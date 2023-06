﻿Videospiel machte ihn zum Profitrainer: „Mir war das Geld so was von egal“

Im Oktober 2022 entscheidet sich Stade Reims aus der französischen Ligue 1 dazu, seinen bisherigen Co-Trainer Will Still zum Interimscoach zu machen. Am 15. November, kurz vor der Weltmeisterschaft in Katar, ernennt ihn der Klub aus der Champagne zum neuen Cheftrainer. So weit, so unspektakulär. Doch da kann noch niemand ahnen, was Still gelingen würde: Bis zum Saisonende im Mai 2023 führt der gebürtige Belgier mit britischen Wurzeln sein Team vom Abstiegskampf ins gesicherte Mittelfeld – dank 19 Spielen ohne Niederlage.

Mit erst 30 Jahren ist er der jüngste Trainer in den zehn besten Ligen Europas. Der Newcomer der Saison in Frankreich hat sich vom „Football Manager“ spielenden Studenten zu mehreren Anstellungen als Videoanalyst im Profifußball hochgekämpft, um nun den vorläufigen Höhepunkt seines märchenhaften Aufstiegs zu erreichen. Im Interview spricht Still über seinen Weg, seine grenzenlose Leidenschaft zum Fußball – und inwiefern für ihn ein Videospiel alles verändert hat.

Monsieur Still, Sie wurden vom leidenschaftlichen Zocker zum Profitrainer. Wie ist Ihnen dieser Schachzug gelungen?

Jahrelang habe ich als Jugendlicher mit meinem kleinen Bruder „Football Manager“ gespielt. Wir haben jedes Mal stundenlang gespielt, sogar immer mal wieder die ganze Nacht. Wir hatten das große Glück, dass uns unsere Eltern in Ruhe gelassen haben und sich dabei nicht eingemischt haben. Nun weiß ich, dass dieses Spiel das Feuer in mir entfacht hat, das ich nun als Coach an der Seitenlinie habe.

Kurios dabei: Videospiele hatten ihm seine Eltern eigentlich verboten. Doch er spielte trotzdem. Und eine Anekdote, die Still einmal erzählte, beschreibt seine Faszination treffend. An manchen Abenden wollte er um 22 Uhr noch ein Spiel machen – um gegen 4 Uhr nachts festzustellen, dass er langsam ins Bett müsste.

Still absolvierte Fußballstudium

Sind Sie durch diese Leidenschaft zu einem absoluten Videoanalyse-Fanatiker geworden?

Ich wollte ursprünglich Fußballprofi werden, und vielleicht habe ich zu früh meine Karriere beendet. Immerhin spielte ich in der Reserve des damaligen belgischen Erstligisten RAEC Mons. Aber im tiefsten Inneren habe ich gespürt, dass ich es als Profi nicht ganz nach oben schaffe. Nach meinem Schulabschluss wollte ich unbedingt in der Fußballbranche bleiben. Dann habe ich mein Studium in „Football Coaching and Performance“ gemacht. Dafür bin ich nach Preston, dieses Fach gab es nur in England. Es ging alles nur rund um den Profifußball. Ich habe zwei Jahre unheimlich viel gelernt.

Was genau?

Es war vielfältig: Die Inhalte einer Trainingseinheit, die Videoanalysen, das Scouting, das Marketing, die mentale Vorbereitung, die Fitnessvorbereitung und einiges mehr. Sobald es um Fußball geht, gebe ich alles. Ich kann mich pausenlos den ganzen Tag über Fußball unterhalten.

Ich habe viele Absagen erhalten Will Still

Was hat Ihnen diese besondere Ausbildung mitgegeben?

Es hat mir die Augen geöffnet, wie der Fußball wirklich läuft, wie vielfältig er ist und was er für Millionen von Menschen bedeutet.

Wie hat dann alles begonnen für Sie?

Ich habe Lebensläufe an alle belgischen Vereine geschickt, um mich als Videoanalyst anzubieten, ein Bereich, den ich liebe. Ich habe viele Absagen erhalten, es war schwierig, davon zu leben. Im Juli 2014 nahm mich Yannick Ferrera, der damalige Trainer des belgischen Zweitligisten St. Truiden für einen Monat als Praktikant auf. „Kannst du ein Spiel filmen?“, fragte er mich. „Kannst du ein Spiel schneiden? Dann nimm unseren kommenden Gegner unter die Lupe und komm in zwei Tagen zurück, mit einer ausführlichen Analyse.“ Kaum hatte er diese Anweisung ausgesprochen, machte ich mich auf den Weg. Zwei Tage später konnte ich eine vielseitige Analyse liefern. Ich war lediglich Praktikant und arbeitete kostenlos. Mir war das Geld so was von egal. Ich war anschließend ehrenamtlich bis März 2015 bei St. Truiden tätig, erst danach bekam ich einen Vertrag. Ich war überglücklich, denn ich konnte tun, was ich unbedingt wollte. Wir stiegen in die 1. Liga auf.

Trotz seiner ersten Station im Profibereich konnte Still natürlich nicht auf „Football Manager“ verzichten – er nutzte das Videospiel zum Scouten und versuchte, den Verein auch virtuell nach oben zu führen.

Wie ging es nach dem Aufstieg weiter?

Wir begannen die Saison und wurden im September von Standard Lüttich abgeworben. 2016 gewannen wir sogar den belgischen Pokal.

2017 wechselt der Mann mit den markant roten Haaren innerhalb Belgiens zu Lierse SK, ist dort zunächst Scout und Videoanalyst, wenig später auch Co-Trainer. Der ägyptische Klubbesitzer Maged Samy sucht nach der Entlassung von Chefcoach Frédéric Vanderbiest dann im Herbst 2017 einen Ersatz – und überredet Still förmlich, mit gerade einmal 24 Jahren als Interimslösung einzuspringen. Nach zwei durchaus erfolgreichen Monaten muss er allerdings wieder in die zweite Reihe treten, weil ihm der ­A-Trainerschein fehlt. Im Sommer 2018 wechselt der Belgier, dessen Eltern aus England kommen, zu KFCO Beerschot. Zweieinhalb Jahre ist er Videoanalyst und Co-Trainer. Im Januar 2021 wird Still wieder interimsweise an die Seitenlinie berufen. Ein halbes Jahr später holt ihn Stade Reims als Assistenztrainer in die Ligue 1.

Will Still in seiner Zeit als Co-Trainer bei Standard Lüttich. © Quelle: picture alliance/dpa/BELGA

Wie lautet Ihr Motto?

Immer offen für neue Methoden sein. Bei mir ist es unmöglich, zwei selbe Trainingseinheiten in Folge zu erleben. Ich brauche diese Variabilität, die ständige Abwechslung. Die Sprache der Spieler sprechen, nie resignieren und immer wieder ein gewisses Risiko eingehen, um sich stets weiterzuentwickeln.

Wo sind Sie am glücklichsten?

Auf dem Fußballplatz. Da bin ich immer wie im siebten Himmel.

In Reims bleibt er zunächst nur kurz, will lieber zurück in seine Heimat, um in Belgien die für Profitrainer erforderliche UEFA-Pro-Lizenz zu erwerben. Von Herbst 2021 bis Sommer 2022 heuert Still bei seinem Ex-Klub Standard Lüttich an. Ohne die Pro-Lizenz in der Tasche holt Reims ihn vor der laufenden Saison zurück. Als Ex-Barcelona-Spieler Oscar Garcia entlassen wird, rückt der junge Coach wieder in die erste Reihe. Seither greift Reims für den 30-Jährigen, der nun bei Spielen gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain um die Weltmeister Kylian Mbappé und Lionel Messi auf der Trainerbank sitzt, tief in die Tasche. Das liegt nicht an seinem Gehalt. Weil Still die UEFA-Pro-Lizenz fehlt, kostet es seinen Klub pro Spiel eine Strafe von 25 .000 Euro. Seit seiner Amtsübernahme als Cheftrainer sind so bereits 475.000 Euro zusammengekommen. Der bisherige Erfolg gibt dem Verein aber recht.

Welche Trainer gelten als Ihre Vorbilder?

Natürlich fasziniert mich der Werdegang zum Beispiel von Julian Nagelsmann. Ich versuche, das Beste von vielen verschiedenen Trainern zu übernehmen, egal ob Jürgen Klopp, José Mourinho oder Eddie Howe. Wer mich am meisten beeindruckt, weil er sich über einen langen Zeitraum hinweg immer wieder erneuern und anpassen konnte, war Sir Alex Ferguson. Sowohl in seinem Management als auch in taktischer Hinsicht ist er mein wahres Vorbild.

Sie haben mal Ihre Spieler mit einer Paintball-Aktivität überrascht. Was ist dabei das Ziel?

Dabei ging es vor allem darum, aus dem Rahmen und dem Umfeld von Fußball herauszukommen, sowie andere Verbindungen zu schaffen, die man während der Saison nicht herstellen kann. Es soll die Spieler aus ihrer Komfortzone herausholen. Sie sollten losziehen und 20 Kugeln auf sich ziehen. Da sah man sofort, dass sie sich nicht unbedingt wohlfühlten. Es hätte auch eine andere Aktivität sein können, wie zum Beispiel an den Strand gehen und Flöße bauen, um ein Gewässer zu überqueren. Es ist nicht so sehr der Inhalt, sondern das Konzept, das interessant ist.

Bereiten Sie Ihre Ansprachen vor den Spielen vor?

Nie. Ich improvisiere. Ich bin ein authentischer Mensch, und das sollen meine Spieler auch erleben. Manchmal provoziere ich sie, um sie zu wecken, aber ohne stark vulgär zu sein, nur ein bisschen lauter als sonst.

Trainer sieht sein Alter als Vorteil

Sie sind 30 Jahre alt und stehen der Generation der meisten Ihrer Spieler recht nahe. Sehen Sie das als Nachteil?

Eher als Vorteil, weil ich in denselben sozialen Kontext hineingeboren wurde. Ich bin in der gleichen Welt aufgewachsen, ich habe die gleichen Interessen. Das soziale Leben um mich herum ist das gleiche wie das, was sie gerade erleben. Dadurch kann ich von ihnen verlangen, Dinge zu tun, die sie vielleicht nicht tun wollen. Ich bin ihnen gegenüber stets so respektvoll wie möglich, und sie wissen, dass ich die Entscheidungen treffe. Indem ich ihnen nahe bin, denke ich mir, dass sie die Entscheidungen etwas besser verstehen werden – Hauptsache, ich bin ehrlich und bleibe dabei authentisch.

Was empfinden Sie als das Schwierigste als Trainer?

Bei jedem Spiel einige Spieler auf der Bank zu lassen. Am liebsten würde ich alle 24 gleichzeitig einsetzen (lacht). Was soll man den Reservisten sagen? Sie geben die ganze Woche Vollgas im Training, und es ist fast unmöglich, sie draußen zu lassen. Man muss auch den Trainerstab, den Medizin- und Fitnessstab stets einbeziehen. Auch in Länderspielpausen kann ich nicht vernünftig pausieren. Komplett vom Fußball abzuschalten, ist für mich einfach unmöglich.

