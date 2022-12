﻿Historischer Erfolg gegen Spanien: Warum Marokko jetzt sogar vom WM-Titel träumt

Im vielleicht größten Moment in der Geschichte des arabischen Fußballs blieb Achraf Hakimi cool wie die Klimaanlagen in den Stadien in Katar. Im Elfmeterschießen gegen Spanien lief er in dem Wissen an, dass er Marokko zum ersten Mal in ein WM-Viertelfinale bringen konnte. Die Spanier waren zweimal an Torwart Yassine Bounou gescheitert und hatten einen Versuch an den Pfosten gesetzt.

Marokko hatte zweimal getroffen und einmal verschossen. Hakimi war der vierte Schütze für sein Land. Er lief an, drei, vier Schritte, doch anstatt den Ball mit Wucht aufs Ziel zu bringen, lupfte er ihn in die Mitte. „Panenka“ wird diese Art der Ausführung genannt. Spaniens Torwart Unai Simón hatte keine Chance, die Marokkaner waren weiter – und hatten Geschichte geschrieben.

Eine arabische Erfolgsgeschichte

Marokko ist erst das vierte afrikanische Land, das es in ein WM-Viertelfinale schafft. Vorher war das Kamerun (1990), dem Senegal (2002) und Ghana (2010) gelungen. Aus der arabischen Welt war bisher noch nie eine Nation in die Runde der besten acht WM-Teams vorgestoßen.

Der Erfolg gegen die favorisierten Spanier, die zum vierten Mal bei einer WM im Elfmeterschießen ausschieden, wurde nicht nur in Marokko gefeiert, sondern auch in Tunesien, Algerien und Ägypten. Auch aus London, Brüssel und Paris wurden Bilder ekstatischer Marokkaner überliefert. Es ist passend, dass die WM in Katar, die erste im arabischen Raum, eine arabische Erfolgsgeschichte hat.

WM-Viertelfinaleinzug von Marokko sorgt erneut für Ausschreitungen in Brüssel Zunächst hatten meist jugendliche Fußballfans den Einzug Marokkos ins Viertelfinale der WM in Katar gefeiert. © Quelle: Reuters

Der Sieg hatte noch eine weitere politische Dimension. Gegner und Nachbar Spanien – die Länder werden nur durch die Meerenge von Gibraltar getrennt – war einst Kolonialmacht in Marokko. Es war also verständlich, dass die Spieler und Trainer Walid Regragui am Ende der Veranstaltung im Education-City-Stadion von Doha überwältigt wurden von ihren Emotionen. Genau so war es schon im Anschluss an das 2:1 im finalen Vorrundenspiel gegen Kanada gewesen, das die „Atlas­löwen“, so der Spitzname der marokkanischen Nationalelf, ins Achtelfinale gebracht hatte.

König Mohammed VI. „ist stolz auf die Spieler und auf uns alle“

Als Regragui nach dem Weiterkommen gegen Spanien vor die Presse trat, wurde er mit der Ehrerbietung einiger heimischer Journalisten konfrontiert. Er habe keine Frage, sagte ein Reporter, er wolle ihm, Regragui, und der Mannschaft einfach nur danken für das, was sie für das Land getan hätten. Ähnliches hatte schon ein Anrufer mitgeteilt, der sich direkt nach dem Spiel bei dem Trainer gemeldet hatte – es war Marokkos König Mohammed VI.

„Er ist stolz auf die Spieler und auf uns alle. Folglich wollen wir noch weiterkommen und beim nächsten Mal noch besser sein“, berichtete Regragui, der erst vor drei Monaten ins Amt gekommen war, nachdem sich sein Vorgänger Vahid Halilhodzic mit Hakim Ziyech überworfen hatte.

Der Außenstürmer des FC Chelsea ist Marokkos Schlüsselspieler, der größte Name im Kader. Es wäre aber ein Fehler, die Mannschaft auf Ziyech zu reduzieren. Die Stärke der „Atlaslöwen“ ist die Defensive. Bei der WM haben sie erst einen Gegentreffer hinnehmen müssen – und den haben sie selbst geschossen, es war ein Eigentor von Nayef Aguerd beim 2:1-Erfolg gegen Kanada.

Viertelfinalgegner Portugal dürfte das Toreschießen am Samstag schwerer fallen als beim 6:1 gegen die Schweiz. Die Marokkaner sind überzeugt davon, dass ihr Weg noch nicht vorbei sein muss. Warum nicht vom Titel träumen, hatte Trainer Regragui schon nach der Vorrunde gesagt. Und selbst, wenn gegen Portugal Schluss sein sollte, hat Marokko Historisches erreicht.