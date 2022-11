Wenige Stunden bis zum Anpfiff: Heute beginnt die Wüsten-WM

Mit dem Eröffnungsspiel des Gastgebers gegen Ecuador beginnt am Sonntag die Fußball-WM in Katar. Deutschland schwankt bereits seit Wochen zwischen Vorfreude und Kritik. Das Fußballturnier in der Wüste ist mehr als umstritten. Gleichzeitig hoffen viele fußballbegeisterte Menschen aber auch auf einen weiteren Stern für Deutschland. In unserem Liveblog halten wir Sie neben dem Sportlichen über alle Debatten und Entwicklungen auf dem Laufenden.

WM 2022 im Liveticker: Das Wichtigste aus Katar

WM 2022: Wer spielt als nächstes?

Fußball-WM in Katar: Ergebnisse im Überblick

WM 2022: Infos auf einen Blick

Wo findet die WM 2022 statt? Das Das Gastgeberland Katar ist das erste arabische Land, das eine Fußball-Weltmeisterschaft ausrichten darf. Knapp drei Millionen Menschen leben in dem Emirat auf der arabischen Halbinsel. Im Süden grenzt Katar an Saudi-Arabien, in der Hauptstadt Doha leben knapp 590.000 Menschen.

Von wann bis wann findet die WM 2022 statt? Die Fußball-WM in Katar findet vom 20. November bis zum 18. Dezember 2022 statt.

Wie viele Länder nehmen an der WM in Katar teil? Insgesamt werden bei der Fußball-WM 64 Spiele mit 32 Mannschaften ausgetragen. Gastgeber Katar ist automatisch qualifiziert.

Wie kann ich die WM 2022 live verfolgen? Neben unserer Berichterstattung im Liveblog bleiben Sie im Neben unserer Berichterstattung im Liveblog bleiben Sie im Sportbuzzer-Live-Center über alles Sportliche bei der WM 2022 informiert.

Livestream und TV: Wo wird die WM 2022 übertragen?

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen 48 der insgesamt 64 WM-Spiele in Katar live. Darunter sind auch alle Spiele der Deutschen Nationalmannschaft. Die übrigen 16 Partien sind live auf Magenta TV, dem kostenpflichtigen Streamingangebot der Telekom, zu sehen. Das WM-Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador läuft im ZDF, das Finale überträgt die ARD.

Im Internet sind alle Spiele der ARD und ZDF jeweils auch in den entsprechenden Mediatheken der Sender als Livestream und im Nachgang abrufbar. Auch Magenta TV ist per App über das Internet verfügbar.

Um welche Uhrzeit laufen die WM-Spiele in Deutschland im Fernsehen?

Nach mitteleuropäischer und damit auch deutscher Zeit sind die Anstoßzeiten für Spiele bei der WM in Katar um 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr und 20 Uhr. Die Zeitverschiebung zwischen Deuschland und Katar beträgt im Winter zwei Stunden. In Katar ist es also zwei Stunden später, wenn in Deutschland der Ball über die Bildschirme rollt.

Gegen wen spielt Deutschland bei der WM 2022?

Deutschland spielt bei der WM 2022 in der Gruppe E. Hier trifft die deutsche Fußballnationalmannschaft auf Spanien, Costa Rica und Japan.

Wann spielt Deutschland bei der WM 2022?

Das erste Spiel bestreitet die DFB-Elf gegen das Team aus Japan. Die Partie findet am Mittwoch, 23. November, in Al-Rayyan statt. Das sind die Termine für die drei Gruppenspiele von Deutschland bei der WM in Katar:

Deutschland – Japan | Mittwoch, 23.11.2022, 14 Uhr (Al-Rayyan)

Spanien – Deutschland | Sonntag, 27.11.2022, 20 Uhr (Al-Kohr)

Costa Rica – Deutschland | Donnerstag, 1.12.2022, 20 Uhr (Al-Khor)

Je nachdem, ob Deutschland die Gruppenphase als Erster oder Zweiter beendet, kommen folgende Spieltage in der K.-o.-Runde infrage:

Achtelfinale am 5.12.2022 oder 6.12.2022

Viertelfinale am 9.12.2022 oder 10.12.2022

Die Halbfinals finden am Dienstag, 13. Dezember, bzw. Mittwoch, 14. Dezember, statt. Das Finale der WM in Katar steigt am Sonntag, 18. Dezember.

Welche Länder sind bei der WM 2022 dabei?

32 Länder sind mit ihren Fußball-Nationalmannschaften bei der WM in Katar vertreten. Sie verteilen sich auf folgende acht Gruppen:

Gruppe A Niederlande

Ecuador

Senegal

Katar Gruppe B England

Wales

USA

Iran Gruppe C Argentinien

Mexiko

Polen

Saudi-Arabien Gruppe D Australien

Dänemark

Frankreich

Tunesien Gruppe E Deutschland

Japan

Spanien

Costa Rica Gruppe F Belgien

Kanada

Kroatien

Marokko Gruppe G Brasilien

Schweiz

Serbien

Kamerun Gruppe H Ghana

Südkorea

Portugal

Uruguay

Warum ist Italien nicht bei der WM 2022 dabei?

Durch die verpasste direkte Qualifikation in der Qualifikationsgruppe C musste Italien in die Play-offs – und scheiterte dort bereits im Halbfinale überraschend am Underdog Nordmazedonien. Damit ist Italien bereits zum zweiten Mal in Folge nicht bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer dabei. 2017 vermasselte Schweden der stolzen Fußballnation in der Qualifikation zur WM 2018 die Turnierteilnahme in Russland.

Warum ist Russland bei der WM 2022 nicht dabei?

Wegen des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine wurde die russische Mannschaft von der Fifa von dem Turnier ausgeschlossen. Das Team durfte die Qualifikation nicht beenden.

Wo sind die Spielorte und Stadien bei der WM 2022 in Katar?

Die Fußball-WM in Katar wird in acht Stadien, die sich auf fünf Städte verteilen, ausgetragen. Das sind alle Spielorte und Stadien in der Übersicht:

Doha

Ras Abu Aboud Stadium (Kapazität: 40.000 Zuschauende)

Al-Thumama Stadium (Kapazität: 40.000 Zuschauende)

Al-Wakra

Al-Janoub Stadium (Kapazität: 40.000 Zuschauende)

Al-Rayyan

Al-Rayyan Stadium (Kapazität: 40.000 Zuschauende)

Education City Stadium (Kapazität: 40.000 Zuschauende)

Khalifa International Stadium (Kapazität: 40.000 Zuschauende)

Al-Khor

Al-Bayt Stadium (Kapazität: 60.000 Zuschauende)

Lusail

Lusail Iconic Stadium (Kapazität: 80.000 Zuschauende)

Wie sieht das Maskottchen der WM 2022 aus?

Das offizielle Maskottchen zur WM 2022 in Katar heißt „La‘eeb“, was auf Arabisch „supertalentierter Spieler“ bedeutet. Es stellt eine weiße Kufiya (auch Kefije) dar, das von Männern getragene Kopftuch in der arabischen Welt.

Der offizielle WM-Song heißt „Hayya Hayya (Better Together)“ der Künstlerkollaboration Trinidad Cardona, Davido und Aisha.

Wieso ist die WM in Katar umstritten?

Der WM-Ausrichter Katar steht unter anderem wegen der Verletzung von Menschenrechten und dem Umgang mit Arbeitsmigranten massiv in der Kritik. Die Regierung des Landes verweist auf Reformen und weist die Vorwürfe zu großen Teilen zurück.

Doch die Kritik richtet sich auch gegen die Fifa, die sich seit der Vergabe an Katar mit massiven Korruptionsvorwürfen konfrontiert sieht. Aus Protest gegen die umstrittene Vergabe und die Menschenrechtslage im Gastgeberland haben viele Fans im Vorfeld angekündigt, die Winter-WM zu boykottieren.

Wo und wann findet die nächste Fußball-WM statt?

Die 23. Fußball-Weltmeisterschaft findet 2026 in Kanada, Mexiko und den USA statt.

