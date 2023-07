Systemumstellung könnte die Defensiv-Problematik der DFB-Frauen lösen

Es ist fast ein bisschen gemein: Von den Fitnessrädern aus muss Marina Hegering bei Trainingseinheiten in die Pedale tretend begutachten, wie beschwingt sich ihre Mitspielerinnen auf das Auftaktspiel der deutschen Fußballerinnen bei der Weltmeisterschaft gegen Marokko (Montag, 10.30 Uhr, ZDF) vorbereiten.

Auch beim Geheimtest gegen die U15-Jungs der Central Coast Mariners war die Abwehrchefin wegen ihrer Fersenprellung nur Zuschauerin. Dass die 33-Jährige am Sonntag von Newcastle aus in den Flieger nach Melbourne steigt, wird immer unwahrscheinlicher. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird wohl auf die Topverteidigerin verzichten müssen. Auch Lena Oberdorf (Oberschenkelverletzung) droht auszufallen.

„Marina ist eine wichtige Stütze. Sollte sie nicht spielen können, müssen wir das auch kompensieren“, bestätigte Kathrin Hendrich am Donnerstag indirekt den Ausfall. Hegering und Hendrich hätten eigentlich wie bei der Europameisterschaft in England auch für die WM in Australien und Neuseeland das zentrale Bollwerk bilden sollen, zumal beide inzwischen beim VfL Wolfsburg zusammen spielen. Die jahrelang wegen einer Fußverletzung pausierende Hegering reiht weiter Auszeit an Auszeit. Dabei hätte die deutsche Hintermannschaft einen Anker dringend nötig. Nachdem die WM-Neulinge Vietnam und Sambia in den Testspielen so viele Chancen kreierten, forderte Torhüterin Merle Frohms: „Wir müssen alle wieder Bock haben zu verteidigen.“

Hendrich will die jüngsten Länderspiele als „Wachrüttler“ verstanden haben. „Wir machen uns keine Sorgen“, versicherte die 32-Jährige, die indes selbst ein Abwehrspiel mit Risiken betreibt. Tadellosen Vorstellungen bei der EM im vergangenen Jahr folgten im Finale gegen England (1:2 nach Verlängerung) Aussetzer bei den Gegentreffern. Jüngst im Champions-League-Endspiel gegen den FC Barcelona (2:3) patzte Hendrich erneut. Doch die Defensive müsste das stabile Fundament bilden.

Stellen die DFB-Frauen auf Dreierkette um?

Das deutsche Team ist um Besserung bemüht, „das fängt vorne an“, sagte Hendrich. Tags zuvor sind gegen die australischen Junioren offenbar Formationen mit Dreierkette erprobt worden. Die Abwehrchefin in spe hält das für eine gute Variante: „Ich spiele das persönlich auch sehr gerne und finde, dass es sehr gut zu unserer Mannschaft passt.“ Gleichwohl wäre der Systemwechsel zu diesem Zeitpunkt ein Wagnis. So läuft vieles auf eine Viererkette hinaus, in der vermutlich die bald für den FC Chelsea spielende Sjoeke Nüsken die Hegering-Position übernimmt. Bei Eintracht Frankfurt hat die 22-Jährige diese Rolle teilweise überragend interpretiert.

Improvisiert werden muss auf den Außenbahnen. Weil Giulia Gwinn nach ihrem zweiten Kreuzbandriss noch Zeit brauchte, soll nun Offensivallrounderin Svenja Huth als Rechtsverteidigerin auflaufen. Zuletzt hat die 32-Jährige vor einigen Jahren diese Rolle ausgefüllt. Größer kann ein Misstrauensvotum gegenüber Sophia Kleinherne nicht ausfallen. Doch es spricht für den Teamgedanken der Frankfurterin, wie sie das kommentiert: „Ich bin völlig fein damit, dass ich vielleicht gerade erst mal ihr Back-up bin.“

Ihr Debüt gab die 23-Jährige 2019 gegen England als Linksverteidigerin. Dort ist Felicitas Rauch seit dem Ausfall von Carolin Simon (Kreuzbandriss) konkurrenzlos. Eine Linksverteidigerin von internationaler Klasse – wie es Gwinn auf der Gegenseite wäre – hat der deutsche Fußball derzeit nicht in petto.