Wie es beim DFB nach dem neuerlichen WM-Debakel weiter geht

Am Tag nach dem GAU meldete sich die Bundestrainerin noch mal zu Wort und bedankte sich via Instagram „bei den Fans, die uns so treu zur Seite gestanden haben, und für die aufmunternden Worte“ nach dem 1:1 gegen Südkorea und dem damit verbundenen erstmaligen Vorrunden-Aus bei einer WM.

Außerdem schrieb Martina Voss-Tecklenburg: „Wir werden dieses Turnier akribisch aufarbeiten und analysieren. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel erreicht und angeschoben, und darauf wollen wir trotz dieses Rückschlags aufbauen.“ In ihren Worten klang klar durch, dass sie bereit ist, den eingeschlagenen Weg mitzugehen und nicht an Rücktritt denkt. Dennoch wird sie sich viele Fragen gefallen lassen müssen, trotz ihres bis 2025 gültigen Vertrags, der erst im Frühjahr verlängert worden war. „MVT“ darf aber davon ausgehen, dass eine Entlassung kein Thema ist. Beim DFB scheint aktuell niemand in der Lage, kompetent über die Zukunft der 55-Jährigen zu entscheiden.

Am ehesten könnte wahrscheinlich Joti Chatzialexiou eine Beurteilung über die Arbeit der Bundestrainerin abgeben. Der Leiter Nationalmannschaften ist nah an der Mannschaft und war beim Turnier in Australien und in der Vorbereitung die ganze Zeit vor Ort.

Präsident Bernd Neuendorf wollte dagegen erst zum Achtelfinale anreisen, kann sich diesen Trip nun aber sparen und muss stattdessen wieder mal in die Aufarbeitung des WM-Debakels gehen, wie bei der A-Nationalelf und nach der verkorksten U21-EM der Männer. Für diese Teams ist Sportdirektor Rudi Völler zuständig, der wiederum keinerlei Entscheidungsgewalt im Bereich der Frauen besitzt. Qua Amt tut dies natürlich Neuendorf, der aber wohl zu weit weg ist und zudem vor allem die leere DFB-Kasse nicht weiter belasten will – und kann? Kein Wunder, dass er Voss-Tecklenburg den Rücken stärkte: „Wir haben den Vertrag mit ihr erst vor wenigen Monaten verlängert – nach dieser überaus erfolgreichen Europameisterschaft im vergangenen Jahr – und ihr das Vertrauen ausgesprochen, das sie nach wie vor auch genießt“, sagte er und kündigte an: „Wir haben uns verabredet, dass wir uns nach ihrer Rückkehr treffen. Wir waren uns einig: Es ist sehr voreilig, die ersten Schlüsse zu ziehen, da sind sehr viele Emotionen im Spiel“, betonte Neuendorf.

DFB-Sportdirektor: Absage von Mertesacker, Khedira zögert

Chatzialexiou wird sicher ebenfalls befragt werden, allerdings steht dieser selbst mit dem Rücken zur Wand und muss möglicherweise sogar um seinen Posten fürchten. Zumal die Suche nach einem zweiten Sportdirektor, der sich neben dem Nachwuchs auch um die Frauen kümmern soll, noch immer nicht beendet ist. Offenbar geht es auch hier ums Geld. Per Mertesacker hat nach Informationen vom Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), ein DFB-Angebot abgelehnt. Auch der andere Kandidat, Weltmeisterkollege Sami Khedira, ziert sich mit einer Unterschrift, weil er sich unter anderem eine bessere Bezahlung wünschen soll. „Ich hoffe, dass wir jemand Vernünftigen finden“, sagte Kapitänin Alexandra Popp.

Nun ist der Scherbenhaufen komplett, den der DFB vor seinem teuren Campus in Frankfurt liegen hat. A-Teams der Männer und Frauen in der WM-Vorrunde verabschiedet. U21 der Männer in der EM-Gruppenphase gescheitert. Das Versagen der Frauen gegen Südkorea sahen sich wieder 8,06 Millionen Menschen im ZDF an – eine Traumquote für eine Blamage.

Nächstes Ziel: Qualifikation für Olympia

In der Nacht zu Samstag standen Chatzialexiou und Voss-Tecklenburg noch in Australien bei einer Pressekonferenz Rede und Antwort. Sie wollten erklären, dass sie Kraft und die Überzeugung verspüren, die nächsten Aufgaben – die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris – über die neue Nations League anzugehen. Dafür muss das Team die Gruppe mit Dänemark, Island und Wales und anschließend die Play-offs gewinnen. Bis zum Auftakt am 22. September muss sich Voss-Tecklenburg nun ein Stück weit neu erfinden.

