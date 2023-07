Djokovic erreicht Wimbledon-Halbfinale und jagt Federer

Novak Djokovic ist auf dem heiligen Rasen von Wimbledon derzeit einfach nicht zu schlagen. Der 36 Jahre alte Serbe gewann am Dienstag in London im Viertelfinale gegen den Russen Andrej Rubljow mit 4:6, 6:1, 6:4, 6:3 und feierte beim Rasen-Klassiker damit seinen 33. Sieg in Serie. Djokovic ist damit nur noch zwei Erfolge von seinem 24. Grand-Slam-Triumph entfernt - und vom Wimbledon-Rekord, den Roger Federer mit acht Titeln hält. Im Kampf um den Einzug ins Finale bekommt es Djokovic am Freitag mit dem Italiener Jannik Sinner zu tun.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sinner hatte zuvor auf Platz eins seinerseits einen Satz hergeben mussten. Der 21-jährige Südtiroler setzte sich gegen den Russen Roman Safiullin mit 6:4, 3:6, 6:2, 6:2 durch und steht damit erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier im Halbfinale.

Krawietz/Pütz erreichen Doppel-Viertelfinale

Auch aus deutscher Sicht gab es wenigstens noch einen Grund zur Freude, nachdem alle Vertreter im Herren- wie im Damen-Einzel ausgeschieden waren: Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz steht in Wimbledon im Viertelfinale. Das Tennis-Duo gewann am Dienstag in London gegen den Mexikaner Santiago Gonzalez und Edouard Roger-Vasselin aus Frankreich mit 6:4, 3:6, 6:3. Krawietz und Pütz sind seit Beginn des Jahres gemeinsam auf der Tour unterwegs. Bei den French Open hatte das Doppel zuletzt ebenfalls das Viertelfinale erreicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige