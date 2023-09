Live im Ticker und Stream: Die Pressekonferenz des DFB

Neustart bei der deutschen Nationalmannschaft. Der Deutsche Fußball-Bund wird am Freitag aller Voraussicht nach Julian Nagelsmann als neuen Bundestrainer vorstellen. Der 36-Jährige, der wie schon beim FC Bayern auf Hansi Flick folgt und das DFB-Team bis zur EM im eigenen Land wieder in die Erfolgsspur bringen soll, wird um 12 Uhr in der DFB-Zentrale in Frankfurt zur Vorstellungs Pressekonferenz erwartet. Es wäre zudem sein erster offizieller Auftritt nach seinem Aus in München im vergangenen März.

Julian Nagelsmann neuer Bundestrainer? Die DFB-PK im Livestream

Neben Nagelsmann sollen auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler auf dem Pressepodium Platz nehmen und sich den Fragen der anwesenden Medienvertreter stellen. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), berichtet zusätzlich zum Stream in einem Liveticker von der Pressekonferenz. Hier lesen Sie ab 12 Uhr die wichtigsten Aussagen der Protagonisten.

Im Liveticker: DFB-Pressekonferenz

Nach seinem Amtsantritt geht es für den zweitjüngsten Bundestrainer der DFB-Geschichte schnell in die Vollen. In rund drei Wochen steht in den USA das erste Länderspiel in der Zeit nach Flick an. Nagelsmann hat also nicht viel Zeit, denn schon bald muss er sich auf seinen ersten Kader festlegen. Die ersten Spieltermine für Nagelsmann sind am 14. Oktober (21 Uhr/MESZ) in East Hartford gegen die USA sowie am 18. Oktober (2 Uhr/MESZ) in Philadelphia gegen Mexiko.