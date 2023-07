Frust statt Zuversicht: Was Deutschland aus der Niederlage lernen sollte

Auf Euphorie folgt Ernüchterung: Nach dem fulminanten Auftakt gegen Marokko haben die DFB-Frauen das zweite Vorrundenspiel bei der Weltmeisterschaft am Sonntagabend (Ortszeit) in Sydney gegen Kolumbien mit 1:2 (0:0) verloren. In einer körperbetonten Partie gingen die Südamerikanerinnen kurz nach der Halbzeit durch einen sehenswerten Treffer von Nachwuchstalent Linda Caicedo in Führung (52. Minute). Die DFB-Elf versuchte viel, der Ausgleich gelang in der 89. Minute durch einen Elfmeter von Alexandra Popp. In der siebten Minute der Nachspielzeit folgte der Schock: Manuela Vanegas kam nach einer Ecke frei zum Kopfball und traf aus zehn Metern zum 2:1.

Was muss besser werden?

Über weite Strecken hielt die DFB-Elf den Ball gut in den eigenen Reihen und zeigte sicheres Passspiel. Doch vor dem Tor fehlte die letzte Konsequenz. Es ist kein Zufall, dass das 1:1 vom Elfmeterpunkt fiel..

Die Kolumbianerinnen konnten viele Chancen mit klugen Fouls frühzeitig unterbinden. Insbesondere direkt vor dem Strafraum gingen „Las Cafeteras“ energisch in die Zweikämpfe. Lösungen fielen den deutschen Frauen nicht ein. Kapitänin Popp kritisierte: „Der letzte Druck in Richtung Tor hat gefehlt.“

Generell fehlte es dem Aufbauspiel der Deutschen an Dynamik. Innenverteidigerin Kathrin Hendrich wirkte im Ballbesitz mehrfach ratlos, da ihre Mitspielerinnen gedeckt waren. Der Hauptgrund für die Niederlage war indes ein anderer, monierte auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nach dem Spiel: „Wir haben wenige Eins-gegen-eins-Situationen gewonnen. Es war hektisch, es war unruhig.“ Etwa vor dem Gegentor zum 1:2, als Linksverteidigerin Chantal Hagel im gegnerischen Strafraum zweimal am Gegner hängen blieb.

Wohin bloß? Kathrin Hendrich wirkte mit Ball am Fuß häufiger ratlos. © Quelle: IMAGO/Beautiful Sports

Die Kolumbianerinnen nutzten die Balleroberung zum Gegenangriff. Hendrich klärte zwar zur Ecke, doch aus dieser entstand der entscheidende Treffer. „Was soll ich der Mannschaft jetzt sagen, wenn sie meinen, dass sie mit dieser Flanke noch zum 2:1 kommen können?“, fragte die Bundestrainerin verärgert. Das Remis abzusichern wäre die bessere Alternative gewesen.

Was lief schon gut?

Voss-Tecklenburg und ihre Spielerinnen kündigten im Vorfeld an, den Kampf der Kolumbianerinnen annehmen zu wollen – und das haben sie getan. „Wir hatten das Spiel im Griff“, analysierte Popp. Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der ersten Hälfte zeigte Deutschland nach der Pause einige sehenswerte Kombinationen.

In der Defensive gelang Hagel als Ersatz von Felicitas Rauch ein überzeugendes Startelfdebüt. Offensiv war Jule Brand oft gefährlich. Mit ihrer quirligen Spielweise stellte sie den Gegner vor Probleme. Nur im Abschluss könnte sich die Wolfsburgerin noch mehr zutrauen. Ohne Popps Tore geht weiter nichts, auch wenn die Kapitänin diesmal einzig vom Punkt aus erfolgreich war.

Wer konnte überzeugen?

Trotz der Niederlage brachte eine deutsche Spielerin das auf den Platz, was man von ihr erwartet hatte: Lena Oberdorf. Mit ihrer starken Physis konnte sie sich im Mittelfeld gut gegen die Kolumbianerinnen behaupten und ging bei der Härte der Zweikämpfe voran. Im Spielaufbau war die 21-Jährige der Dreh- und Angelpunkt, bewies eine gute Übersicht und überraschte mit Richtungswechseln. Zudem gelang es ihr zuverlässig, die Bälle an ihre Mitspielerinnen zu bringen. Ihr Einsteigen gegen Leicy Santos in der 57. Minute wurde aber auch mit der Gelben Karte bestraft.

Lena Oberdorf: starke Ballverteilerin. © Quelle: IMAGO/Eibner

Von der Bundestrainerin gab es trotzdem Kritik: „Obi hat in den Offensivaktionen etwas gebraucht, um ins Spiel zu kommen.“ In der zweiten Hälfte habe Voss-Tecklenburg ihre Leistung aber besser gefunden. Insgesamt wird Oberdorf daher auch in den kommenden Spielen ein wichtiger Baustein sein.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Bundestrainerin blickt wie schon nach dem 6:0-Sieg gegen Marokko nach vorne – und damit auf das abschließende Gruppenspiel. Am Donnerstag (12 Uhr MESZ, ZDF) geht es für die DFB-Frauen in Brisbane gegen Südkorea, das nach zwei Pleiten bereits ausgeschieden ist. „Der Druck ist jetzt etwas größer“, sagte die 55-Jährige, „aber wir haben es selbst in den Füßen.“

Mit einem Sieg stünde Deutschland sicher im WM-Achtelfinale. Für Platz eins reicht es nur bei einem eigenen Erfolg und wenn Kolumbien parallel gegen Marokko verliert.