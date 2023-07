„Der rote Baron“: Wie Sinner in Wimbledon begeistert

Es ist genau die Rolle, die Jannik Sinner am liebsten spielt: ein bisschen unter dem Radar, nicht zu sehr im Rampenlicht und eher leise als schrill und laut. Beim Rasenturnier in Wimbledon hat der gebürtige Südtiroler auf genau diese Art und Weise das Halbfinale erreicht. An diesem Freitag (14.30 Uhr, Sky) spielt er gegen Novak Djokovic. Es ist das erste Mal, dass es Sinner in seiner Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier in die Runde der letzten vier Tennisprofis geschafft hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sinner spielt extrem druckvolles Tennis

Sollen die anderen im All England Club an der legendären Church Road doch die Geschichten schreiben. Sinner macht es bevorzugt auf seine ruhige und bescheidene Art. Und er fährt damit in Wimbledon bisher enorm gut. Dabei ist sein Spielstil alles andere als unaufgeregt, was wieder sehr gut in seinem Viertelfinal-Match gegen den Russen Roman Safiullin zu beobachten war: Sinner spielt meist extrem druckvolles Tennis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der im Wintersportort Sexten mitten in den Dolomiten aufgewachsene Südtiroler, in seiner Heimat wegen der markanten Haarfarbe „der rote Baron“ genannt, ist kein Mann der langen Ballwechsel. Der 21-Jährige sucht schnell die Entscheidung, rückt auf dem schnellen Rasen von Wimbledon immer wieder ans Netz vor und trifft auch im Grundlinienspiel präzise und druckvoll die Linien. Sinner-Matches sind wie Fahrten in einem ICE, rasend schnell geht es durch die Kurven. Zum Stehen kommt der Expresszug eigentlich nie.

Schmerzhafte Niederlage gegen Djokovic im vergangenen Jahr

Es ist aber nicht nur das Tempo, was Sinner so stark macht und weswegen ihn manche mit Roger Federer vergleichen. Der Italiener, der auch ein hervorragender Skifahrer ist, bewegt sich extrem athletisch, die Bewegungen fließen förmlich, sein Spiel ist leicht und variantenreich. „Sein Potenzial ist so groß, er wird damit früher oder später Grand-Slam-Titel gewinnen“, sagte John McEnroe bereits vor ein paar Jahren über Sinner. Chris Evert, die 18-malige Grand-Slam-Siegerin, ergänzte noch: „Er spielt so, als würde er dauerhaft auf die ganz große Bühne gehören.“

Diese hat Sinner jetzt schon ein paar Mal bespielt. Unvergessen bleibt das Match gegen Djokovic im vergangenen Jahr in Wimbledon. Damals trafen sich die beiden im Viertelfinale. Sinner führte schon mit 2:0 nach Sätzen. Die Sensation lag in der Luft, aber der Serbe schaffte es in seiner unnachahmlichen Art, das Match doch noch umzubiegen und in fünf Sätzen zu gewinnen. Die Geschichte soll sich am Freitag nicht wiederholen. Denn Sinner hat aus dieser schmerzhaften Niederlage gelernt.

Djokovic gewinnt French Open und schreibt Tennis-Geschichte Der 36-jährige Serbe hat bei den French Open seinen 23. Grand-Slam-Titel gewonnen, mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte des Tennis. © Quelle: Reuters

„Ich kann heute viele Stunden auf dem Platz stehen, ohne zu leiden“, erklärte er dem Publikum nach seinem Sieg über Safiullin. „Und es hilft zu wissen, dass man mittlerweile ein Top-Ten-Spieler ist.“ Sinner steht derzeit auf Position acht im Ranking. Die Tendenz zeigt weiter nach oben. Aber jetzt folgt für ihn die wohl schwierigste Prüfung im Welttennis. Djokovic scheint – noch mehr als 2022 – unbesiegbar. Er hat auf dem Centre Court von Wimbledon seit zehn Jahren nicht mehr verloren. Die letzten vier Ausgaben des Rasenturniers entschied er für sich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gegen Djokovic kommt es auf mentale Stärke an

Nach seinem Viertelfinalsieg über den Russen Andrei Rubljow sagte Djokovic in einem Anflug von Überheblichkeit: „Ich weiß, dass sie alle meinen Skalp wollen und gewinnen möchten. Das wird aber nicht passieren.“ Djokovic ist in Wimbledon der Spieler, den man schlagen muss, um eine Hand an den Siegerpokal zu bekommen.

Für Sinner ist das eine Mammutaufgabe. Vieles wird darauf ankommen, ob er es schafft, sein eigenes Spiel gegen den Serben durchzuziehen. Und auch darauf, ob er mental bereit ist, ein möglicherweise wieder langes Match gegen den besten Rasenspieler der Welt durchzustehen. Carlos Alcaraz, die Nummer eins der Welt, ist daran in Paris im Halbfinale der French Open vor ein paar Wochen gescheitert.