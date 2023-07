Nationalspielerin Magull hofft auf WM-frei für deutsche Fans

Aufgrund der aus deutscher Sicht schwierigen Anstoßzeiten bei der Frauen-Weltmeisterschaft in Neuseeland und Australien erhofft sich Nationalspielerin Lina Magull, dass die Arbeitnehmer mit ein wenig Entgegenkommen ihrer Chefs rechnen können. „Wir würden uns sehr freuen, wenn sich viele Arbeitgeber, Lehrer oder Rektoren darum bemühen, dass Deutschland unsere Spiele schauen kann und darf“, sagte die 28-Jährige der Bild am Sonntag. Das DFB-Team startet am Montag in das Turnier. Die Partie gegen Marokko wird um 10.30 Uhr MESZ (live m ZDF) in Melbourne angepfiffen.

„Es wäre sehr wichtig, wenn allen in Deutschland bewusst wird, dass wir ein großes Turnier spielen, das am Vormittag im Fernsehen läuft. Die Uhrzeiten sind doch perfekt, um die Spiele in einer Gruppe zu schauen: entweder auf der Arbeit, in der Schule oder in der Uni“, erklärte Magull weiter. Man wolle die Menschen in der Heimat „stolz machen“, versicherte die Mittelfeldspielerin vom FC Bayern: „Jeder lechzt danach, dass das eigene Land erfolgreich ist. Die Deutschen wollen, dass wir gewinnen. Das erwarte ich von uns aber auch.“

Dass die Frauen-Nationalmannschaft beim Blick auf die TV-Quoten inzwischen durchaus mit ihrem Männer-Pendant mithalten kann, zeigte die EM im vergangenen Jahr. Das Finale des DFB-Teams gegen England (1:2 n.V.) hatten in der ARD durchschnittlich knapp 18 Millionen Zuschauende vor den Bildschirmen verfolgt. Allerdings fand die Partie zur besten Sendezeit statt und wurde an einem Sonntagabend um 18 Uhr angepfiffen.

Bei der WM beginnen derweil auch die beiden weiteren Vorrundenpartien der deutschen Mannschaft weitaus früher. Die Partie gegen Kolumbien startet am 30. Juli um 11.30 Uhr, das abschließende Gruppenspiel am 3. August gegen Südkorea wird um 12 Uhr angepfiffen.