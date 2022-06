Wiedersehen mit dem Gegner, der das Löw-Ende besiegelte: Was macht der Ex-Bundestrainer heute?

Das EM-Aus vor einem Jahr gegen England bedeutete das Ende der Ära von Joachim Löw. Vor dem Wiedersehen der ewigen Rivalen: Was ist seitdem passiert? Und was macht Löw?

Als Schiedsrichter Danny Makkelie die Partie abpfiff, wurde es laut im Londoner Wembleystadion, extrem laut. Aus den Boxen dröhnte der Klassiker „Sweet Caroline“, und die gut 40.000 englischen Anhänger grölten jede Zeile aus voller Kehle mit – schließlich war ihr Deutschland-Fluch besiegt. Am Spielfeldrand stand ein Trainer in schwarzer Stoffhose, dunkelblauem Hemd und mit verschränkten Armen und hielt kurz inne, als er zu Boden schaute. In diesem Moment wusste Joachim Löw, dass es vorbei ist.

344 Tage ist es inzwischen her, dass die deutsche Nationalmannschaft im EM-Achtelfinale mit 0:2 an dem ewigen Rivalen England scheiterte, den man bei großen Turnieren so häufig in die Knie gezwungen hatte. „Goodbye, Jogi“ titelte das Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND) danach, denn das Ausscheiden bedeutete gleichzeitig das Ende der über 15-jährigen Ära des Bundestrainers, der so erfolgreich war wie keiner vor ihm. In 198 Spielen saß er auf der Bank und holte 125 Siege und einen Punkteschnitt von 2,09. Er führte die DFB-Elf fünfmal in Folge bei Endrunden immer mindestens bis ins Halbfinale, gewann 2017 den Confed-Cup und krönte sich 2014 mit dem vierten WM-Stern in Brasilien. Löw bekam das Bundes­verdienst­kreuz und den Bambi und wurde zum Welttrainer gewählt – sein Abgang war dennoch ein trauriger.

Löw-Nachfolger Flick veränderte vieles

Wenn Deutschland heute (20.45 Uhr, ZDF) in München erneut auf England trifft, geht es um weit weniger als vor einem knappen Jahr in London. Es ist der zweite Spieltag der Nations League. Dem Wettbewerb, in dem die Mannschaft unter Löw zweimal scheiterte, der unter seinem Nachfolger mit Blick auf die Winter-WM in Katar allerdings an Bedeutung gewonnen hat.

In zehn Spielen unter Hansi Flick ist die Nationalelf noch immer unbesiegt, das schaffte nicht mal Löw. Überhaupt hat sich unter dem Mann, der zu Löws Zeiten zwischenzeitlich als Sportdirektor agierte, vieles verändert. Flick hat nicht nur sein Trainerteam neu aufgestellt, sondern auch die Spiel- und Gegneranalyse. Zudem lässt er einen anderen Fußball spielen. An seinem 4-2-3-1-System hält er bedingungslos fest, lässt hoch pressen und will bei Ballgewinn überfallartige Angriffe sehen und Spektakel mit vielen Torszenen.

„Jogi Löw war mit den Jahren in seiner Spielweise sehr variabel. Hansi dagegen hat eine klare Vorstellung, wie die Mannschaft spielen soll. Er möchte den Gegner dominieren, früh am Spielaufbau hindern, das Tempo bestimmen“, sagte Oliver Bierhoff zum spielerischen Vergleich der beiden Coaches, die sich bis heute bestens verstehen und hin und wieder auch austauschen. Und zum Umgang mit den Spielern meinte der DFB-Direktor: „Hansi kommuniziert gern, lässt mehr Leute an seinen Gedanken teilhaben. Jogi war da oft zurückhaltender.“

Der „Neue“: Bundestrainer Hansi Flick beim Training im spanischen Marbella. © Quelle: Federico Gambarini/dpa

Löw würde gern wieder einen Klub trainieren

Während Flick es geschafft hat, nach zwei blamablen Turnieren zumindest wieder ein Stückchen Fußballeuphorie rund ums DFB-Team zu entfachen, ist Löw nahezu abgetaucht. Seine offizielle Verabschiedung wurde aus verschiedenen Gründen mehrfach verschoben, fand dann im November vor dem Länderspiel gegen Liechtenstein in Wolfsburg statt und war in Anbetracht des Rahmens und der erschienenen Akteure eher unwürdig.

Ansonsten zeigte sich der ehemalige Bundestrainer bestens gelaunt und austrainiert wie eh und je bei einer Veranstaltung der Matthias-Ginter-Stiftung in Freiburg und war zuletzt als Botschafter des SC beim DFB-Pokal-Finale im Einsatz. Nach RND-Informationen gab es auch immer wieder Anfragen von ausländischen Klubs und auch Nationalteams für verschiedene Funktionen, konkret wurde es indes (noch) nicht.

„Ich würde schon wieder gern einen Klub trainieren. Der Wille ist da, das würde mir Spaß machen“, verriet Löw, der seinem Hobby, dem Reisen, aufgrund der Corona-Zeit noch nicht wie gewünscht nachgehen konnte. Die meiste Zeit verbrachte er in seiner Breisgauer Heimat. Das heutige Spiel „seiner“ Mannschaft möchte er aber auf jeden Fall verfolgen – von wo auch immer.

