Wildes Gerücht aus Spanien: Mbappé vor Blitz-Transfer zu Real

In der Transfer-Saga um Kylian Mbappé gibt es offenbar die nächste Wendung. Der 24 Jahre alte Superstar könnte offenbar noch am Mittwoch von Paris Saint-Germain zu Real Madrid wechseln. Das berichtet die seriöse, wenn auch eher für Wirtschafts- als für Sportnachrichten bekannte spanische Online-Zeitung Vozpopuli. Demnach habe sich Real mit PSG auf einen Wechsel verständigt. Es seien zwar noch einige Details zu klären, der Transfer könne aber noch am Mittwoch über die Bühne gehen, will man aus Real-nahen Kreisen erfahren haben.

Mbappé wird schon länger mit einem Wechsel nach Madrid in Verbindung gebracht – ob in diesem oder dem kommenden Sommer, wenn der Vertrag des Vizeweltmeisters bei PSG ausläuft. Im Juni soll Mbappé seinem Klub mitgeteilt haben, dass er sein auslaufendes Arbeitspapier nicht verlängern werde. Seither wurde immer wieder auch über einen vorzeitigen Wechsel zu den „Königlichen“ spekuliert, mit denen sich Mbappé schon länger über eine künftige Zusammenarbeit einig sein soll. Zuletzt schloss Real-Trainer Carlo Ancelotti weitere Neuzugänge in der laufenden Transfer-Phase allerdings „zu 100 Prozent“ aus.

Der Bericht von Vozpopuli bringt nun neue Fahrt in das Transferspektakel. Über die mögliche Ablöse für Mbappé wurde nicht näher berichtet. In Spanien sorgt indes auch eine Instagram-Story von Mbappé selbst für Aufregung. In der Story teilt er einen Song der Künstler Dave und Tiakola, der folgendermaßen beginnt: „Ich bin ein Top Boy, Transfer zu hohen Preisen wie Moises Caicedo nach London.“ Caicedo war für 116 Millionen Euro von Brighton zum FC Chelsea gewechselt.

Kolo Muani könnte Mbappé-Ersatz bei PSG werden

Ein möglicher Nachfolger für Mbappé könnte indes aus der Bundesliga kommen: Randal Kolo Muani gilt als Top-Ziel von PSG. Wie sein Klub Eintracht Frankfurt am Mittwoch mitteilte, verweigerte Kolo Muani aufgrund eines Wechselwunsches das Training vor dem Playoff-Rückspiel in der Conference League gegen Lewski Sofia. Eine Einigung zwischen Frankfurt und PSG bestand noch nicht.