Trotz Auftaktpleite: Venus Williams bleibt die heimliche Wimbledon-Queen

London. Es ist ein windiger Tag auf der Anlage des All England Lawn Tennis and Croquet Clubs im Londoner Stadtteil Wimbledon, als die 43-jährige Venus Williams den Centre Court der Anlage betritt, auf dem sie insgesamt fünfmal die Siegertrophäe in ihren Händen hielt. Den Platz teilt sie sich am Montagabend mit Elina Svitolina. Die Ukrainerin wurde 1994 geboren, im selben Jahr bestritt Venus Williams ihr erstes Match auf der Profitour.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geboren wurde Venus Williams 1980 in Kalifornien, als erste gemeinsame Tochter von Richard Williams und Oracene Price. Fünfzehn Monate später wurde Schwester Serena geboren. Richard Williams soll schon vor der Geburt der beiden geplant haben, sie zu Tennisprofis zu trainieren, und so begann Venus schon früh mit dem Tennissport. Trotz der hohen Ziele des Vaters war es ihm wichtig, dass seine Töchter noch eine halbwegs normale Kindheit genießen konnten. Die Jahre bis zu ihrem ersten Profimatch werden in dem 2021 erschienenen Film „King Richard“ thematisiert, für den Will Smith mit einem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde.

Vorreiterinnen im Kampf für Geschlechtergleichheit

Am Montag spielt Venus in ihrem 92. Grand-Slam-Turnier, vor 25 Jahren spielte sie ihr erstes und auch heute noch erinnert spielerisch vieles daran, was die Tennislegende in ihrer Karriere ausmachte. Ihre pfeilschnellen Aufschläge, ihre harten Grundschläge und ihr scharfer Tennisverstand brachten auch schon Steffi Graf in Bedrängnis. Die beiden trafen Ende der 90er-Jahren fünfmal aufeinander, Graf im Herbst ihrer Karriere und Williams im Frühling, die damalige Teenagerin konnte zwei dieser Matches gegen die deutsche Tennisikone für sich entscheiden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In ihrer langen Karriere wird sie immer wieder mit ihrer jüngeren Schwester Serena verglichen. Serena Williams gilt mit ihren 23 Grand-Slam-Einzeltiteln in vielen Kreisen als die beste Tennisspielerin aller Zeiten. Der sogenannte Sister-Act bezeichnet die Rivalität der beiden Schwestern, und in diesem führt Serena mit 19 Siegen, trotzdem gibt es keine andere Spielerin, gegen die sie so oft verloren hat wie gegen ihre Schwester. 13-mal ging Venus als Siegerin vom Platz. Im Doppel gewannen beide zusammen 14 Grand-Slam-Titel, den letzten 2016 in London. Hinzu kommen drei gemeinsame Goldmedaillen bei Olympischen Spielen.

Auch neben dem Platz gelten die Williams-Schwestern als Ikonen und Vorreiterinnen im Kampf gegen Rassismus und für Geschlechtergleichheit im Sport. Hier ist es vielleicht Venus, die mehr erreicht hat als ihre Schwester. Noch im Jahr 2005 wurden Frauen bei den French Open und in Wimbledon monetär benachteiligt. Venus war es, die sich dagegen auflehnte, Debatten anstieß und sich mit Turnierorganisatoren stritt. Zwei Jahre später war es soweit, dass in Wimbledon erstmals gleiche Preisgelder ausgezahlt wurden und die Spielerin, die davon am meisten profitierte, war Venus Williams selbst, als sie ihren vierten Titel auf dem heiligen Rasen gewann. Bei der diesjährigen Wimbledon-Ausgabe, gefragt nach ihrem größten Karriereerfolg, antwortete sie, dass es eben jener Sieg für Geschlechtergleichheit im Tennissport war, den sie als ihre größte Errungenschaft betrachtet.

Noch mit 50 bei Wimbledon?

Im Match am Montag werden die Zuschauerinnen und Zuschauer Zeugen einer Szene, die das Karriereende der Tennisspielerin hätte bedeuten können. Im Lauf rutscht sie weg und ein markerschütternder Schrei hallt über die Tribüne. Auf dem Boden liegend hält sich Venus das bereits bandagierte Knie. In ihrer Karriere musste sie einige gesundheitliche Rückschläge verkraften. Im Jahr 2011 wurde bei ihr das Sjörgren-Syndrom diagnostiziert, eine rheumatische Erkrankung. Viele Sportler und Sportlerinnen hätten bei einer solchen Diagnose vielleicht ihre Karriere beendet. Venus spielt mit 43 Jahren immer noch und dass sie noch gewinnen kann, hat sie kürzlich gezeigt, als sie die Top-50-Spielerin Camila Giorgi nach drei Stunden und 17 Minuten niederrang.

Venus Williams wird nach ihrem Sturz behandelt. © Quelle: IMAGO/Shutterstock

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit einer Wildcard durfte die fünfmalige Wimbledonsiegerin bei der diesjährigen Ausgabe des Rasenplatzklassikers starten. Die letzte Grande Dame des Tennis gegen eine Spielerin, die im Oktober ein Kind gebar. Ein außergewöhnliches Narrativ, was den traditionsträchtigsten Tennisplatz der Welt bedarf, den Centre Court in Wimbledon. Williams startet furios, losgelöst vom Alter und alten Erwartungshaltungen. Beim Stand von 2:0 stürzt sie allerdings und von da an scheint ihr Rhythmus etwas aus dem Takt geraten zu sein. Svitolina gewinnt die folgenden vier Spiele und schließlich den ersten Satz mit 6:4. Im zweiten Satz breakt Svitolina früh. Das Match ist in Teilen auf Augenhöhe. Immer wieder staunen die Zuschauerinnen und Zuschauer über spektakuläre Winner der 43-Jährigen. Am Ende ist Svitolina jedoch zu gut und so geht dieses außergewöhnliche Match mit 6:4, 6:3 an die frischgebackene Mutter.

Trotz der Niederlage ist Venus Williams eine ewige Siegerin, die nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz Großes vollbracht hat. An ein Karriereende denkt sie aber offenbar noch lange nicht: Auf ihrem Youtube-Kanal verkündete sie unlängst, sie werde in Wimbledon spielen, bis sie 50 ist.