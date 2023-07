Der TV-Fahrplan für Wimbledon: Fünf Spiele frei empfangbar

Die Tennis-Welt blickt im Juli gespannt in die englische Hauptstadt London, genauer gesagt nach Wimbledon. Dort steht vom 3. bis 16. Juli das älteste und prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt. Vom 3. bis 16. Juli spielen die größten Stars des Sports unter anderem um die Titel im Herren- und Dameneinzel. Der dritte Grand Slam des Jahres geht bereits in seine 136. Auflage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie sehe ich das Tennis-Turnier in Wimbledon live im TV?

Sky zeigt auf bis zu fünf Kanälen rund 400 Stunden des Turniers live und exklusiv. Der Pay-TV-Sender bietet die Matches im Einzelspiel und in der Konferenz an. Alle Top-Partien sowie die Spiele mit deutscher Beteiligung zeigt Sky in Voller länge. Als Moderatoren kommen Katharina Kleinfeldt und Yannick Erkenbrecher zum Einsatz, als Experte ist Patrik Kühnen am Start. Die beiden Ex-Profi Julia Görges und Mischa Zverev, der ältere Bruder der deutschen Nummer eins Alexander Zverev, sind als Co-Kommentatoren mit dabei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kann ich das Tennis-Turnier in Wimbledon im Livestream verfolgen?

Auch online überträgt Sky das Tennisturnier live. Über Sky Go und WOW TV (ehemals Sky Ticket) [Anzeige] könnt ihr den Livestream mitverfolgen. Beide Optionen sind kostenpflichtig, allerdings braucht ihr für WOW kein langfristiges Abo abzuschließen.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream für das Tennis-Turnier in Wimbledon?

Ja, zumindest für fünf Spiele. Sky beschreibt die Kooperation mit der Tageszeitung Bild als Novum bei den Sportübertragungen. Demnach werden insgesamt fünf Matches kostenlos im Livestream auf bild.de und sportbild.de gezeigt - von der Vorrunde bis zum Viertelfinale. Jede Spielerin und jeder Spieler sei dabei maximal einmal zu sehen. Wer einen anderen Weg der kostenlosen Übertragung im Netz sucht, bewegt sich in der einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist. Zudem muss man sich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen.