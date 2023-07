Popp schiebt Frust: „Wir hatten uns das natürlich anders vorgestellt“

Alexandra Popp tat sich schwer damit, das gerade Erlebte einzuordnen. Man habe „ein recht gutes Spiel gemacht“, befand die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft nach dem 1:2 gegen Kolumbien und landete bei ihrer Analyse der Partie dann doch immer wieder bei dem, was sie als „Problemchen“ bezeichnete. So habe „der letzte Druck in Richtung Tor gefehlt“. Dadurch hätten sich „einfach zu wenige Chancen“ ergeben. Der „letzte Mut im Eins-gegen-eins“ sei ebenfalls nicht zu spüren gewesen. Kurzum: „Es ist einfach mega-bitter“, meinte Popp in der ARD: „Wir hatten uns das natürlich anders vorgestellt.“

Da sich zu den von der Stürmerin beschriebenen Offensiv-Mängeln auch noch zwei Defensiv-Patzer gesellten, nützte die von Popp lobend erwähnte „Kontrolle über das Spiel“ wenig. Statt mit einem weiteren Sieg nach dem furiosen 6:0-Auftakterfolg gegen Marokko vorzeitig ins WM-Achtelfinale einzuziehen, steht der Einzug in die Runde der letzten 16 Mannschaften nun auf der Kippe. Einzig ein Sieg gegen Südkorea im abschließenden Gruppenspiel am kommenden Donnerstag (12 Uhr) garantiert das Weiterkommen. Andernfalls braucht es Schützenhilfe – oder es geht nach Hause.

„Es ist nichts verloren“, betonte Popp, die gegen die konsequent verteidigenden Kolumbianerinnen im Gegensatz zum Spiel gegen Marokko kaum zur Geltung kam. Per Foulelfmeter besorgte die 32-Jährige dennoch den einzigen deutschen Treffer. Eine Minute vor Schluss verwandelte sie sicher zum zwischenzeitlichen 1:1. Anstatt das Ergebnis und zumindest einen Punkt mitzunehmen, ließ man sich von den Kolumbianerinnen in der Nachspielzeit düpieren.

DFB-Knockout in der siebten Minute der Nachspielzeit

Nachdem die DFB-Abwehr schon beim traumhaften 1:0 von Linda Caicedo (52.) nicht entschlossen genug zu Werke gegangen war, genügte den Südamerikanerinnen bei ihrem zweiten Tor in der siebten Minute der Nachspielzeit ein einfacher Block, um Torschützin Manuel Vanegas im Anschluss an eine Ecke in Position zu bringen. Die 22-Jährige nutzte die Chance, köpfte ihr Team unbedrängt zum Sieg – und verpasste Popp & Co. einen unliebsamen Nackenschlag.