugsort diente. Und der er dieses Zeugnis ausstellte: „Ich stehe hier nicht auf einem Sockel. Man ist nett zu mir, man lässt mich in Ruhe. Man freut sich, wenn man mich sieht. Aber man spielt zum Glück nicht verrückt.“ Rund um die Welt sei er zu Hause gewesen, so Federer: „Aber hier, in meinem Land, war es doch immer am schönsten für mich.“ Und das wird auch so bleiben, jetzt als Tennispensionär.