Achterbahnfahrt der Gefühle: Vom Traumstart zum WM-Aus in zehn Tagen

Brisbane. Martina Voss-Tecklenburg läuft Colin Bell direkt in die Arme, als er die Pressekonferenz verlässt. „Martina, ich habe es nicht gewusst“, sagt er, „es tut mir so leid.“ Als sich diese Szene in den Katakomben des Suncorp Stadiums in Brisbane abspielt, ist der Abpfiff der Partie Südkorea gegen Deutschland anderthalb Stunden her. Seit anderthalb Stunden weiß die Bundestrainerin: Sie und ihr Team müssen nach Hause fliegen.

Zehn Tage vorher hat niemand diese Situation kommen sehen. Das Team von Voss-Tecklenburg legt einen furiosen WM-Start hin und fegt Marokko mit 6:0 vom Platz. Die Leistung stimmt, trotz kleiner Schwächen, die Stimmung im Team ist „on fire“. Wie konnte es so weit kommen? Eine Chronologie der Ereignisse.

Böse Vorahnung in Fürth

26. Juni, Herzogenaurach: Im DFB-Trainingslager sind nun auch die Bayern-Spielerinnen richtig angekommen. Die Gruppe war erst einige Tage später dazu gestoßen, weil ihr Verein sie nicht früher abstellen wollte – zum großen Ärger der Bundestrainerin. Jetzt will aber niemand mehr darüber sprechen. Klara Bühl hat zudem ein Geschenk für die Gruppe dabei: einen selbstgehäkelten Koala. Einen Namen hat das neue Maskottchen noch nicht.

7. Juli, Fürth: Im letzten Testspiel vor der WM läuft die DFB-Elf in Topbesetzung gegen den WM-Debütanten aus Sambia auf. Trotzdem tun sich die Deutschen erstaunlich schwer gegen körperlich starke Sambierinnen – und verlieren 2:3. Zu allem Übel müssen Lena Oberdorf, Marina Hegering und Carolin Simon verletzt ausgewechselt werden. Auf der Pressetribüne macht sich so mancher die ersten Gedanken, ob der für die späte zweite Turnierhälfte geplante Rückflug aus Australien umgebucht werden sollte.

Fragende Blicke nach der Niederlage gegen Sambia: Hatten einige Spielerinnen hier schon Zweifel am WM-Titel? © Quelle: Daniel Karmann/dpa

8. Juli, Herzogenaurach: Voss-Tecklenburg gibt den endgültigen Kader für die WM bekannt. Das wird allerdings von einer negativen Nachricht überschattet. Simon hat sich das vordere Kreuzband gerissen – der nächste schwerwiegende Ausfall in der Verteidigung.

11. Juli, Frankfurt: Gut gelaunt und mit schicken beigefarbenen Trenchcoats startet das DFB-Team die rund 24-stündige Reise nach Australien – wie gewohnt detailliert dokumentiert auf Instagram.

23. Juli, Melbourne: Fast alle Teams sind bereits ins Turnier gestartet und langsam aber sicher kribbelt es in den Füßen der DFB-Frauen. Es wird immer deutlicher, dass es im DFB-Quartier in Wyong doch ziemlich ruhig ist. Höchste Zeit also die Reise nach Melbourne anzutreten, wo das erste Gruppenspiel stattfindet. Die Zeichen stehen so lala. Voss-Tecklenburg lässt auf der Pressekonferenz vor dem Spiel durchblicken, dass Hegering und Oberdorf wohl ausfallen.

Der 6:0-Sieg bläst (fast) alle Sorgen davon

24. Juli, Melbourne: Trotz der Ausfällte startet Deutschland fulminant mit einem 6:0-Sieg gegen Marokko. Die Torschützinnen heißen: Alexandra Popp (zwei Mal), Klara Bühl und Lea Schüller, dazu kommen zwei Eigentore. Mit einem so deutlichen Sieg ist kein anderer WM-Favorit in das Turnier gestartet. Was für eine Ansage! Trotzdem ist für Voss-Tecklenburg nicht alles „tippitoppi“, die 55-Jährige will „nicht durchdrehen“. Indes konzentriert sich alle Welt auf Doppeltorschützin Popp und ihren E.T.-Jubel.

Nach Hause telefonieren: Popp bejubelt ihren Treffer gegen Marokko. © Quelle: IMAGO/Xinhua

25. Juli, Melbourne: Auf der Fahrt ins Hotel herrscht Partystimmung. „Girl on fire“ von Alicia Keys und „If I were a boy“ von Beyoncé schallen laut durch den Bus. Auch auf der Rückreise nach Wyong freuen sich alle über den guten Auftakt. Der kleine Dämpfer: Sydney Lohmann fällt mit einer Adduktorenverletzung wohl erstmal aus.

27. Juli, Wyong: Der von Bühl gehäkelte Koala, der auf den Namen „Waru“ getauft wurde, ist inzwischen ein kleiner Social-Media-Star. In der Presse ist das Stofftier so gefragt, dass Bühl und Sara Doorsoun ihn mit zur Pressekonferenz bringen. Die Außenstürmerin gibt anschließend ein Interview mit ihm im Arm. Bühl strahlt die ganze Zeit, die Stimmung ist ausgelassen.

28. Juli, Wyong: Der nächste Dämpfer in der Verteidigung folgt am Freitagabend. Felicitas Rauch hat sich im Training eine Kniestauchung zugezogen und fällt aus. Wer wird sie ersetzen?

29. Juli, Sydney: Es geht wieder raus aus dem noch ruhigeren Wyong. Immer wieder hört man, dass sich die Spielerinnen im DFB-Quartier langweilen.

Neue Fragezeichen nach Kolumbien-Niederlage

30. Juli, Sydney: Oberdorf kehrt gegen körperlich starke Kolumbianerinnen zurück in die Startelf, Chantal Hagel ersetzt die verletzte Rauch. Vor dem Spiel diskutiert alle Welt, wie brutal Kolumbien wohl spielen würde. Nach Abpfiff ist nur das Ergebnis wirklich brutal: Deutschland verliert 1:2. „Ich bin eigentlich zufrieden mit uns“, kommentiert Popp und fordert mehr Mut zum Tor. Die 32-Jährige macht den einzigen Treffer des Teams vom Elfmeterpunkt. Statt den Einzug ins Achtelfinale zu feiern, müssen die DFB-Frauen nun zittern.

Was war das? Das Team ist mit seiner Leistung nicht unzufrieden, dennoch steht ein 1:2 gegen Kolumbien da. © Quelle: IMAGO/Eibner

31. Juli, Wyong: Die Party im Bus bleibt aus. Stattdessen stellen sich Fragen über Fragen. Wie will Voss-Tecklenburg den fehlenden Zug zum Tor abstellen? Was ist mit Doorsoun, die zur Halbzeit angeschlagen rausmusste? Ist die Stimmung im Team etwa zu gut? „Nein“, sagt Lena Oberdorf. „Wir kacken uns schon an, wenn beispielsweise der Ball ins Aus gespielt wird.“

1. August, Wyong: Der nächste Ausfall in der Abwehr steht fest. Doorsoun wird gegen Südkorea wegen einer Muskelverletzung nicht spielen. Dafür ist ziemlich sicher, dass Hegering in der Startelf stehen wird. Auch Lohmann ist wieder einsatzbereit. Ein weiterer Hoffnungsschimmer.

2. August, Brisbane: Die Nervosität des DFB steigt angesichts der Gruppenkonstellation. Einen Tag vor dem dritten Gruppenspiel kommuniziert der Verband die Reisepläne für die verschiedenen Szenarien: Sieg, Platz zwei oder WM-Aus. Bis vor ein paar Tagen habe sich der Verband nicht mit dem Szenario beschäftigt Zweiter zu werden, mit einem Abschied schon gar nicht.

Die große Leere nach dem WM-Aus

3. August, Brisbane: Um kurz nach 14 Uhr deutscher Zeit ist es besiegelt – das erste WM-Aus in der Gruppenphase für eine deutsche Frauennationalmannschaft. Schockiert bleiben die Spielerinnen auf dem Rasen stehen, Tränen fließen, einige lassen sich auf den Boden fallen. Währenddessen ertönt Pharrell Williams „Happy“ durch die Stadionlautsprecher. Huth fühlt sich „ohnmächtig“, Brand fehlen die Worte, Popps Mine ist wie versteinert.

Versteinerte Mine: Popp spricht vor dem Teamhotel in Brisbane über ihre Zukunft. © Quelle: IMAGO/Eibner

4. August, Brisbane: Mit großen Ambitionen ist das DFB-Team nach Australien gekommen. Weltmeisterinnen wollten sie werden, nun müssen sie mit der Blamage umgehen – und Antworten finden. Auch einen Tag nach dem WM-Aus bleiben etliche Fragezeichen. Es stellt sich nicht nur die Frage, wie das passieren konnte, sondern auch was nun daraus folgt. Popp möchte sich weiter nicht zu einem möglichen Karriereende äußern. Ihre Trainerin lässt unterdessen vage durchblicken, dass sie wohl weitermachen wird. Klar ist derzeit nur eins: Die leise Vorahnung, die einige Journalisten und Journalistinnen am 7. Juli bereits hatten, ist eingetroffen. Mit voller Härte.