﻿Marokkanischer Ex-Nationalspieler erklärt das WM-Erfolgsrezept

Abderrahim Ouakili kam mit 20 Jahren nach Deutschland, spielte unter anderem bei Mainz 05 und 1860 München, nahm für sein Heimatland Marokko an der WM 1998 in Frankreich teil. Heute ist der 52-Jährige Geschäftsmann und TV-Experte. Der Autor und Ouakili kennen sich aus Mainzer Zweitligazeiten und duzen sich.

Remis gegen Kroatien, Belgien geschlagen, Spanien und Portugal ausgeschaltet, erste WM-Halbfinalteilnahme eines afrikanischen Teams. Ist Marokko „nur“ eine Sensation oder bereits ein Wunder?

Für mich weder noch. Wer sich mit unserem Kader, unserem Trainer und dem extremen Zusammenhalt aller beschäftigt hat, wusste, dass Marokko Großes leisten kann. Kein Spieler steht über dem anderen, auch die Familien verstehen sich untereinander. Es gibt keinen Neid, keine Sonderrechte für irgendeinen Star. Das ist kein Wunder, das ist das Ergebnis von Arbeit, Disziplin, Leidenschaft, Glaube und Liebe.

Walid Regragui ist der neue Stern am Trainerhimmel. Was ist er für ein Typ, wie tickt er?

Ich kenne ihn gut, wir sind befreundet. Walid war ein klasse Spieler. Er weiß, was in einem Spieler vorgeht und was es bei einem großen Turnier braucht, um ein wahres Team zu bauen. Er ist in Frankreich geboren, hat das Europäische in sich. Und er hat marokkanische Wurzeln, kennt die arabische Mentalität. Walid verbindet das Beste aus seinen Erfahrungen als Nationaltrainer. Er ist ein wunderbarer Mensch, emotional und emphatisch, hat eine enge Beziehung zu allen, die wirklich wollen und mitziehen, aufgebaut. Und er ist ein fantastischer Trainer, der keine Wissenschaft aus seiner Arbeit macht, seinen Jungs einen klaren Plan mitgibt und eigentlich nur zwei Dinge von ihnen fordert: Macht das, was wir uns vorgenommen haben! Und macht es mit euren Herzen und dem Glauben an euch! Als ich Nationalspieler war, hatten wir auch Spielwitz, aber uns fehlte der absolute Wille, die Disziplin und Robustheit. Und auch der Glaube, dass wir es weit bringen können, war nicht besonders ausgeprägt.

Bei der WM 1998 war in der Gruppe Schluss, weil Norwegen kurz vorm Abpfiff Brasilien besiegte.

Ich hatte bei meiner Aufzählung das Glück vergessen. Das hatten wir 1998 nicht, das haben unsere Jungs in Katar. Man sieht, dass man sich Glück erarbeiten kann. Es ist fast unmenschlich, was unsere Spieler leisten, wie sie rennen, grätschen.

Und auch noch schönen Fußball spielen. Dem einen oder anderen Beobachter ist entgangen, dass Marokko diverse Topindividualisten aufweist.

Das ist so. Yassine Bounou ist der beste Torhüter der WM, hält bisher alles. Achraf Hakimi kennt jeder, Hakim Ziyech, Sofran Amrabat, Noussair Mazraoui vom FC Bayern und Sofian Boufal sind Klassespieler, Azzedine Ounahi ist die Überraschung des Turniers. Unser Kapitän Roman Saiss ist eine Mauer, ein Gigant in der Abwehr. Und da ist ja noch unser Hubschrauber: Youssef En-Nesyri. Der fliegt höher als Ronaldo und als Portugals Torhüter. Er läuft an die 14 Kilometer im Spiel, opfert sich fürs Team, kennt keine Angst. Aber bei aller individuellen Klasse ist eines ganz klar: Die Mannschaft ist bei uns der Star. Bei Hansi Flick war das nicht so.

Keine Weltklasseverteidiger, keine Mittelstürmer: Ouakili benennt deutsche Probleme

Was lief falsch beim deutschen Team?

Manuel Neuer hat seine beste Zeit hinter sich, da hätte ein anderer im Tor stehen müssen. Thomas Müller hat große Verdienste, ist auf diesem Niveau aber kein großer Spieler mehr. Kai Havertz ist zu spät gekommen. Die Deutschen haben keinen einzigen Weltklasseverteidiger. Wenn das so ist, musst du das als Mannschaft auffangen, zusammen nach hinten arbeiten, Räume eng machen, Zweikämpfe gewinnen, bissig sein. Und Mittelstürmer will offenbar auch keiner mehr werden. Bei aller Kritik steht aber auch fest, dass die Qualität da war, um die K.-o.-Phase zu erreichen. Und dort passieren dann immer wieder seltsame Sachen, ist vieles möglich.

Mangelte es an Leidenschaft, Galligkeit und Gier?

Ja, es tut nicht mehr weh, wenn man gegen Deutschland spielt. Gegen Marokko tut es weh. Sehr weh.

Bundestrainer Hansi Flick bleibt trotz WM-Debakel in Katar im Amt Als nächster großer Termin steht die Europameisterschaft in Deutschland 2024 an. © Quelle: Reuters

Könnt Ihr auch Frankreich Schmerzen bereiten?

Das können und werden wir! Wir stehen verdient im Halbfinale, wir haben die Kraft und den Glauben, auch Frankreich zu bezwingen. Ich bin fest überzeugt, dass die Reise weitergeht. Ich habe Tickets fürs Halbfinale und fürs Finale.

Wie schaltet man Kylian Mbappé aus?

Er braucht Räume zum Rennen und Dribbeln. Die hatte er gegen England, die übrigens klar besser als Frankreich waren, nicht. Die bekommt er gegen uns schon gar nicht. Frankreich ist natürlich Favorit, aber das waren Belgien, Kroatien, Spanien und Portugal auch.