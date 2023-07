﻿Warum Saudi-Arabien weiter in den Fußball investiert

Es fällt derzeit schwer, den Überblick zu behalten. Wer auf dem neuesten Stand bleiben will, welcher prominente Fußballer als Nächstes nach Saudi-Arabien wechselt, muss beinahe stündlich die Transferticker verfolgen. Topstars wie Karim Benzema (zuvor Real Madrid), N‘Golo Kanté (FC Chelsea) und Roberto Firmino (FC Liverpool) haben sich Klubs aus der Saudi Pro League angeschlossen. Diesen Weg sind weitere europäische Profis mit weniger Glamourfaktor gegangen, etwa Marcelo Brozovic (Inter Mailand), Rúben Neves (Wolverhampton) und Jota (Celtic Glasgow). Die englische Fußball­legende Steven Gerrard wechselte gerade als Trainer in die Wüste.

Was mit dem Sensationstransfer von Cristiano Ronaldo zu Al-Nassr im Winter begann, setzt sich nun im Eiltempo fort, vorrangig dank des saudischen Staatsfonds Public Investment Fund (PIF). Der PIF übernahm jüngst Al-Nassr und dessen Lokalrivalen Al-Hilal in der Hauptstadt Riad sowie Al-Ittihad und Al-Ahli aus der Hafenstadt Dschidda mehrheitlich (siehe Infokasten). Es fließen hohe Ablösesummen – und vor allem exorbitante Gehälter. Der portugiesische Superstar „CR7″ kassiert für zweieinhalb Jahre rund 200 Millionen Euro pro Jahr, ähnlich soll das Salär von Benzema bei seinem neuen Arbeitgeber Al-Ittihad für zwei Jahre sein.

Glitzernde Inszenierungen bei der Vorstellung neuer Stars unterstreichen den Anspruch der Saudi Pro League: höher, schneller, weiter. Einen ähnlichen Vorstoß hatte es Mitte des vergangenen Jahrzehnts in der Chinese Super League (CSL) gegeben. Der Boom aber blieb aus – nicht zuletzt, weil die CSL nach einiger Zeit eine Gehaltsobergrenze einführte. In Saudi-Arabien unternimmt die regierende Königsfamilie um Kronprinz Mohammed bin Salman, kurz „MBS“, derzeit aber alles, um die heimische Fußballbühne langfristig erstrahlen zu lassen. Robert Bauer, aktuell neben Amin Younes einziger Deutscher in der Liga, sagt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), Vergleiche mit der CSL seien unangebracht: „Die Fußballkultur hier ist eine ganz andere.“ Der 28-Jährige prognostiziert, die Liga in Saudi-Arabien „wird nicht zwei Jahre lang so laufen und wie in China wieder zusammenfallen“.

Investitionen in Riad und Dschidda sind strategisch

Der Impuls, den Begriff „Sportswashing“ beim saudischen Kaufrausch in den Fokus zu rücken, ist nachvollziehbar. Das spiele eine Rolle, „aber eben nicht die einzige“, sagt Sebastian Sons dem RND. Der Islamwissenschaftler beschäftigt sich intensiv mit der Golfregion. Er merkt an: „In Katar haben wir gesehen, dass durch den globalen Fokus eine Debatte über Menschenrechtsverletzungen erst forciert wird.“ Gleiches gilt „im saudischen Kontext sogar noch intensiver“. Vorfälle wie der Mord am regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi im Oktober 2018 rückten das Vorgehen des Königreichs in den Fokus der Öffentlichkeit. Zur Erinnerung: Bis heute ist unklar, was mit Khashoggi geschah.

Gewinner in der Kategorie Allgemeines - Einzelbilder: „The Disappearance of Jamal Kashoggi“ von Chris McGrath, Getty Images, Es zeigt einen Mann, der versucht, die Presse zurückzuhalten, während die Ermittler im Fall des getöteten Journalisten Khashoggi in der saudi-arabischen Botschaft in Istanbul eintreffen. © Quelle: Chris McGrath/Getty Images/World Press Photo/AP

Indizien und Geheimdienstinformationen wiesen darauf hin, dass es sich um eine von sehr hoher Stelle angeordnete Kommandoaktion Saudi-Arabiens handele, heißt es von der Organisation Reporter ohne Grenzen. „MBS“ sei bewusst, dass Engagements im Sport dazu führen, die Weltöffentlichkeit zu erregen. „Das ist den Saudis aber egal. Viele Entscheidungsträger wähnt man auf seiner Seite“, so Sons.

Ein gutes Beispiel war der Kauf von Newcastle United. Als der Staatsfonds PIF den Klub aus der englischen Premier League kaufte, war dieser in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Unter den Fans regte sich kaum Widerstand gegen den neuen Besitzer. Der Erfolg stellte sich zeitnah ein: Kommende Saison spielt Newcastle erstmals seit 21 Jahren wieder Champions League. Hinzu kommt, dass Großprojekte in der Stadt im strukturschwachen englischen Nordosten – ähnlich wie es die Vereinigten Arabischen Emirate nach dem Kauf von Manchester City vorgemacht hatten – finanziert werden, ganz im Sinne der Politik. Dokumente aus Ministerien belegen, dass die britische Regierung dem PIF bei der Übernahme Newcastle Uniteds geholfen hat.

Vision 2030 spielt eine Rolle

Um zu verstehen, weshalb der Wüstenstaat den Fußball umfangreich stärkt, braucht es auch einen Blick auf die Zukunftspläne, festgelegt in der Vision 2030, womit das Land unabhängiger von den nicht ewig prosperierenden Ölexporten werden soll. Kronprinz Bin Salman geht es um mehr als Sportswashing. „Eine Dimension, die oft zu kurz kommt: ‚MBS‘ macht das nicht, damit sich westliche Medien darauf stürzen“, betont Experte Sons. Die Investitionen des PIF bei gleich vier Teams – paritätisch auf Riad und Dschidda aufgeteilt – hat man strategisch gewählt. „Alle Modernisierungsmaßnahmen und ein Großteil der Gigaprojekte sind in Riad geplant. Dschidda ist der andere Fokus“, sagt Sons. Die finanzierten Klubs Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad und Al-Ahli in den beiden Metropolen sollen „als Aushängeschilder der Liga vermarktet werden“.

Es ist ein Entwicklungsziel, mehr Menschen für Sport zu begeistern und eine Fankultur aufzubauen. Islamwissenschaftler Sebastian Sons gegenüber dem RND

Sportbegeisterung könne innenpolitisch und gesellschaftlich als Klebstoff für soziale Kohäsion wirken. Kurz: Brot und Spiele für die junge Bevölkerung. Simon Chadwick, renommierter Experte für Sportökonomie und geopolitische Wirtschaft, erklärt es so: „Die Regierung versucht so, den Bedürfnissen der Millennials und der Generation Z gerecht zu werden.“ Sons meint: „Es ist ein Entwicklungsziel, mehr Menschen für Sport zu begeistern und eine Fankultur aufzubauen.“ Nicht zuletzt soll langfristig Talentförderung gelingen. Saudische Topspieler in der eigenen Liga – oder besser einer westlichen Spitzenliga – hätten noch mehr Bedeutung für das Land als allein die kurzfristigen Engagements von Ronaldo und Co., die als wichtiger Motor dienen.

23 Prozent junge Arbeitslose

Die Sportindustrie soll zudem neue Arbeitsplätze schaffen – als Wirtschaftszweig, der junge Menschen anzieht. Zur Einordnung: Laut einer Statistik der Weltbank lag die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen im Jahr 2022 bei rund 23 Prozent. Nahezu jeder vierte junge Saudi sucht einen Job.

Entertainment, steigende Strahlkraft des Landes, Talententwicklung, Kampf gegen Arbeitslosigkeit – das Vorhaben des Wüstenreichs ist vielschichtig. Eine WM als Höhepunkt ist dabei stets Teil des Gesamtkonzepts. Allein deshalb, weil der kleine Nachbar Katar gerade Ausrichter des Großevents war. Eine Bewerbung für 2030 dürfte es aber nicht geben. Gemeinsam mit Ägypten und Griechenland wollte Saudi-Arabien das Turnier austragen.

Doch weil Marokko sich mit Spanien und Portugal sowie womöglich der Ukraine bewerben will, wird Ägypten verzichten. Sportminister Ashraf Sobhy sagte dem ägyptischen Portal „Sada El Balad“ zufolge, es werde „keine Konkurrenz zu den arabischen Brüdern geben“. So dürfte der Fokus auf dem Turnier 2034 liegen. Events wie die Klub-WM im Dezember 2023 und die Asiatischen Winterspiele 2029 werden in der Zwischenzeit definitiv in Saudi-Arabien stattfinden.

Kritik von Menschenrechtlern

Heftige Kritik gibt es von Menschenrechtsorganisationen. „Die Ambitionen sind klar: Der Ruf des Landes soll schöngefärbt werden, obwohl man Menschenrechte mit Füßen tritt“, sagt Wenzel Michalski von Human Rights Watch dem RND. Eine mögliche WM in Saudi-Arabien „grenzt an eine Unverschämtheit“. Die Fifa könne dann „gleich sagen, sie pfeife auf Gleichberechtigung und Demokratie. Dann ist die Agenda das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben ist“.

Von der Sportlandkarte wird Saudi-Arabien so schnell nicht wieder verschwinden. „Jeden Tag passiert etwas Neues, das ist die Strategie des Kronprinzen, damit der Staub sich nicht setzt“, sagt Sons: „Allein die Masse an Aktivitäten macht es schwer, mit Kritik durchzudringen.“ Staub setzt sich auch bei den Transferaktivitäten der saudischen Klubs erst mal nicht. Fußballprofi Bauer meint, dass bis zum Ende des Transferfensters (20. September) „noch einiges passieren wird“. Es wird demnach kaum einfacher.