﻿Wird der Letzte der Erste sein? Die Conference-Finals der NFL im Check

San Franciscos Quarterback Brock Purdy will in den Conference-Finals der NFL gegen die Philadelphia Eagles sein sportliches Märchen fortschreiben. Auf Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs wartet der Angstgegner.

Eines dieser vier Teams wird am 12. Februar (Ortszeit) die prestigeträchtigste Trophäe im American Football in die Luft stemmen: Die San Francisco 49ers, die Philadelphia Eagles, die Kansas City Chiefs und die Cincinnati Bengals haben in der National Football League (NFL) noch die Chance, den Super Bowl zu gewinnen. An diesem Play-off-Wochenende bestimmen zwei Endspiele um Conference Championships (quasi Halbfinalspiele) die zwei Teilnehmer am größten Sportevent der Welt, das dieses Jahr in Glendale im US-Bundesstaat Arizona stattfindet. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) blickt auf die beiden Duelle.

NFC Conference Championship: Philadelphia Eagles – San Francisco 49ers (Sonntag, 21 Uhr, Pro Sieben und DAZN): Die wichtigste Frage der Partie: Findet die Cinderella-Story der NFL ein Happy End? Denn was Brock Purdy seit dem 1.Mai 2022 erlebt, ist nicht weniger als ein modernes Sportmärchen. Der Quarterback der 49ers wurde im Draft, bei dem sich die Klubs die besten Spieler aus dem College auswählen, an letztmöglicher Stelle ausgewählt. In der NFL wird dieser als „Herr Unwichtig“ („Mister Irrelevant“) bezeichnet und erhält als Scherzpreis unter anderem eine Reise ins Disney Land. Eine erfolgreiche Zukunft wurde dem 23-Jährigen von Scouts und Kritikern nicht zugetraut. Doch das Blatt hat sich gewendet.

Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Trey Lance und Jimmy Garoppolo musste San Franciscos Cheftrainer und Quarterback-Flüsterer Kyle Shanahan kurz vor den Play-offs plötzlich auf den unerfahrenen Ballverteiler Purdy setzen. Dessen Bilanz seitdem: Sieben Starts, sieben Siege. Mit Traumpässen deklassierte Purdy sogar NFL-Legende Tom Brady im Duell mit dessen Tampa Bay Buccaneers (35:7). „Er ist einfach ein beeindruckender Typ“, lobte Teamkollege Christian McCaffrey jüngst.

Mit den Philadelphia Eagles wartet nun der schwerstmögliche Gegner auf Purdy und Co. als letzte Hürde vor dem Super Bowl. Vor allem die Offensive um den mobilen Quarterback Jalen Hurts überragte zuletzt, qualifizierte sich mit einem 38:7-Sieg gegen die New York Giants für das Duell. Demgegenüber stellen die 49ers die beste Defensive in der Liga – und haben mit Purdy einen Wunderknaben.

Können die Kansas City Chiefs ihren Angstgegner bezwingen?

AFC Conference Championship: Kansas City Chiefs – Cincinnati Bengals (Montag, 0.30 Uhr, Pro Sieben und DAZN): Unter den verbliebenen vier Play-off-Teilnehmern ist Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs mit einem Jahresgehalt von knapp 30 Millionen Euro nicht nur der bestbezahlte Spieler. Er ist auch der einzige Starting Quarterback, der schon einmal den Super Bowl gewonnen hat (2019). Ob der 27-Jährige den Triumph in diesem Jahr wiederholen kann? Fraglich. Mahomes laboriert an einer Knöchelverletzung – und die Bengals sind sein absoluter Angstgegner.

Schon vor fast genau einem Jahr hieß das AFC Championship Game Kansas City gegen Cincinnati. Trotz eines 18-Punkte-Vorsprungs unterlag Mahomes dem Divisions-Rivalen um Quarterback Joe Burrow. Eine weitere Niederlage folgte Anfang Dezember (jeweils 24:27). „Es geht darum, ein Wettkämpfer zu sein. Du willst da draußen sein, besonders in diesen Spielen“, sagte Mahomes vor dem Bengals-Duell.

Burrow brennt dagegen auf seinen ersten Super-Bowl-Triumph. Nach dem Sieg über die Chiefs im vergangenen Jahr mussten sich seine Bengals im Endspiel überraschend den Los Angeles Rams geschlagen geben. Er glaube, „dass wir dieses Jahr auf allen Positionen einfach ein kompletteres Team sind“, tönte der Spielmacher.