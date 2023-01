﻿Wie wird man eigentlich Marker für die Darts-Profis?

Bortfeld. Er kann schneller im Kopf rechnen, als andere mit dem Taschenrechner: Diese Eigenschaft hat Darts-Spieler Tim Richter von der TB Bortfeld bei Peine in Niedersachsen schon bis nach Gibraltar geführt und die Handynummer von Deutschlands Darts-Ass Gabriel Clemens beschert.

Der 27-Jährige hat ein ungewöhnliches Hobby: Er zählt bei internationalen Darts-Turnieren als Blitz-Rechner neben der Scheibe die Punkte für die Spieler zusammen. Auf Tim Richter können die Darts-Stars zählen – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.

Er hat den besten Platz in der ganzen Halle

„Mathe war gar nicht mein Lieblingsfach, ich stand immer zwischen 3 und 4 – ich kann mir das auch nicht erklären, warum mir das so liegt“, stellt Tim Richter schmunzelnd fest. Vor etwas mehr als zehn Jahren hat er mit dem Präzisionssport mit den Pfeilen angefangen – jetzt ist die Welt für ihn zur Scheibe geworden.

Er wirft selber für die dritte Mannschaft des DC Pirates Bortfeld bei Peine in Niedersachsen, ist 2. Vorsitzender und gute Seele der Darts-Abteilung und tourt als „Marker“ für den Verband PDC-Europe bei Turnieren von Belgien über Holland bis nach Österreich und Tschechien mit. Er liebt sein „Schreiber“-Hobby obwohl Druck und Zeitstress immens sind. „Aber ich habe den besten Platz in der ganzen Halle und genieße die Nähe zu den Spielern“, schwärmt Richter.

Die Schnellspieler brachten ihn beim Debüt ins Schwitzen

Bortfelds Dart-Abteilungsleiter Lutz Göttling (links) ist stolz auf Tim Richter. © Quelle: Isabell Massel

Als er vor vier Jahren eine Anzeige des Verbandes in den sozialen Netzwerken las, entschied er sich für eine Bewerbung. Und überzeugte bei der Probe aufs Exempel bei einem Turnier in Riesa. An sein erstes Spiel danach als „Marker“ kann er sich noch gut erinnern – es war ein Duell der Profis Vincent van der Voort aus Holland und Cristo Reyes aus Spanien.

„Das sind ausgerechnet zwei sehr schnelle Spieler. Da hatte ich sehr viel Respekt, die kannte ich ja aus dem Fernsehen. Ich war kaum mit dem Aufschreiben fertig, da warf schon wieder der Nächste. Ich habe echt geschwitzt und anfangs auch gezittert“, verrät er. Doch mittlerweile kann ihn so etwas nicht mehr schocken. Er ist ein echter Routinier geworden, kennt viele Darts-Stars persönlich von Gesprächen hinter der Bühne. „Die Verbundenheit untereinander ist groß, das ist wie eine Familie.“

Für Ex-Weltmeister und „Enfant terrible“ Gerwyn Price bricht er sogar eine Lanze, kann nicht nachvollziehen, warum viele Fans so auf ihm rumhacken. „Im Backstage ist das einer der nettesten Menschen, die ich kenne.“

Immer häufiger tippt Tim Richter als „Marker“ inzwischen die Wurf-Ergebnisse auch direkt in eine elektronische Tafel ein, doch in der Regel ist weiter „Kopfarbeit“ beim Rechnen gefragt. © Quelle: Isabell Massel

Einsatz bei der Promi-Darts-WM fürs Fernsehen

Bei der Pro7-Darts-WM trafen sich die beiden jüngst wieder. Richters Dartsverband PDC-Europe stellte die „Schreiber“ für das Fernsehspektakel im Maritim-Hotel in Düsseldorf, bei dem Darts-Superstars wie Michael van Gerwen, Weltmeister Michael Smith, Gabriel Clemens oder Peter Wright mit Promis wie den Komikern Oliver Pocher und Bülent Ceylan oder Ex-Fußball-Profi Kevin Großkreutz zusammen um den Sieg warfen.

„Kevin Großkreutz war gar nicht schlecht“, lobt Richter, der einmal sogar besonders im Fokus stand. Weil die zusätzliche elektronische Zählanlage ausfiel, klärte er die Promis an seiner Tafel mit den handschriftlich festgehaltenen Zahlen auf, welche Restwerte noch zu werfen sind.

Bei der Promi-Darts-WM spielten auch Komiker Oliver Pocher (links) und der Profi-Spieler Peter Wright. © Quelle: Henning Kaiser/dpa

Für die Einsätze nimmt er extra Urlaub

Rund zehn große Turniere pro Jahr hat Tim Richter als „Marker“ begleitet. In diesem Jahr lässt er es etwas ruhiger angehen – er ist schließlich frischgebackener Vater. Aber bei den European-Tour-Wettbewerben in Kiel, in Wieze in Belgien und in Hildesheim wird er auf jeden Fall wieder zum Blitz-Rechner neben der Scheibe.

Seine Reisekosten werden erstattet, doch seine Arbeit ist ein Hobby. Im Darts-Mutterland ist das anders. „In England leben die Marker davon“, weiß Tim Richter. Der Vallstedter aber verdient sein Geld als Hausmeister im Dienste der Stadt Salzgitter.