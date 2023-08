Drei Gründe für das deutsche WM-Debakel

Nach dem zweiten Platz bei der EM im vergangenen Jahr wollten die DFB-Frauen den Schwung mit in die Weltmeisterschaft nehmen - ein Vorhaben, das gründlich misslang. Sang- und klanglos verabschiedete sich das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg schon in der Vorrunde. Wie konnte es zu dieser Enttäuschung kommen? Bei der Aufarbeitung des Turniers hat der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), vor allem drei Gründe für das frühe Scheitern ausgemacht.

Das Selbstverständnis war zu groß

Die Bundestrainerin beteuerte zwar immer wieder, Marokko, Kolumbien und Südkorea nicht zu unterschätzen - auf dem Platz spiegelte die Mannschaft die Ansage von Voss-Tecklenburg aber nicht wider. Ob in der Härte der Zweikampfführung oder bei schnellen Gegenstößen: Deutschland wirkte von den mutigen Gegnerinnen oftmals geradezu überrumpelt. „Wir werden unser Spiel aufziehen“, betete Voss-Tecklenburg immer wieder herunter. Allerdings gelang das gegen Kolumbien (1:2) und Südkorea (1:1) nicht, gegen Marokko (6:0) lediglich in Ansätzen.

Schon in der ersten Halbzeit des WM-Auftakts gegen die Nordafrikanerinnen zeigte sich die DFB-Auswahl nervös, wenn das Angriffsspiel nicht wie geplant funktionierte. Im Laufe der Gruppenphase offenbarte sich, wie unflexibel das Team in diesen Situationen ist. Was man beim 6:0 noch kaschieren konnte, wurde in den anderen Partien zum Verhängnis. Obwohl Voss-Tecklenburg wahrnahm, dass nicht alles „tippitoppi“ war, blieben das unpräzise Passspiel, die Lücken in der Defensive und die ideenlose Offensive. Die viel zitierte „Leichtigkeit“ der EM kam nicht auf.

Dies war schon in fast allen Länderspielen dieses Jahres zu beobachten. Dennoch war die Mannschaft mit großem Selbstbewusstsein nach Australien gereist. Der Gruppensieg war fest eingeplant. Erst die Niederlage gegen Kolumbien führte dazu, dass der DFB sich intensiver mit der Reiseplanung des Gruppenzweiten beschäftigte - am Ende war nicht mal das nötig. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte sich erst zum Achtelfinale angekündigt und kann auf den Trip nun komplett verzichten.

Fragwürdige Entscheidungen der Bundestrainerin

Nach dem 1:1 gegen Südkorea am Donnerstagabend in Brisbane fand nur eine Person klare Worte: Colin Bell. „Ich bin ein großer Fan von Svenja Huth und Chantal Hagel. Aber sie sind keine Außenverteidigerinnen“, sagte der Trainer der Gegnerinnen auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Damit spricht Bell eine der größten Schwachstellen des DFB-Teams an: Es ist Voss-Tecklenburg nicht gelungen, die verletzten Spielerinnen adäquat zu ersetzen.

Nach dem Ausfall von Giulia Gwinn stellte die 55-Jährige Svenja Huth, die sonst Außenstürmerin ist, in die Rechtsverteidigung. Als sich Carolin Simon und Felicitas Rauch verletzten, war die Bundestrainerin gezwungen, in der Linksverteidigung umzustellen und setzte auf Hagel. Während Letztere ohne die Verletzungen ohnehin nur Ersatzspielerin gewesen wäre, fehlte Huth auf ihrer eigentlichen Position in der Offensive. Dementsprechend ist kaum zu erklären, warum Sophia Kleinherne, die auf beiden Seiten eingesetzt werden kann, keine Spielzeit erhielt.

Darüber hinaus wechselte Voss-Tecklenburg verhältnismäßig spät. Gegen Südkorea stand ihr Team bereits zur Halbzeit mit dem Rücken zur Wand, dennoch kamen erst in der 64. Minute zwei frische Spielerinnen. Unter anderem Sydney Lohmann, die als eine der wenigen mehr Dynamik, Mut und Risiko in die Offensive brachte. Auch Laura Freigang wäre zu kreativerem Spiel in der Lage gewesen, weswegen ihr Verbleib auf der Bank unverständlich ist.

Nur Popp steht im Fokus

In der Offensive gab es nur einen Weg zum Tor: Flanke auf Alexandra Popp. Vier Tore erzielte die 32-Jährige – drei mit dem Kopf, eins per Elfmeter. Nach der Niederlage gegen Kolumbien bemängelte die Bundestrainerin aber dennoch, dass zu wenig geflankt wurde. Dabei ist das ein Teil des Problems. Es wirkte so, als sei das Team ausschließlich darauf fokussiert. ihre Mittelstürmerin mit hohen Bällen in Abschlusssituationen zu bringen. Andere spielerische Lösungen blieben meist auf der Strecke.

Dies führte dazu, dass die Gegnerinnen zu wenig in Bewegung kamen, die Räume in der Verteidigung noch enger wurden und die DFB-Auswahl zunehmend ausrechenbar wurde. Da die Deutschen bei eigenem Angriff zudem zu statisch agierten, blieb den Aufbauspielerinnen oft keine andere Wahl, als einen langen Ball nach vorne zu schlagen. Vom viel geforderten „Mut“ war somit wenig zu sehen, stattdessen musste das Team immer wieder Konter verteidigen - wobei wiederum die Ordnung fehlte.