﻿Wirbel um Wolfsburger Nationalspieler Felix Nmecha: „Ich bin nicht transphob“

Wolfsburg. Felix Nmecha ist ein streng gläubiger Christ. Der Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg liest täglich die Bibel, daraus speist der 22-Jährige seine Botschaften, die er dann auf seinen privaten digitalen Kanälen in die Welt postet. „Ich bin nicht nur Fußballer. Ich habe ein gottgegebenes Geschenk, deshalb ist es mir ein Anliegen, das zu teilen“, sagt er. Das klingt erst einmal verständlich.

Allerdings ist nicht alles, was der Nationalspieler, der am 28. März in Köln beim 2:3 im Länderspiel zwischen Deutschland und Belgien sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft feierte, denkt, harmlos. So teilte der Profi der Niedersachsen im vergangenen Februar einen Instagram-Post des rechten US-Kommentators und Autors Matt Walsh, der sich selbst als „theokratischer Faschist“ bezeichnet. Mit den Worten „If we don’t see what is wrong with this“ (zu Deutsch: „Wenn wir nicht sehen, was daran falsch ist“) bekamen Nmechas rund 50.000 Followerinnen und Follower ein Video von Walsh zu sehen, in dem ein Vater dafür kritisiert wird, die Geschichte seines trans Kindes zu erzählen. Das wirft Fragen auf: Wie radikal sind Nmechas Wertevorstellungen? Stimmt sein Weltbild mit dem des VfL Wolfsburg und der deutschen Nationalmannschaft, die für Vielfalt und Diversität eintreten – nicht zuletzt durch die getragene Kapitänsbinde in Regenbogenfarben – überein?

„Ich bereue es, das gepostet zu haben“

Erstmals äußert sich der Spieler zu den Vorwürfen und liefert Erklärungsversuche. „Ja, der Post war gegen die Werte des VfL, keine Frage“, sagt er gegenüber der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“. Dabei distanziert er sich klar und deutlich vom umstrittenen Walsh, der bei Instagram regelmäßig mit homophoben und transphoben Aussagen für Diskussionen bis Entsetzen sorgt. „Ich bereue es, das gepostet zu haben, vor allem, weil ich nicht weiß, ob er Christ ist.“

Allerdings: Inhaltlich scheint Nmecha die Ansichten des Populisten weiter zu teilen. Er sagt: „In dieser speziellen Situation wollte ich mich nicht über die Eltern oder das Kind lustig machen. Ich wollte nur meine Überzeugung dazu mitteilen, dass ich glaube, dass die meisten Menschen als junges Kind noch gar nicht wissen können, wer sie sind. Ich denke also, dass man zu jung ist, um diese Entscheidung zu treffen. Ich glaube, dass jeder sein eigenes Leben hat, jeder seine eigene Entscheidung trifft und wir einen freien Willen haben.“

„Ich hasse sie nicht. Ich liebe alle Menschen“

Nmecha will deutlich machen, dass er sein Weltbild streng nach den Regeln der Bibel ausrichtet. Sie sei sein Leitfaden durchs Leben. „Ich stütze mein Leben und meinen Glauben auf die Bibel. Wenn du also wissen willst, was ich glaube, dann können wir in der Bibel nachschauen, denn sie ist die Grundlage für die Wahrheit.“ Dabei allerdings – das möchte er unbedingt loswerden – grenze er keine Menschen, egal, welchen Geschlechts, aus. Der in Hamburg geborenen Profi erzählt die Geschichte, dass er kürzlich bei einem „Meet und Greet“ des VfL ganz selbstverständlich neben einer trans Frau gesessen habe. Dass er mit Tracy geredet habe, dabei „gab es keinen Hass und keine Unbeholfenheit. Es war alles in Ordnung. Ich habe also definitiv nichts gegen sie als Menschen. Ich bin überhaupt nicht transphob“, sagt er, „ich hasse definitiv niemanden.“

Regenbogenbinde? „Ich weiß es nicht“

Aber wie weit verträgt sich sein bibelfestes christliches Weltbild mit den Werten seines Arbeitgebers? Mal Hand aufs Herz, Herr Nmecha, würden Sie die Regenbogen-Kapitänsbinde überstreifen? „Darüber habe ich viel nachgedacht“, antwortet er, „und ich denke, in dieser Situation würde ich nur eines tun: Ich würde beten und fragen, was Gott will, das ich tue. Ich kann es jetzt nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Aber ich würde mir auf jeden Fall viel Zeit im Gebet nehmen und mich dann entscheiden, denn für mich ist das eine wichtige Entscheidung.“ Die Werte des Klubs, so der Spieler, stünden nicht im „Widerspruch zum Christentum“, aber natürlich „gibt es bestimmte Punkte, wie das, worüber wir gesprochen haben.“ Heißt im Klartext: Der Wolfsburger Profi teilt nicht alle Werte, wofür der Fußball-Bundesligist gerne stehen würde.

Beim DFB steht er weiter unter Beobachtung

Nach Informationen der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ war das Weltbild Nmechas auch beim DFB ein Thema. Der Verband nahm im Vorfeld der erstmaligen Nominierung Nmechas Kontakt zum Bundesligisten auf, um auszuloten, ob dessen Wertekanon mit denen des Fußball-Verbandes übereinstimmen würden. Sowohl die Medienabteilung des Klubs als auch Sportdirektor Sebastian Schindzielorz sprachen mit dem Spieler, um ihn eindringlich darauf hinzuweisen, auf was für einem dünnen Eis er sich bewegen würde und welche schwerwiegenden Auswirkungen seine umstrittenen Posts auf die Karriere haben könnten. Der versprach daraufhin, dass er in Zukunft aufmerksamer hinschauen werde, wer hinter den Botschaften stecken würde. „Ich denke, ich werde aus dieser Situation lernen“, erklärt Nmecha. Der DFB ließ ausrichten, dass man die Social-Media-Aktivitäten Nmechas „selbstverständlich“ weiterhin beobachten werde, allerdings sei dies grundsätzlich aber die Aufgabe des Arbeitgebers. Und der heißt VfL Wolfsburg.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“.